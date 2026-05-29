    CEO TotalEnergies: Οι Γάλλοι πολίτες προτιμούν τη μειωμένη τιμή καυσίμων στα πρατήρια παρά τον φόρο υπερκερδών

    Οι Γάλλοι πολίτες δήλωσαν σε δημοσκόπηση ότι προτιμούν οι τιμές των καυσίμων τους να περιορίζονται στα πρατήρια καυσίμων, παρά να υπάρχει φόρος υπερκερδών, δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της TotalEnergies, Πατρίκ Πουγιάν, στην ετήσια γενική συνέλευση της εταιρείας την Παρασκευή.

    Και πρόσθεσε πως γι’ αυτό και η κυβέρνηση έχει υποχωρήσει από τη ρητορική της σχετικά με τη φορολόγηση των λεγόμενων megaprofits.

    - Reuters 

