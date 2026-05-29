Υδρογονάνθρακες:-Το-block-10-νέος-στόχος-για-ερευνητική-γεώτρηση-«δια-χειρός»-chevron

Την μεγαλύτερη εμπλοκή της Chevron στο εθνικό πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης υδρογονανθράκων σηματοδοτεί η απόφαση της εταιρείας να συμπράξει εκ νέου με την Helleniq Energy στο «block 10», αναλαμβάνοντας ρόλο operator με το «κρίσιμο» να αποτελεί η πραγματοποίηση ή μη ερευνητικής γεώτρησης.

Την προοπτική να αποτελέσει την επόμενη ερευνητική γεώτρηση στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος έρευνας και ανάπτυξης υδρογονανθράκων αποκτάει το block 10 μετά την απόφαση των Chevron και Helleniq Energy να ενώσουν τις δυνάμεις τους με τον «πρώτο λόγο» να αναλαμβάνει η αμερικανική εταιρεία.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε εχθές το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι δύο εταιρείες υπέβαλαν επίσημο αίτημα για τη συμμετοχή της Chevron στην παραχώρηση ΠΕΡΙΟΧΗ 10 (Block 10), η οποία βρίσκεται στα ανοιχτά του Κυπαρισσιακού Κόλπου, στη θαλάσσια περιοχή του Νοτίου Ιουνίου Πελάγους.

Ταυτόχρονα, όπως επισημαίνεται, οι εταιρείες υπέβαλαν και αίτημα προς την Ελληνική Διαχειριστή Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) για τη μεταβίβαση του ρόλου του εντολοδόχου (Operator) από την Helleniq Energy στη Chevron για την ίδια παραχώρηση. Σε αυτή την βάση η μετοχική σύνθεση της παραχώρησης, μετά και την έγκριση του αιτήματος, θα διαμορφωθεί με το 70% να βρίσκεται στα χέρια της Chevron, διατηρώντας παράλληλα τον ρόλο του operator, με την ελληνική εταιρεία να περιορίζει την συμμετοχή της από το 100% στο 30%.

Γιατί η Chevron μπαίνει στο block 10

Η παραπάνω εξέλιξη, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές με γνώση του θέματος, κρίνεται εύλογη από την σκοπιά της Chevron με την εν λόγω παραχώρηση να παρουσιάζει σημαντικά πιο «ώριμο» προφίλ έναντι των άλλων οικοπέδων που περιλήφθηκαν στο χαρτοφυλάκιο της κοινοπραξίας Chevron-Helleniq Energy πέρυσι κατόπιν σχετικών διεθνών διαγωνισμών. Υπενθυμίζεται ότι η είσοδος της Chevron στις ελληνικές θάλασσες έγινε με τέσσερις θαλάσσιες περιοχές – «Νότια της Κρήτης 1», «Νότια της Κρήτης 2», «Νότια της Πελοποννήσου» και «Block A2».

Το block 10, όπως διευκρινίζουν οι ίδιες πηγές, έρχεται να συμπληρώσει τον «χάρτη» της Chevron στην περιοχή με το οικόπεδο να εφάπτεται με το «A2» που με την σειρά του συνορεύει με το έτερο οικόπεδο στην περιοχή το «Νότια της Πελοποννήσου» διαμορφώνοντας μια ενιαία ζώνη έκτασης 14.561 τετρ. χιλιομέτρων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά πάγια πρακτική του κλάδου και πολύ περισσότερο εταιρειών του «μεγέθους» της Chevron, καθίσταται προτιμότερο να εξερευνώνται μεγαλύτερες σε έκταση περιοχές, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τόσο τα δεδομένα για την αξιολόγηση της περιοχής προς εξεύρεση και τεκμηρίωση πετρελαϊκού συστήματος που συνήθως εκτείνεται ευρύτερα των ορίων μιας παραχώρησης, όσο και τις πιθανότητες να προκύψει ένα θετικό αποτέλεσμα.

Σημειώνεται ότι το block 10 βρίσκεται πλέον σε ώριμη φάση, πράγμα που σημαίνει ότι έχουν ολοκληρωθεί τα ερευνητικά προγράμματα για την 1η και 2η Ερευνητική Φάση του Βασικού Σταδίου Έρευνας, δηλαδή οι δισδιάστατες και τρισδιάστατες σεισμικές έρευνες (2D σε έκταση 4.178 τ. χλμ. και 3D σε έκταση 2.430 τ. χλμ.) με το επόμενο βήμα να αποτελεί η απόφαση για την πραγματοποίηση ερευνητικής γεώτρησης.

Παράταση για καλύτερη μελέτη δεδομένων

Από την πλευρά τους οι δύο εταιρείες, παράλληλα με το αίτημα εισόδου της Chevron στο block 10, υπέβαλαν αίτημα για 18μηνη παράταση της δεύτερης ερευνητικής φάσης προκειμένου να επανεκτιμήσουν τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί κατά την πραγματοποίηση των σεισμικών ερευνών, πράγμα που αναμένεται να συμπέσει με την πραγματοποίηση τριασδιάστατων σεισμικών ερευνών στο μπλοκ «Α2», ενισχύοντας περαιτέρω την «χαρτογράφηση» της περιοχής.

