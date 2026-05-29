Χάλυβας, χημικά, ηλεκτρικά: Tα τρία μέτωπα του εμπορικού πολέμου ΕΕ–Κίνας

Στην αντεπίθεση οι Βρυξέλλες. Σχεδιάζουν νέους δασμούς και ποσοστώσεις για να προστατεύσουν στρατηγικούς ευρωπαϊκούς κλάδους από αυτό που χαρακτηρίζουν «υπαρξιακή απειλή».

Επί χρόνια οι Βρυξέλλες επαναλάμβαναν το δόγμα της «μείωσης του κινδύνου χωρίς αποσύνδεση» (de-risking, not decoupling) — μια διπλωματικά προσεκτική φόρμουλα που άφηνε ανοιχτές τις πόρτες του εμπορίου. Η ρητορική αυτή τελειώνει. Σε δηλώσεις του στους Financial Times στις 28 Μαΐου, ο Γάλλος Επίτροπος αρμόδιος για τη βιομηχανική στρατηγική, Στεφάν Σεζουρνέ, ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διευρύνει συστηματικά τους δασμούς και τις ποσοστώσεις στις κινεζικές εισαγωγές — αυτή τη φορά όχι ανά επιχείρηση ή ανά πρώτη ύλη, αλλά σε επίπεδο ολόκληρων βιομηχανικών κλάδων. «Θα χρησιμοποιήσουμε τις ρήτρες διασφάλισης με πιο γενικευμένο τρόπο, σε κλάδους και όχι μόνο σε μεμονωμένες επιχειρήσεις ή συγκεκριμένες πρώτες ύλες», δήλωσε, προειδοποιώντας ότι τομείς όπως τα χημικά, τα μέταλλα και οι καθαρές τεχνολογίες κινδυνεύουν να «καταστραφούν» από τον αθέμιτο κινεζικό ανταγωνισμό.

Το τείχος υψώνεται τμηματικά

Δεν πρόκειται για εξαγγελία στο κενό. Το πρώτο τούβλο μπήκε ήδη τον Απρίλιο του 2026, όταν Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησαν να αναθεωρήσουν ριζικά το καθεστώς διασφάλισης για τον χάλυβα: περικοπή των ποσοστώσεων εισαγωγής κατά περίπου 47% και εκτόξευση των εκτός ποσόστωσης δασμών στο 50%. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Handelsblatt, η Κομισιόν προετοιμάζει δασμούς της τάξης του 25% έως 50% στον κινεζικό χάλυβα και τα συναφή προϊόντα — αντικαθιστώντας τα παλαιά μέτρα διασφάλισης που, βάσει των κανόνων του ΠΟΕ, εκπνέουν στα μέσα του 2026.

Η λογική είναι αμυντική και προληπτική ταυτόχρονα. Η Κίνα παράγει πάνω από τον μισό χάλυβα του πλανήτη, ενώ οι εξαγωγές της αναμένεται να αγγίξουν φέτος ιστορικό ρεκόρ 115 με 120 εκατ. τόνων, καθώς η παρατεταμένη κρίση στον κινεζικό κλάδο ακινήτων έχει περιορίσει δραστικά την εσωτερική ζήτηση. Το παράδοξο: μόλις το 4% περίπου των κινεζικών εξαγωγών χάλυβα κατευθύνθηκε στην ΕΕ το 2024. Οι Βρυξέλλες δεν φοβούνται τόσο τον σημερινό όγκο όσο την εκτροπή του αύριο — το ενδεχόμενο μια πλεονάζουσα παραγωγή που αποκλείεται από την αμερικανική αγορά να ξεχυθεί στην ευρωπαϊκή σε τιμές κάτω του κόστους.

