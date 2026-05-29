intracom-holdings:-Υπερψηφίστηκε-από-τη-ΓΣ-η-διανομή-μερίσματος-0,18-ευρώ/μετοχή

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της INTRACOM HOLDINGS, στις εγκαταστάσεις της Παιανίας, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε ο απολογισμός της εταιρείας και του Ομίλου για το 2025, καθώς επίσης και οι τρέχουσες εξελίξεις και προοπτικές των εταιριών του Ομίλου INTRACOM.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης και στο πλαίσιο συστηματικής ανταποδοτικής πολιτικής της Εταιρίας προς τους μετόχους της, υπερψηφίστηκε η διανομή μερίσματος συνολικού μικτού ποσού €15.048.000, δηλαδή €0,18 ανά μετοχή.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Σωκράτης Κόκκαλης, στην τοποθέτησή του αναφέρθηκε στο διεθνές περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από διαρκείς αναταράξεις, γεωπολιτικές προκλήσεις και έντονες οικονομικές μεταβολές, οι οποίες επηρεάζουν συνολικά τις αγορές και τη λειτουργία των επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε αυτό το δύσκολο, και διαρκώς μεταβαλλόμενο πλαίσιο δραστηριοποιείται η Εταιρεία με γνώμονα το συμφέρον των μετόχων της, σημείωσε. Τόνισε ότι η διοίκηση παρακολουθεί στενά τις διεθνείς εξελίξεις, αξιολογεί συστηματικά τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που προκύπτουν στο έντονα ρευστό περιβάλλον, και συχνά επανατοποθετείται για να επιτύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Αναφερόμενος στα έργα και τις συμμετοχές της Εταιρείας, ο Σωκράτης Κόκκαλης ανέφερε ότι θα ωριμάζουν σταδιακά αποδίδοντας τις υπεραξίες τους. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου κ. Σωκράτης Κόκκαλης, ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του εκτιμώντας ότι η Διοίκηση, σε εύλογο διάστημα, θα είναι σε θέση να εξετάσει θετικά, ενδεχόμενη επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου. Ο κ. Σωκράτης Κόκκαλης, καταλήγοντας είπε: «Του χρόνου θα είμαστε πάλι εδώ για να ανακοινώσουμε καλά αποτελέσματα».

Ο Δημήτρης Κλώνης, Αντιπρόεδρος της INTRACOM HOLDINGS παρουσιάζοντας την πορεία του Ομίλου στο 2025, εστίασε στην ισχυρή κερδοφορία, τη ρευστότητα αλλά και το σημαντικό χαρτοφυλάκιο συμμετοχών και λοιπών χρηματοοικονομικών στοιχείων. Αναφέρθηκε στη συνέχεια στα σημαντικά έργα που υλοποιεί ο Όμιλος μέσω των θυγατρικών του.

Αποτυπώνοντας το σημερινό προφίλ της INTRACOM, ο κ. Δημήτρης Κλώνης, ανέφερε: «Σταδιακά ο επενδυτικός χαρακτήρας της Εταιρείας ωριμάζει, κι αυτό είναι κάτι που ξεκινάμε να επικοινωνούμε στην επενδυτική κοινότητα. H INTRACOM σήμερα έχει έναν ισχυρό ισολογισμό, και ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο στο οποίο είναι εμφανείς οι πηγές των μελλοντικών υπεραξιών. Είμαστε ένας Όμιλος με καθαρή δομή, σημαντική ρευστότητα, μηδενικό δανεισμό, που σημαίνει μεγάλη δυνατότητα μόχλευσης και επενδυτικών επιλογών».