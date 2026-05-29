Το-νέο-στοίχημα-των-36-δισ.:-Πώς-η-anthropic-αγοράζει-το-μέλλον-της-ai…-με-δανεικά

Η μάχη για την κυριαρχία στην τεχνητή νοημοσύνη δεν κρίνεται πλέον μόνο στα μοντέλα και στους αλγορίθμους. Κρίνεται και στις αγορές χρέους. Η Anthropic, δημιουργός του Claude, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας συμφωνίας χρηματοδότησης ύψους 36 δισ. δολαρίων, με τη στήριξη των Apollo και Blackstone, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε τεράστιες ποσότητες εξειδικευμένων chips της Google.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του - πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες συναλλαγές private credit που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ και ενδεχομένως για τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση αγοράς chips στην ιστορία.

Η νέα «χρυσή φλέβα» της τεχνητής νοημοσύνης

Η εκρηκτική ανάπτυξη της AI έχει δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα: το μεγαλύτερο κόστος δεν είναι πλέον η ανάπτυξη λογισμικού αλλά η εξασφάλιση υπολογιστικής ισχύος.

Οι τεχνολογικοί κολοσσοί και οι ανερχόμενες εταιρείες AI επενδύουν δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε data centers, ενεργειακές υποδομές και κυρίως σε προηγμένα chips που αποτελούν την «καρδιά» των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Μέχρι σήμερα κυρίαρχος παίκτης ήταν η Nvidia. Ωστόσο η Google προωθεί δυναμικά τις δικές της μονάδες επεξεργασίας Tensor Processing Units (TPUs), διεκδικώντας μεγαλύτερο μερίδιο σε μια αγορά που εξελίσσεται σε πεδίο γεωοικονομικού ανταγωνισμού.

Η συμφωνία δεν προβλέπει ότι η Anthropic θα δανειστεί απευθείας τα χρήματα. Αντίθετα, σύμφωνα με το -, ένα ειδικό επενδυτικό όχημα (SPV) θα αντλήσει κεφάλαια και θα αγοράσει τα chips της Google. Στη συνέχεια τα chips θα εκμισθωθούν στην Anthropic, η οποία θα τα χρησιμοποιήσει για την ανάπτυξη και λειτουργία των συστημάτων της σε εγκαταστάσεις στη Νέα Υόρκη, το Τέξας, τη Λουιζιάνα και την Ιντιάνα.

Το μοντέλο θυμίζει περισσότερο χρηματοδοτική μίσθωση αεροσκαφών ή πλοίων παρά επένδυση σε τεχνολογία. Η διαφορά είναι ότι το περιουσιακό στοιχείο δεν είναι ένα Boeing ή ένα δεξαμενόπλοιο, αλλά χιλιάδες εξειδικευμένοι επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης.

Ο ρόλος – κλειδί της Broadcom

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της συμφωνίας είναι η συμμετοχή της Broadcom.

Η εταιρεία, η οποία συνεργάζεται με την Google στην ανάπτυξη των TPUs, προσφέρει ουσιαστικά μια μορφή εγγύησης προς τους επενδυτές.

Εάν η Anthropic αδυνατεί να πληρώσει τα μισθώματα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, τα chips θα πωληθούν για να αποπληρωθούν οι πιστωτές. Εάν όμως η αξία τους δεν επαρκεί, η Broadcom θα καλύψει το κενό για το μεγαλύτερο μέρος των ομολογιούχων.

Με τον τρόπο αυτό, οι επενδυτές δεν αξιολογούν μόνο τον πιστωτικό κίνδυνο μιας ταχέως αναπτυσσόμενης startup, αλλά στηρίζονται και στην επενδυτική βαθμίδα της Broadcom.

Η νέα μόδα της Wall Street

Η συναλλαγή αποτελεί ακόμη μία ένδειξη ότι η αγορά private credit αναζητεί πλέον αποδόσεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

Με τις τράπεζες να είναι συχνά απρόθυμες να χρηματοδοτήσουν τόσο μεγάλες και σύνθετες συναλλαγές, κολοσσοί όπως η Apollo και η Blackstone αναλαμβάνουν ρόλο «σκιώδους τραπεζικού συστήματος», διοχετεύοντας τεράστια ποσά σε έργα που σχετίζονται με την AI.

Η συμφωνία ακολουθεί ανάλογες δομές χρηματοδότησης που χρησιμοποιήθηκαν για data centers και υπερυπολογιστικές εγκαταστάσεις, αλλά αποτελεί ίσως το πιο φιλόδοξο εγχείρημα μέχρι σήμερα.

Η κούρσα με την OpenAI

Το timing μόνο τυχαίο δεν είναι. Η Anthropic ανακοίνωσε παράλληλα νέα χρηματοδότηση που αποτίμησε την εταιρεία στα 965 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας για πρώτη φορά την OpenAI.

Οι δύο εταιρείες βρίσκονται σε έναν αγώνα δρόμου για την εξασφάλιση κεφαλαίων, υπολογιστικής ισχύος και μεριδίου αγοράς, ενώ οι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι η επόμενη γενιά ψηφιακών υπηρεσιών θα χτιστεί πάνω στις πλατφόρμες τους.

Για τη Wall Street, το μήνυμα είναι σαφές: στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τα chips μετατρέπονται σε νέα κατηγορία περιουσιακών στοιχείων και τα δισεκατομμύρια που κάποτε κατευθύνονταν σε ακίνητα, υποδομές ή εξαγορές επιχειρήσεων στρέφονται πλέον στους επεξεργαστές που τροφοδοτούν τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα.

Και αν η συμφωνία των 36 δισ. δολαρίων ολοκληρωθεί, θα αποτελέσει ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η επανάσταση της AI μετασχηματίζει όχι μόνο την τεχνολογία, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο χρηματοδοτείται η παγκόσμια οικονομία.