ΤΟ ΧΑΣΜΑ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ Εμπορικό έλλειμμα ΕΕ–Κίνας (2025): €359,8 δισ. — αυξημένο κατά 89% από το 2015Ημερήσιο έλλειμμα: περίπου €1 δισ.Θέσεις εργασίας που η Κομισιόν θεωρεί εκτεθειμένες: έως 29 εκατ.Κινεζικές εισαγωγές χημικών: +81% μέσα σε μία πενταετία

Ένα δισ. ευρώ την ημέρα

Πίσω από την κλιμάκωση βρίσκεται ένα νούμερο που έχει μετατραπεί σε πολιτικό σύνθημα. Το εμπορικό έλλειμμα της ΕΕ με την Κίνα έφτασε τα 359,8 δισ. ευρώ το 2025 — δηλαδή σχεδόν ένα δισεκατομμύριο ευρώ κάθε ημέρα — και έχει διογκωθεί κατά 89% από το 2015. Ο Σεζουρνέ ανέβασε τον τόνο, υποστηρίζοντας ότι έως και 29 εκατομμύρια ευρωπαϊκές θέσεις εργασίας απειλούνται από την κινεζική υπερπαραγωγή. Το βλέμμα έχει πλέον στραφεί στον κλάδο των χημικών, όπου οι κινεζικές εισαγωγές εκτινάχθηκαν κατά 81% μέσα σε πέντε χρόνια.

Στόχος μας δεν είναι η ρήξη με την Κίνα, αλλά μια πραγματική επανεξισορρόπηση — και πραγματικά μέτρα που θα μας επιτρέψουν να την πετύχουμε. — Στεφάν Σεζουρνέ, Επίτροπος Βιομηχανικής Στρατηγικής

Το δεύτερο σοκ που φοβάται η Ευρώπη

Η ανησυχία δεν είναι καινούργια, αλλά έχει αποκτήσει επείγοντα χαρακτήρα. Τον Ιούλιο του 2025, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ενώπιον του Ευρωκοινοβουλίου ότι η Κίνα «διατηρεί το μεγαλύτερο εμπορικό πλεόνασμα στην ιστορία της ανθρωπότητας», με το πλεόνασμα έναντι της Ένωσης να ξεπερνά τα 300 δισ. ευρώ. Στη σύνοδο των G7 στον Καναδά είχε προειδοποιήσει για ένα «νέο κινεζικό σοκ»: μια δεύτερη έκδοση του φαινομένου που τις δεκαετίες του 2000 αποβιομηχάνισε τμήματα της Δύσης, μόνο που τώρα αφορά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας — ηλεκτρικά οχήματα, μπαταρίες, φωτοβολταϊκά.

Το προηγούμενο των ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι διδακτικό. Τον Οκτώβριο του 2024 η ΕΕ επέβαλε οριστικούς αντισταθμιστικούς δασμούς από 17% έως 35,3% στα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα — επιπλέον του πάγιου δασμού 10%, φτάνοντας έως και το 45,3%. Ήταν η πρώτη έρευνα που η Κομισιόν κίνησε «αυτεπαγγέλτως», χωρίς καταγγελία από τη βιομηχανία. Οι αναλυτές προέβλεψαν πτώση έως 42% στις κινεζικές εξαγωγές ηλεκτρικών προς την Ένωση.

Η εξάρτηση που γυρίζει μπούμερανγκ

Όμως το πεδίο δεν είναι μονόπλευρο, και εδώ ακριβώς κρύβεται η πιο επικίνδυνη διάσταση. Ενώ η Ευρώπη χτίζει το τείχος της στις εισαγωγές, η Κίνα κρατά το χέρι στον διακόπτη των πρώτων υλών. Το Πεκίνο ελέγχει περίπου το 60% της παγκόσμιας εξόρυξης σπάνιων γαιών και το 90% της διύλισής τους. Η ΕΕ εισάγει από την Κίνα το σύνολο των βαριών σπάνιων γαιών της, το 85% των ελαφρών και το 98% των μαγνητών σπάνιων γαιών — υλικά αναντικατάστατα για την αυτοκινητοβιομηχανία, την άμυνα και την πράσινη μετάβαση.

