dell:-Τι-εκτινάσσει-τη-μετοχή-της-πάνω-από-30%-σε-μία-ημέρα

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ράλι της χρονιάς κατέγραψε η μετοχή της Dell Technologies, η οποία εκτινάχθηκε ενδοσυνεδριακά έως και 32% την Παρασκευή, μετά τα αποτελέσματα τριμήνου που ξεπέρασαν κατά πολύ τις προσδοκίες της αγοράς.

Η έκρηξη της ζήτησης για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και οι πωλήσεις διακομιστών εξοπλισμένων με επεξεργαστές της Nvidia ώθησαν τα έσοδα και τα κέρδη σε επίπεδα-ρεκόρ, οδηγώντας αναλυτές να μιλούν για ένα από τα πιο εντυπωσιακά τρίμηνα που έχουν δει ποτέ στον κλάδο του hardware.

Εκτίναξη εσόδων χάρη στην AI

Η Dell ανακοίνωσε αύξηση εσόδων σχεδόν 88% σε ετήσια βάση κατά το πρώτο τρίμηνο, σημειώνοντας τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από τότε που επέστρεψε στις χρηματιστηριακές αγορές το 2018.

Ο βασικός μοχλός ήταν οι διακομιστές τεχνητής νοημοσύνης, των οποίων τα έσοδα εκτοξεύθηκαν κατά 757% σε σχέση με πέρυσι, φθάνοντας τα 16,1 δισ. δολάρια.

Παράλληλα, τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 4,86 δολάρια, συντρίβοντας τις προβλέψεις των αναλυτών που έκαναν λόγο για 2,94 δολάρια.

«Κάναμε λάθος»

Η έκταση της θετικής έκπληξης ανάγκασε ακόμη και αισιόδοξους αναλυτές να αναθεωρήσουν τις εκτιμήσεις τους.

Η Morgan Stanley παραδέχθηκε ότι υποτίμησε σημαντικά τις επιδόσεις της εταιρείας, σημειώνοντας σε έκθεσή της ότι οι αναλυτές της «τρώνε ταπεινά την πίτα τους» μετά τα αποτελέσματα της Dell.

«Το υπολογίσαμε λάθος. Αυτό ήταν, σε όλα τα επίπεδα, ένα από τα πιο εντυπωσιακά τρίμηνα που έχουμε δει όσο καλύπτουμε τον κλάδο του hardware», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Ο μεγάλος κερδισμένος του AI boom

Η Dell συγκαταλέγεται πλέον στους μεγαλύτερους ωφελημένους της έκρηξης επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, καθώς οι επιχειρήσεις αυξάνουν τις δαπάνες για κέντρα δεδομένων και υπολογιστική ισχύ.

Η ζήτηση για servers που ενσωματώνουν πανίσχυρους επεξεργαστές γραφικών της Nvidia συνεχίζει να αυξάνεται με εκρηκτικούς ρυθμούς, μετατρέποντας εταιρείες που μέχρι πρότινος θεωρούνταν «παραδοσιακοί» παίκτες της τεχνολογίας σε πρωταγωνιστές του νέου κύκλου ανάπτυξης που φέρνει η AI.

Η αντίδραση της αγοράς ήταν άμεση: η μετοχή της Dell οδεύει προς την καλύτερη χρηματιστηριακή ημέρα στην ιστορία της.