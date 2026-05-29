Kύμα φυγής στη σύνταξη – Νέο ρεκόρ αιτήσεων

Στις 74.838 ανήλθαν οι νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβλήθηκαν στον e-ΕΦΚΑ στο α’ τετράμηνο (16.625 μόνο τον Απρίλιο), αριθμός που αποτελεί νέο ρεκόρ και δείχνει την πίεση που ασκείται, ξανά, στο σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η φετινή αυξητική πορεία των νέων αιτήσεων, ως απόρροια της μαζικής θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, αλλά και του μέτρου του εργαζόμενου – συνταξιούχου, είναι η υψηλότερη που έχει καταγραφεί.

Συγκριτικά με το 2025, οι φετινές αιτήσεις είναι κατά 11.296 περισσότερες. Ακόμα όμως και αν η σύγκριση γίνει με το 2021, έτος που καταγράφηκε ρεκόρ στο τέλος της χρονιάς, διαπιστώνεται ότι φέτος είναι περισσότερες κατά 8.120 οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί έως τώρα.

Σύμφωνα με την έκθεση «ΑΤΛΑΣ», οι εκκρεμότητες έχουν παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα (13.806 οι ληξιπρόθεσμες και 13.163 οι μη ληξιπρόθεσμες), ωστόσο δεν μπορούν να γίνουν εκτιμήσεις, αν συνεχιστεί αυτή η αθρόα και μαζική υποβολή αιτήσεων. Αν παραμείνει η ίδια πορεία, τότε αναμένεται να προκύψουν πάνω από 220.000 αιτήσεις στο τέλος της χρονιάς.

Πιο αναλυτικά, τα στοιχεία της έκθεσης «ΑΤΛΑΣ» για τον Απρίλιο, αλλά και για το α’ τετράμηνο της τρέχουσας χρονιάς, δείχνουν τα εξής:

Αιτήσεις απονομής

Τον Απρίλιο υποβλήθηκαν 16.625 νέες αιτήσεις για απονομή σύνταξης. Πάλι, περίπου οι μισές (7.710 ή 47%) αφορούσαν την καταβολή συντάξεων χηρείας, ενώ υπήρξαν και άλλες 3.365 αιτήσεις (20%) για καταβολή σύνταξης χηρείας, καθώς και 3.024 (17%) για χορήγηση σύνταξης αναπηρίας

Σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, όταν είχαν υποβληθεί 15.501 αιτήσεις, διαπιστώνεται αύξηση κατά 1.124 σε ετήσια βάση.

Συνολικά, στο τετράμηνο Ιανουαρίου – Απριλίου, υποβλήθηκαν 74.838 νέες αιτήσεις. Σε σχέση με τις 63.542 αιτήσεις που είχαν υποβληθεί πέρσι το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, καταγράφεται αύξηση κατά 11.296 υποβληθείσες αιτήσεις σε ένα έτος, στοιχείο που δείχνει και τη φετινή αυξητική τάση.

Το 2021 -έτος πανδημίας- ήταν η χρονιά με τις περισσότερες ετήσιες υποβολές αιτήσεων (212.151). Τότε, στο αντίστοιχο α’ τετράμηνο είχαν υποβληθεί 66.718 νέες αιτήσεις, λιγότερες κατά 8.120 σε σχέση με τις 74.838 φετινές. Άρα, αν συνεχιστεί αυτή η τάση, τότε το 2026 αναμένεται να καταγράψει νέο ρεκόρ υποβολής αιτήσεων, με περισσότερες από 220.000 σε όλη τη χρονιά!

Ως προς τις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης, υπολογίστηκαν σε 13.806 οι ληξιπρόθεσμες (χρονικό όριο αναμονής άνω των 90 ημερών) που αφορούν την καταβολή μόνο της κύριας σύνταξης. Από αυτές, οι περισσότερες (5.806 ή 42,1%) αφορούσαν περιπτώσεις από το πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, άρα μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα. Μεγάλο είναι και το πλήθος των εκκρεμοτήτων (2.463 ή 17,8%) για ασφαλισμένους του πρώην ΟΑΕΕ, δηλαδή ελεύθερους επαγγελματίες.

Σε σχέση με τον Μάρτιο, όταν οι εκκρεμότητες είχαν υπολογιστεί σε 13.163, διαπιστώνεται αύξηση κατά 643 αιτήσεις, σε έναν μήνα. Συγκριτικά, όμως, με τον περσινό Απρίλιο, όταν ήταν 16.568 οι εκκρεμότητες από ληξιπρόθεσμες αιτήσεις, προκύπτει μείωση κατά 2.762 σε ένα έτος

Τον ίδιο μήνα, τον Απρίλιο, οι μη ληξιπρόθεσμες αιτήσεις (χρονικό όριο αναμονής μικρότερο των 90 ημερών) για απονομή κύριας σύνταξης που παρέμειναν σε εκκρεμότητα ήταν 18.812, λιγότερες κατά 1.884 σε μηνιαία βάση. Σε σχέση με τον περσινό Απρίλιο, όταν οι εκκρεμότητες ήταν 19.683, διαπιστώνεται μείωση κατά 871 αιτήσεις σε ένα έτος.

Ολοκληρωμένες

Στις 19.583 ανήλθαν οι ολοκληρωμένες συνταξιοδοτικές αιτήσεις του Απριλίου. Σχεδόν οι μισές εξ αυτών (9.076 ή 46%) αφορούσαν συντάξεις γήρατος. Σημαντικό, ωστόσο, ήταν και το πλήθος των αιτημάτων που ολοκληρώθηκαν και αφορούσαν την καταβολή συντάξεων αναπηρίας (3.751 ή 19%) και θανάτου (3.737 ή 19%).

Στο α’ τετράμηνο της τρέχουσας χρονιάς έχουν ολοκληρωθεί 79.031 αιτήσεις, συνολικά.