Στην περίπτωση του «block 10» έχει ήδη πραγματοποιηθεί μια πρώτη επεξεργασία και αξιολόγηση των δεδομένων ωστόσο με την εμπλοκή της Chevron και δεδομένης της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας που διαθέτει, η όλη διαδικασία θα γίνει τώρα σε νέα βάση προκειμένου να προκύψουν οι απαραίτητες «απαντήσεις» που με την σειρά τους θα αναδείξουν τις προοπτικές για την πραγματοποίηση ερευνητικής γεώτρησης ή όχι.

Προφανώς, όπως σχολιάζουν αρμόδιες πηγές με γνώση του θέματος, η Chevron έχει ήδη μια πρώτη εικόνα προκειμένου να πάρει την απόφαση να επεκταθεί «δυτικά» της Πελοποννήσου, ενσωματώνοντας και το block 10 στο «pipeline» της, χωρίς ωστόσο να αναιρείται η ανάγκη διεξοδικότερης μελέτης για να καταλήξει στην απόφαση να δαπανήσει μερικά εκατομμύρια ευρώ, όπως απαιτούνται στην περίπτωση ερευνητικής γεώτρησης. Υπό αυτό το πρίσμα και λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα της 18μηνης παράτασης, οι τελικές αποφάσεις για το «δοκιμαστικό drilling» αναμένονται περί το 2ο τρίμηνο του 2028 και μετά.

Σε κάθε περίπτωση, η εξέλιξη «εγγράφεται» επί το θετικότερον για τις προοπτικές του εθνικού προγράμματος έρευνας και ανάπτυξης των υδρογονανθράκων με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΔΕΥΕΠ Αριστοφάνη Στεφάτο να κάνει πρόσφατα λόγο για θετικό «momentum» στην περαιτέρω προώθηση του σχεδίου, όντας πλέον σε μια περίοδο που η Ευρώπη αναζητά εναλλακτικές να απομειώσει τις ενεργειακές της «εξαρτήσεις» με τους εγχώριους πόρους να λογίζονται ως το βέλτιστο δυνατό «εργαλείο» προς επίτευξη αυτού του στόχου.

Η περίπτωση του «Δυτικά της Κρήτης»

Σε μια τελευταία εξέλιξη, η Exxon Mobil αποφάσισε να επιστρέψει τα δικαιώματα παραχώρησης για το μπλοκ «Δυτικά της Κρήτης» στο Ελληνικό Δημόσιο, αναγνωρίζοντας αφενός την δυσκολία του εγχειρήματος να συνεχίσει και αφετέρου την ανάγκη να δώσει έμφαση σε πιο ώριμες παραχωρήσεις όπως είναι το block 2 με την ερευνητική γεώτρηση να βρίσκεται προ των πυλών τον Φεβρουάριο του 2027. Η εν λόγω κίνηση, όπως σχολίασε σχετικά ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου δεν συνιστά αποτυχία ή υποχώρηση παρά απόφαση διαχείρισης χαρτοφυλακίου.

Η κοινοπραξία των ExxonMobil και HELLENiQ Energy ολοκλήρωσε τις δισδιάστατες (2D) σεισμικές έρευνες στην περιοχή και, πριν από την εκπνοή της σχετικής προθεσμίας, ενημέρωσε εγκαίρως την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) ότι δεν προτίθεται να προχωρήσει στην επόμενη φάση των ερευνών. Όπως επισημαίνεται, η μετάβαση στο επόμενο στάδιο θα προϋπέθετε ιδιαίτερα υψηλό κόστος για την πραγματοποίηση τρισδιάστατων (3D) σεισμικών ερευνών, χωρίς ακόμη να έχει διαμορφωθεί σαφής εικόνα που να δικαιολογεί απόφαση για ερευνητική γεώτρηση.

Υπό αυτό το πρίσμα, οι εταίροι της κοινοπραξίας επέλεξαν να στρέψουν το ενδιαφέρον τους σε περιοχές με πιο ώριμα δεδομένα και ταχύτερη προοπτική λήψης επενδυτικών αποφάσεων. Αντί, δηλαδή, να επενδύσουν σε νέες σεισμικές έρευνες στα «Δυτικά της Κρήτης» και να απαιτηθούν ακόμη δύο έως τρία χρόνια μέχρι να αξιολογηθεί το ενδεχόμενο γεώτρησης, αποφάσισαν να δώσουν προτεραιότητα στο Βορειοδυτικό Ιόνιο και ειδικότερα στο Block 2, όπου οι διαδικασίες μπορούν να προχωρήσουν πιο άμεσα προς γεωτρητικό στόχο.