Στις 4 Απριλίου 2025, ως απάντηση στους αμερικανικούς δασμούς, το Πεκίνο επέβαλε ελέγχους εξαγωγών σε επτά βαριές σπάνιες γαίες· τον Οκτώβριο ακολούθησε δεύτερο κύμα, διευρυμένο σε προϊόντα, τεχνολογίες, ακόμη και σε ξένα αγαθά που περιέχουν έστω ίχνη (0,1%) κινεζικών υλικών — ένα μοντέλο εμπνευσμένο από τους ίδιους τους αμερικανικούς κανόνες εξωεδαφικότητας. Το αποτέλεσμα ήταν άμεσο: οι εξαγωγές κινεζικών μαγνητών κατέρρευσαν κατά περίπου 75% μέσα σε δύο μήνες, ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες αναγκάστηκαν να περικόψουν την παραγωγή τους ή να κλείσουν προσωρινά μονάδες, ενώ οι τιμές του δυσπροσίου και του τερβίου εκτινάχθηκαν έως και έξι φορές πάνω από το κινεζικό εσωτερικό επίπεδο. Η εφαρμογή του δεύτερου κύματος ανεστάλη έως τον Νοέμβριο του 2026 — μια ανακωχή, όχι λύση.

Αυτή είναι η πραγματική μέθοδος με την οποία το Πεκίνο επιδιώκει να «κατακτήσει» την Ευρώπη: όχι με τανκς ούτε μόνο με φθηνά προϊόντα, αλλά μέσω της διαρθρωτικής εξάρτησης. Όσο η ευρωπαϊκή πράσινη και αμυντική βιομηχανία αναπνέει κινεζικές πρώτες ύλες, κάθε δασμός που επιβάλλουν οι Βρυξέλλες μπορεί να απαντηθεί με ένα πιστοποιητικό εξαγωγής που απλώς δεν εκδίδεται.

Η ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ 60% της παγκόσμιας εξόρυξης σπάνιων γαιών ελέγχει η Κίνα90% της παγκόσμιας διύλισης βρίσκεται σε κινεζικά χέρια98% των μαγνητών σπάνιων γαιών της ΕΕ προέρχονται από την Κίνα−75% οι εξαγωγές κινεζικών μαγνητών μέσα σε δύο μήνες, μετά τους ελέγχους του Απριλίου 2025

Η εργαλειοθήκη και τα όριά της

Απέναντι σε αυτή την ασύμμετρη πραγματικότητα, η ΕΕ συγκροτεί ένα οπλοστάσιο. Στην κορυφή στέκεται ο λεγόμενος Μηχανισμός κατά του Εξαναγκασμού (Anti-Coercion Instrument) — το «εμπορικό μπαζούκας» που μπορεί να ενεργοποιηθεί σε περίπτωση οικονομικής πίεσης από τρίτη χώρα. Παράλληλα, πέντε κράτη-μέλη, με προεξάρχουσα τη Γαλλία, προωθούν ένα νέο εργαλείο «ανθεκτικότητας» που θα επιτρέπει την επιβολή ποσοστώσεων ή πρόσθετων δασμών όταν οι εισαγωγές ενός προϊόντος συγκεντρώνονται πέρα από ένα όριο σε έναν προμηθευτή, καθώς και έναν κανόνα που θα υποχρεώνει τις ευρωπαϊκές εταιρείες να προμηθεύονται κρίσιμα εξαρτήματα από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές πηγές. Στις τηλεπικοινωνίες και τα φωτοβολταϊκά, η Κομισιόν κινείται για τη σταδιακή απομάκρυνση της Huawei και της ZTE μέσα σε μια τριετία.

