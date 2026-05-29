ceo-totalenergies:-Οι-Γάλλοι-πολίτες-προτιμούν-τη-μειωμένη-τιμή-καυσίμων-στα-πρατήρια-παρά-τον-φόρο-υπερκερδών

Οι Γάλλοι πολίτες δήλωσαν σε δημοσκόπηση ότι προτιμούν οι τιμές των καυσίμων τους να περιορίζονται στα πρατήρια καυσίμων, παρά να υπάρχει φόρος υπερκερδών, δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της TotalEnergies, Πατρίκ Πουγιάν, στην ετήσια γενική συνέλευση της εταιρείας την Παρασκευή.

Και πρόσθεσε πως γι’ αυτό και η κυβέρνηση έχει υποχωρήσει από τη ρητορική της σχετικά με τη φορολόγηση των λεγόμενων megaprofits.

- Reuters