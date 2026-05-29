Συνάντηση-Μητσοτάκη-με-μέλη-της-ΚΑΕ-Ολυμπιακός:-Του-δώρισε-σκάκι-ο-Μπαρτζώκας

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τους προέδρους της ΚΑΕ Ολυμπιακός Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, τον προπονητή της ομάδας Γιώργο Μπαρτζώκα, τους παίκτες Κώστα Παπανικολάου και Τόμας Γουόκαπ και τον αντιπρόεδρο της ΚΑΕ, Γιώργο Σκινδήλια.

Στη συνάντηση αυτή ο πρωθυπουργός τους συνεχάρη για την κατάκτηση της Euroleague και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει μαζί τους για την πορεία, τις επιτυχίες και τις προοπτικές του ελληνικού μπάσκετ.

Οι Πειραιώτες έδωσαν μια σειρά αναμνηστικών στον πρωθυπουργό, ενώ ο Γιώργος Μπαρτζώκας που φέρει το προσωνύμιο… σκακιστή, δώρισε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ένα σκάκι.

