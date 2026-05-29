Φορέας-απόκτησης-και-επαναμίσθωσης-ακινήτων:-Μέχρι-το-τέλος-Φθινοπώρου-η-λειτουργία-του

Στην τελική ευθεία μπαίνει ο θεσμός του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να αναμένει τις δεσμευτικές προσφορές για την επιλογή αναδόχου.

Η επιλογή του αναδόχου σηματοδοτεί την έναρξη της τελικής φάσης για τη δημιουργία ενός κρίσιμου εργαλείου κοινωνικής πολιτικής που υπόσχεται να παράσχει ουσιαστική στήριξη σε χιλιάδες ευάλωτους οφειλέτες.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας σε συνέδριο του Economist, ο συγκεκριμένος φορέας σχεδιάζεται να λειτουργήσει μέχρι το τέλος Φθινοπώρου.

«Εκ των πραγμάτων είναι ένα πολύπλοκο πρότζεκτ να μπορέσει αυτός ο φορέας να υλοποιηθεί, εν πάση περίπτωσει, τώρα είμαστε πραγματικά στην τελική ευθεία. Περιμένουμε άμεσα τις δεσμευτικές προσφορές. Και αν έπρεπε να το πω σε τίτλο, θεωρώ ότι η είδηση είναι ότι ο φορέας αυτός θα έχει λειτουργήσει μέχρι το τέλος του φθινοπώρου» δήλωσε ο κ. Πιερρακάκης.

Ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων σχεδιάστηκε ως ένας μηχανισμός που δίνει δεύτερη ευκαιρία σε δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Το βασικό χαρακτηριστικό του είναι η διασφάλιση της παραμονής τους στην κύρια κατοικία, ακόμη και σε ακραίες περιπτώσεις πτώχευσης ή αναγκαστικής εκτέλεσης.

Ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο και με ένα επιδοτούμενο από το κράτος ενοίκιο, από 70 μέχρι 210 ευρώ, έως και 12 χρόνια, θα μπορεί κανείς να πληρώνει ένα ενοίκιο και να μένει στην κατοικία του. Ο ευάλωτος οφειλέτης στο τέλος της περιόδου θα έχει τη δυνατότητα να το επανακτήσει καταβάλλοντας ένα τίμημα ίσο με το 70% της εμπορικής αξίας του ακινήτου.