Τα όρια, όμως, είναι ορατά. Η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου διαθέτει μόλις περίπου 140 στελέχη για να χειριστεί έναν συσσωρευμένο όγκο ερευνών που μπορεί να διαρκέσει έως και 18 μήνες η καθεμία — και το ένα τρίτο έως το ήμισυ αυτών αφορά τα χημικά. Η στρατηγική οικονομικής ασφάλειας που παρουσιάστηκε τον περασμένο Δεκέμβριο υπόσχεται νέα εργαλεία έως τον Σεπτέμβριο του 2026, ενώ το ζήτημα τίθεται σε ειδική σύνοδο του Σώματος των Επιτρόπων αφιερωμένη στην Κίνα.

Όταν το Πεκίνο χτυπά πίσω

Η Κίνα δεν παρακολουθεί παθητικά. Σε αντίποινα για τους δασμούς στα ηλεκτρικά οχήματα, το Πεκίνο επέβαλε αντιντάμπινγκ δασμούς έως 18,9% στις εισαγωγές χοιρινού από την ΕΕ — πλήττοντας κυρίως Ισπανία, Ολλανδία και Δανία — καθώς και δασμούς στο ευρωπαϊκό μπράντι, με στόχο κατεξοχήν το γαλλικό κονιάκ, ενώ άνοιξε έρευνες και για τα γαλακτοκομικά. Στις δηλώσεις Σεζουρνέ, το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών απάντησε διά της εκπροσώπου Μάο Νινγκ ότι η ΕΕ κάνει «επιλεκτική χρήση» των δεδομένων για να δικαιολογήσει τους ισχυρισμούς περί ανισορροπίας.

Το ευρωπαϊκό δίλημμα

Εδώ βρίσκεται η αχίλλειος πτέρνα της ευρωπαϊκής στρατηγικής: η αλληλεξάρτηση κόβει και προς τις δύο πλευρές. Ο κλάδος των χημικών, που σήμερα μπαίνει στο στόχαστρο, έχει την Κίνα ως τέταρτη μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά του — κάθε μέτρο, δηλαδή, ρισκάρει να πλήξει και τους ίδιους τους Ευρωπαίους εξαγωγείς. Παράλληλα, η ευρωπαϊκή πρόσβαση στην κινεζική αγορά συρρικνώνεται: από το 2013 έως το 2025 οι εξαγωγές της ΕΕ προς την Κίνα αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό μόλις 3,5%, έναντι 7,8% προς τις ΗΠΑ.

Η αναφορά Ντράγκι για την ανταγωνιστικότητα είχε ήδη κρούσει τον κώδωνα: χωρίς ενιαία βιομηχανική πολιτική, η Ευρώπη κινδυνεύει να συνθλιβεί ανάμεσα στον αμερικανικό προστατευτισμό και την κινεζική υπερπαραγωγή. Ο Σεζουρνέ το έθεσε ωμά: χωρίς μια πιο «μυώδη» προσέγγιση, τα κράτη-μέλη ενδέχεται να ανακτήσουν τον έλεγχο της εμπορικής πολιτικής από τις Βρυξέλλες — κάτι που, όπως είπε, θα ήταν «ο καλύτερος τρόπος για να κατακερματιστεί η ενιαία αγορά και να αποδυναμωθούμε ακόμη περισσότερο διεθνώς».

Το χαρτί που κρατά η Ευρώπη είναι η ίδια η έλξη της ενιαίας αγοράς της — σχεδόν μισό δισεκατομμύριο καταναλωτών που η Κίνα χρειάζεται ως «βαλβίδα εκτόνωσης» για τα πλεονάσματά της. «Από εκεί περνά, πιθανότατα, μια κινεζική αδυναμία», παρατήρησε ο Σεζουρνέ. Το τείχος, λοιπόν, υψώνεται. Το ερώτημα είναι αν η Ευρώπη θα προλάβει να εξασφαλίσει τα θεμέλιά του — τις πρώτες ύλες — προτού το Πεκίνο της θυμίσει ποιος κρατά το τσιμέντο.