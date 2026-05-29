Χρηματιστήριο: +1,03% με τράπεζες και ρεκόρ τζίρου 940 εκατ. στο ραντεβού με την MSCI

Ο Γενικός Δείκτης ανέκτησε με άνεση τις 2.350 μονάδες και ξανακοιτάζει το υψηλό έτους, καθώς η αναδιάρθρωση των δεικτών της MSCI εκτόξευσε τον τζίρο. Πρωταγωνίστρια η Eurobank με +5%.

Δυναμική αντίδραση κατέγραψε την Παρασκευή το Χρηματιστήριο Αθηνών, αφήνοντας πίσω του τη διόρθωση των προηγούμενων συνεδριάσεων. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.372,7 μονάδες, με κέρδη 24,25 μονάδων ή +1,03%, ανακτώντας με σαφήνεια τη ζώνη των 2.350 μονάδων που οι αναλυτές είχαν θέσει ως πρώτο ζητούμενο για τη σημερινή συνεδρίαση. Καταλύτης στάθηκε η ισχυρή επιστροφή των τραπεζών, σε ένα κλίμα που ευνοήθηκε από τις θετικές γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Η σημερινή συνεδρίαση είχε, ωστόσο, και έναν δεύτερο, καθοριστικό παράγοντα: την εφαρμογή της εξαμηνιαίας αναθεώρησης των δεικτών της MSCI μετά το κλείσιμο, που εκτόξευσε τη συναλλακτική δραστηριότητα. Η συνολική αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε κοντά στα 940,5 εκατ. ευρώ — μέγεθος εξαιρετικά υψηλό που εξηγείται από τα πακέτα και τις διασταυρώσεις (crossing trades) της αναδιάρθρωσης· από αυτά, περίπου 188,8 εκατ. ευρώ αφορούσαν τη συνεχή διαπραγμάτευση στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση.

Σε επίπεδο ενδοσυνεδριακού εύρους, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε σε ζώνη περίπου 18 μονάδων: ενισχύθηκε από το άνοιγμα, κατέγραψε το ενδοσυνεδριακό υψηλό κοντά στις 2.388 μονάδες γύρω στο μεσημέρι και υποχώρησε προς τα χαμηλά ημέρας στο κλείσιμο.

Εικόνα δεικτών

Δείκτης Κλείσιμο Μεταβολή Ημερ. % Γενικός Δείκτης (ΓΔ) 2.372,70 +24,25 +1,03% FTSE/ATHEX Large Cap 6.019,76 +60,57 +1,02% Τραπεζικός (ΔΤΡ) 2.719,27 +51,49 +1,93% FTSE/ATHEX Financials (FTSE_FS) 12.714,60 +240,30 +1,93% ATHEX ESG 2.818,93 +31,17 +1,12% FTSE/ATHEX-CSE Banking (FTSEA) 1.420,84 +14,51 +1,03%

Τράπεζες στο τιμόνι – Πρωταγωνίστρια η Eurobank

Ο τραπεζικός κλάδος αποτέλεσε τον αδιαμφισβήτητο μοχλό της ανόδου, με τον δείκτη ΔΤΡ να σημειώνει κέρδη 1,93%, σχεδόν διπλάσια του Γενικού Δείκτη. Η αντίδραση ερμηνεύεται ως επανατοποθέτηση μετά τη διόρθωση των τελευταίων ημερών, η οποία είχε χαρακτήρα κατοχύρωσης κερδών έπειτα από τη σημαντική υπεραπόδοση του κλάδου από τις αρχές του έτους.

Ξεχώρισε η Eurobank, με άλμα +5,03% στα 3,991 ευρώ και έναν από τους υψηλότερους όγκους της ημέρας (περίπου 18,4 εκατ. τεμάχια). Ακολούθησαν η Alpha Bank με +3,44% (3,91 ευρώ) και η Τράπεζα Πειραιώς με +2,19% (9,15 ευρώ), ενώ πιο συγκρατημένα κινήθηκε η Εθνική Τράπεζα με +0,71% (14,825 ευρώ).

