bloomberg:-Η-ubs-καταργεί-αρκετές-εκατοντάδες-θέσεις-εργασίας-σε-Ευρώπη,-Μέση-Ανατολή-και-Αφρική

Ο Όμιλος UBS έχει καταργήσει αρκετές εκατοντάδες θέσεις εργασίας σε όλες τις δραστηριότητές του στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, ανέφερε το - News την Παρασκευή.

Οι απολύσεις είναι το τελευταίο κύμα μειώσεων που συνδέονται με την εξαγορά της Credit Suisse πριν από τρία χρόνια, ανέφερε το δημοσίευμα. Η UBS είχε δηλώσει προηγουμένως ότι αναμένει να χάσει περίπου 3.000 θέσεις εργασίας στην Ελβετία καθώς ενσωματώνει την Credit Suisse.

Οι περικοπές επηρέασαν κυρίως το προσωπικό υποστήριξης, αν και συμπεριλήφθηκαν και ορισμένοι τραπεζίτες σε ρόλους που εργάζονταν σε επαφή με πελάτες, ανέφερε το δημοσίευμα, επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Σε ορισμένα μέλη του προσωπικού που επηρεάστηκαν προσφέρθηκαν εναλλακτικές θέσεις εντός της εταιρείας, πρόσθεσε το δημοσίευμα.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα την πληροφορία.

Με πληροφορίες από Reuters