Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Saturday, May 30
    bloomberg:-Η-ubs-καταργεί-αρκετές-εκατοντάδες-θέσεις-εργασίας-σε-Ευρώπη,-Μέση-Ανατολή-και-Αφρική
    Bloomberg: Η UBS καταργεί αρκετές εκατοντάδες θέσεις εργασίας σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική

    Bloomberg: Η UBS καταργεί αρκετές εκατοντάδες θέσεις εργασίας σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική

    By Ευρώπη No Comments1 Min Read

    Ο Όμιλος UBS έχει καταργήσει αρκετές εκατοντάδες θέσεις εργασίας σε όλες τις δραστηριότητές του στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, ανέφερε το - News την Παρασκευή.

    Οι απολύσεις είναι το τελευταίο κύμα μειώσεων που συνδέονται με την εξαγορά της Credit Suisse πριν από τρία χρόνια, ανέφερε το δημοσίευμα. Η UBS είχε δηλώσει προηγουμένως ότι αναμένει να χάσει περίπου 3.000 θέσεις εργασίας στην Ελβετία καθώς ενσωματώνει την Credit Suisse.

    Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης
    Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

    Οι περικοπές επηρέασαν κυρίως το προσωπικό υποστήριξης, αν και συμπεριλήφθηκαν και ορισμένοι τραπεζίτες σε ρόλους που εργάζονταν σε επαφή με πελάτες, ανέφερε το δημοσίευμα, επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

    Σε ορισμένα μέλη του προσωπικού που επηρεάστηκαν προσφέρθηκαν εναλλακτικές θέσεις εντός της εταιρείας, πρόσθεσε το δημοσίευμα.

    Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα την πληροφορία.

    Με πληροφορίες από Reuters

    Προτιμώμενη πηγή στην Google

    Για να εμφανίζονται περισσότερα άρθρα της - στις αναζητήσεις σας εύκολα και γρήγορα, πρέπει να προσθέσετε το site στις προτιμώμενες πηγές σας. Μπορείτε να το κάνετε πηγαίνοντας εδώ.

    Keep Reading

    Add A Comment
    Leave A Reply