Το «κλειδί» της MSCI πίσω από τον τζίρο

Ο εξαιρετικά υψηλός τζίρος δεν ήταν τυχαίος. Οι αλλαγές της αναθεώρησης MSCI Μαΐου εφαρμόστηκαν μετά το σημερινό κλείσιμο, με τις τροποποιήσεις να τίθενται επίσημα σε ισχύ από την επόμενη εβδομάδα. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προστίθεται στον δείκτη MSCI Greece Standard Index, ενώ η CrediaBank εισέρχεται στον δείκτη MSCI Greece Small Cap Index· η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Cenergy αφαιρούνται από τον Small Cap. Μετά τις αλλαγές, ο MSCI Greece Standard Index θα περιλαμβάνει εννέα μετοχές: Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Alpha Bank, Πειραιώς, ΔΕΗ, ΟΤΕ, Allwyn, Jumbo και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Η αποτύπωση στο ταμπλό ήταν εμφανής: η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενισχύθηκε +1,52% (42,76 ευρώ) και η CrediaBank +2,20% (1,298 ευρώ) με τον υψηλότερο όγκο της αγοράς (σχεδόν 25 εκατ. τεμάχια), ενώ η Cenergy βρέθηκε στους χαμένους με -2,80% (24,98 ευρώ), κίνηση συμβατή με την αφαίρεσή της από τον δείκτη. Αξίζει να σημειωθεί ότι, μέχρι την επίσημη μετάβαση της Ελλάδας στις ανεπτυγμένες αγορές, κάθε αναδιάρθρωση των δεικτών MSCI αποκτά ιδιαίτερη σημασία για το ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς επηρεάζει άμεσα τη στάθμιση των μετοχών και τις κινήσεις των μεγάλων παθητικών χαρτοφυλακίων.

Κερδισμένοι και χαμένοι

Στους μη τραπεζικούς τίτλους, ισχυρή εικόνα παρουσίασαν η Titan (+3,03% στα 51 ευρώ), η Allwyn (+2,77% στα 12,595 ευρώ) και η Metlen (+2,25% στα 41,86 ευρώ). Κέρδη κατέγραψαν επίσης η Jumbo (+1,66%), ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (+1,60%), η Optima Bank (+1,24%), η HELLENiQ Energy (+1,08%) και η Viohalco (+0,72%).

Στον αντίποδα, εκτός της Cenergy, πιέστηκε η ΔΕΗ με -1,91% (21,56 ευρώ), ενώ απώλειες κατέγραψαν η Coca-Cola HBC με -1,41% (48,9 ευρώ) και ο ΟΤΕ με -0,66% (18,19 ευρώ). Πρακτικά αμετάβλητη έκλεισε η Motor Oil (-0,11%).

Τεχνική εικόνα

Από τεχνικής πλευράς, η σημερινή συνεδρίαση βελτιώνει αισθητά το βραχυπρόθεσμο σκηνικό. Ο Γενικός Δείκτης ανέκτησε δυναμικά το επίπεδο των 2.350 μονάδων, το οποίο μετατρέπεται πλέον σε άμεση στήριξη· επόμενες ζώνες στήριξης εντοπίζονται στις 2.330 και χαμηλότερα στην περιοχή των 2.295–2.300 μονάδων, όπου διέρχεται και ο ανερχόμενος βραχυπρόθεσμος κινητός μέσος.

Στην αντίσταση, το πρώτο εμπόδιο είναι το ενδοσυνεδριακό υψηλό των 2.388 μονάδων και αμέσως μετά η ψυχολογική ζώνη των 2.400 μονάδων, σε συνδυασμό με το υψηλό έτους των 2.407 μονάδων. Μια καθαρή υπέρβαση της ζώνης 2.400–2.407 θα άνοιγε τον δρόμο προς τις 2.420–2.450 μονάδες, ενισχύοντας το σενάριο συνέχισης της ανοδικής τάσης.

Η μεσοπρόθεσμη εικόνα παραμένει σταθερά θετική: ο δείκτης διαπραγματεύεται με άνεση πάνω από τον ΚΜΟ 200 ημερών, ο οποίος διατηρεί ανοδική κλίση και επιβεβαιώνει το αδιατάρακτο της κύριας τάσης, ενώ και ο ΚΜΟ 50 ημερών κινείται ανοδικά, λειτουργώντας ως δυναμική στήριξη. Όσον αφορά τους ταλαντωτές, ο RSI του Γενικού Δείκτη επανέρχεται προς την περιοχή του 60, σε ουδέτερα προς θετικά επίπεδα που αφήνουν περιθώρια ανόδου χωρίς να βρίσκονται σε υπεραγορασμένο έδαφος. Πιο «καυτή» είναι η εικόνα στον τραπεζικό δείκτη, όπου ο RSI κινείται υψηλότερα, πλησιάζοντας τα όρια της υπεραγοράς μετά το έντονο ριμπάουντ — στοιχείο που χρήζει προσοχής για ενδεχόμενη βραχυπρόθεσμη κόπωση. Ο MACD στον Γενικό Δείκτη επανέρχεται ανοδικά μετά τη βραχεία υποχώρηση των τελευταίων ημερών, με την εικόνα να παραμένει συμβατή με ανάκτηση θετικής δυναμικής.

