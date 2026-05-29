Τσουκαλάς-κατά-Πιερρακάκη-για-τον-Φορέα-Ακινήτων:-6-χρόνια-καθυστέρηση-στην-εφαρμογή-του-νόμου-για-τους-οφειλέτες

«Πώς αξιολογείται μια κυβέρνηση που νομοθετεί το 2020 κάτι που αφορά οφειλέτες, αλλά το εφαρμόζει το 2026;», ρωτά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή τις σημερινές δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, στο Συνέδριο του Economist, πως «μέχρι το τέλος φθινοπώρου θα λειτουργήσει ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων που προβλέφθηκε με τον νόμο 4738/2020».
«Νιώθει έστω και σήμερα την ανάγκη να εξηγήσει γιατί χρειάστηκαν έξι χρόνια για να δημιουργηθεί ο Φορέας; Πώς αξιολογείται μια κυβέρνηση που νομοθετεί το 2020 κάτι που αφορά οφειλέτες, αλλά το εφαρμόζει το 2026; Είναι κυβέρνηση με σχέδιο και διαχειριστική επάρκεια ή μια κυβέρνηση αναποτελεσματική, αναβλητική και πρόχειρη;», τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.
Επιπλέον, ο κ. Τσουκαλάς ρωτά «γιατί δεν τοποθετείται ο υπουργός επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ για τα δάνεια» και «γιατί δεν επαναφέρει την προστασία πρώτης κατοικίας όπως επιτρέπεται από τις ευρωπαϊκές Οδηγίες».
