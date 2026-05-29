Τραμπ:-Αυτοί-είναι-οι-όροι-για-το-Ιράν,-θα-συνεδριάσουμε-τώρα-πριν-την-τελική-μου-απόφαση

Με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ πρακτικά υπαγορεύει τους όρους μιας συμφωνίας στο Ιράν, με έμφαση στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και τα πυρηνικά.

Αναφέρει ακόμη ότι θα συνεδριάσει σήμερα με στενούς του συνεργάτες στο Situation Room για να λάβει την τελική απόφαση.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ είναι ουσιαστικά ένας κατάλογος με τα αιτήματα της Ουάσινγκτον προς την Τεχεράνη, με τα Στενά του Ορμούζ και το εμπλουτισμένο ουράνιο να είναι τα πιο σημαντικά για τον Αμερικανό πρόεδρο.

– Τα Στενά πρέπει να ανοίξουν για όλους χωρίς διόδια και να καθαρίσουν από τις ιρανικές νάρκες για να διεξάγεται με ασφάλεια η ναυσιπλοΐα. Πολλές έχουν ήδη καταστραφεί από τις ΗΠΑ, «δεν απομένουν πολλές» εκτιμά ο Τραμπ. Παράλληλα, τα εγκλωβισμένα πλοία στον Περσικό Πόλεμο θα φύγουν για τους προορισμούς τους.

– Το Ιράν -αυτό το λέει ο Τραμπ ευθύς εξαρχής- δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα.

– Οι ΗΠΑ θα ανασύρουν το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν που, πάντα κατά τον Τραμπ είναι θαμμένο μέσα στις υπόγειες εγκαταστάσεις που βομβάρδισαν οι ΗΠΑ πέρυσι το καλοκαίρι. Μόνο οι ΗΠΑ και… η Κίνα (μια μάλλον περίεργη αναφορά του Τραμπ) έχουν τη μηχανολογική δυνατότητα να το ανασύρουν, ισχυρίζεται ο Αμερικανός πρόεδρος. Αυτό το υλικό θα καταστραφεί με την επίβλεψη της ΙΑΕΑ.

– Τέλος, ο Τραμπ μάλλον βάζει στην άκρη το ζήτημα του ξεπαγώματος των ιρανικών κεφαλαίων και επισημαίνει ότι άλλα μικρότερα ζητήματα έχουν συμφωνηθεί.

Τι απαντά το Ιράν

Σε μια πρώτη αντίδραση, όπως μεταφέρθηκε από το ιρανικό πρακτορείο Fars, η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ διαστρεβλώνει τους όρους της συμφωνίας με το Ιράν.

Εξηγεί ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι το Ιράν συμφώνησε να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ χωρίς να επιβάλει διόδια και να καταστρέψει το εμπλουτισμένο του ουράνιο, ωστόσο κανένα από τα δύο δεν περιλαμβάνεται στο πραγματικό κείμενο.

Ζητά ακόμη η Τεχεράνη από τις ΗΠΑ να αποδεσμεύσουν άμεσα 12 δισ. δολάρια ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, προτού μπορέσουν να προχωρήσουν οι συνομιλίες. Επιπλέον, απαιτεί πλήρη κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο με τους όρους της Χεζμπολάχ.

Η συμφωνία εξακολουθεί να αναμένει την τελική έγκριση στο Ιράν, αναφέρει το Fars και επικαλείται ενημερωμένες πηγές που περιγράφουν τις δηλώσεις Τραμπ ως ένα μείγμα αλήθειας και ψέματος, μια προσπάθεια να εμφανίσει πρόωρα μια νίκη.

Στην ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος γράφει:

«Το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα. Τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν αμέσως, χωρίς διόδια, για απεριόριστη ναυσιπλοΐα και προς τις δύο κατευθύνσεις.

» Όλες οι θαλάσσιες νάρκες, εφόσον υπάρχουν, θα εξουδετερωθούν. Έχουμε ήδη απομακρύνει, μέσω ελεγχόμενων εκρήξεων, πολλές τέτοιες νάρκες με τα σπουδαία υποβρύχια ναρκαλιευτικά μας. Το Ιράν θα ολοκληρώσει αμέσως την απομάκρυνση ή/και την εξουδετέρωση όσων ναρκών έχουν απομείνει – οι οποίες δεν θα είναι πολλές!

» Τα πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στα Στενά εξαιτίας του εκπληκτικού και άνευ προηγουμένου ναυτικού αποκλεισμού μας, ο οποίος τώρα θα αρθεί, μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία της “επιστροφής στο σπίτι”. Πείτε ένα ΓΕΙΑ στις συζύγους σας, στους συζύγους σας, στους γονείς και στις οικογένειές σας από εμένα, τον αγαπημένο σας Πρόεδρο!

» Το εμπλουτισμένο υλικό, που μερικές φορές αναφέρεται ως “πυρηνική σκόνη”, είναι θαμμένο βαθιά κάτω από τη γη -σχεδόν έχουν καταρρεύσει βουνά πάνω του- αποτέλεσμα της ισχυρής επίθεσης των βομβαρδιστικών Β-2 πριν από 11 μήνες. Το υλικό αυτό θα ανασυρθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες – οι οποίες, όπως έχει συμφωνηθεί, είναι η μόνη χώρα, μαζί με την Κίνα, που διαθέτει τη μηχανολογική δυνατότητα να το πράξει – σε στενό συντονισμό και συνεργασία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας, και θα καταστραφεί.

» Δεν θα υπάρξει ανταλλαγή χρημάτων, μέχρι νεωτέρας.

» Άλλα ζητήματα, πολύ μικρότερης σημασίας, έχουν συμφωνηθεί.

» Θα συναντηθώ τώρα στην Αίθουσα Επιχειρήσεων για να λάβω την τελική απόφαση.»