Διεθνές φόντο

Το θετικό κλίμα στο ΧΑ συμβάδισε με τη βελτιωμένη διάθεση στις διεθνείς αγορές, η οποία τροφοδοτήθηκε κυρίως από τις ελπίδες αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Στην Ευρώπη, οι κύριοι δείκτες κινήθηκαν ανοδικά, με το επενδυτικό κλίμα να στηρίζεται από τα σενάρια συμφωνίας ΗΠΑ–Ιράν για επανέναρξη της ροής μέσω των Στενών του Ορμούζ· σημειώνεται ότι μόλις την προηγουμένη ο Euro STOXX 50 είχε υποχωρήσει 0,3% στις 6.055 μονάδες και ο STOXX 600 0,5% στις 625 μονάδες, εν μέσω μεταβλητότητας λόγω των εντάσεων στη Μέση Ανατολή και των απότομων διακυμάνσεων στις τιμές του πετρελαίου.

Στη Wall Street, οι δείκτες κινούνταν με ήπια κέρδη κατά τη διάρκεια της ελληνικής συνεδρίασης. Ο S&P 500 ενισχυόταν 0,16%, ο Dow Jones 0,13% και ο Nasdaq 0,20%, με τον Russell 2000 να προηγείται με +0,57%, καθώς ο αντιπρόεδρος JD Vance ανέφερε ότι ΗΠΑ και Ιράν «δεν είναι ακόμη εκεί» σε μια αρχική συμφωνία, αλλά «πολύ κοντά». Πηγές του Λευκού Οίκου ανέφεραν ότι έχει επιτευχθεί προκαταρκτική συμφωνία που χρειάζεται ακόμη την έγκριση του προέδρου Τραμπ, ενώ ιρανικές πηγές διέψευσαν την οριστικοποίηση οποιασδήποτε συμφωνίας.

Στο μέτωπο της νομισματικής πολιτικής, η εικόνα παραμένει απαιτητική. Ο δείκτης τιμών PCE — το προτιμώμενο μέτρο πληθωρισμού της Fed — αυξήθηκε κατά 3,8% σε ετήσια βάση τον Απρίλιο, από 3,5% τον Μάρτιο, καταγράφοντας μία από τις υψηλότερες αναγνώσεις των τελευταίων σχεδόν τριών ετών. Παράλληλα, με τον Kevin Warsh να ηγείται πλέον της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων κινούνται ανοδικά, διατηρώντας ζωντανές τις ανησυχίες για τη διαδρομή των επιτοκίων. Στις πρώτες ύλες, το πετρέλαιο υποχωρούσε λόγω των διπλωματικών σεναρίων, με το Brent να διαπραγματεύεται κοντά στα 91,7 δολάρια το βαρέλι, παραμένοντας όμως σε σαφώς υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με την προ της κρίσης περίοδο.

Γνώμες ειδικών

Οι αναλυτές της αγοράς εστιάζουν στη συνέχιση της ηγετικής συμβολής του τραπεζικού κλάδου ως προϋπόθεση για τη διατήρηση της ανοδικής δυναμικής. Ενόψει της σημερινής συνεδρίασης, χρηματιστηριακοί παράγοντες είχαν θέσει ως πρώτο ζητούμενο την επιστροφή του Γενικού Δείκτη πάνω από τις 2.350 μονάδες, με στόχο εν συνεχεία τη δοκιμή της ζώνης των 2.360–2.370 μονάδων εφόσον σταματούσε η πίεση στις τράπεζες — επίπεδα που τελικά ξεπεράστηκαν με ευκολία. Παρατηρητές της αγοράς εκτιμούν ότι, με το «καύσιμο» των γεωπολιτικών εξελίξεων, η αγορά ξανακοιτάζει το υψηλό έτους των 2.407 μονάδων, καθώς οι αγοραστές απορρόφησαν γρήγορα τους κραδασμούς της προηγούμενης διόρθωσης.

Σε ευρύτερο, στρατηγικό επίπεδο, η αγορά παρακολουθεί τη μετάβαση της χώρας στις ανεπτυγμένες αγορές. Όπως επισημαίνεται, πέρα από τη στενά χρηματιστηριακή διάσταση, η επανένταξη της Ελλάδας στις ανεπτυγμένες αγορές λειτουργεί ως ισχυρό πολιτικοοικονομικό μήνυμα — μια έμμεση επιβεβαίωση ότι η ελληνική οικονομία έχει επιστρέψει σε τροχιά θεσμικής και επενδυτικής κανονικότητας.