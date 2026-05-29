mε-δημοσιονομικό-εκτροχιασμό-απειλούν-τη-Ρωσία-οι-πολεμικές-δαπάνες:-Πρόβλεψη-για-«τρύπα»-28-δισ.-δολαρίων-το-2026

Κατά 28 δισ. δολάρια αναμένεται να υπερβούν φέτος τον ρωσικό προϋπολογισμό οι πολεμικές δαπάνες, εντείνοντας την πίεση στα οικονομικά του Κρεμλίνου.

Σύμφωνα με επιστολή που περιήλθε σε γνώση των Financial Times, το ρωσικό υπουργείο Οικονομικών εκτίμησε τον περασμένο Φεβρουάριο ότι η υπέρβαση των πολεμικών δαπανών κατά 28 δισ. δολάρια θα μπορούσε να εκτιναχθεί ακόμη και τα 56 δισ. δολάρια φέτος στο πιο «αρνητικό» από τα σενάρια».

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Η επιστολή φέρει την υπογραφή του υπουργού Οικονομικών της Ρωσίας, Αντόν Σιλουάνοφ.

Ο Σιλουάνοφ ζήτησε από την κυβέρνηση να παγώσει προγραμματισμένες μη πολεμικές δαπάνες ύψους

41 δισ. δολαρίων για φέτος,

για φέτος, 76 δισ. δολαρίων για το 2027 και

δολαρίων για το 2027 και 100 δισ. δολαρίων για το 2028, έτσι ώστε να καλυφθεί η τρύπα από το αυξανόμενο κόστος του πολέμου.

Το υπουργικό αίτημα δείχνει τις δυσκολίες της Ρωσίας να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο, παρότι έχει ήδη διαθέσει 238 δισ. δολάρια -σχεδόν το 40% του φετινού προϋπολογισμού- για άμυνα και ασφάλεια αναφέρουν οι FT.

Το μεγαλύτερο έλλειμμα από την έναρξη του πολέμου

Το Κρεμλίνο είχε προγραμματίσει δημοσιονομικό έλλειμμα 54 δισ. δολαρίων για ολόκληρο το 2026. Ωστόσο, στους πρώτους τέσσερις μήνες του έτους, το έλλειμμα της Ρωσίας έχει ήδη φτάσει τα 83 δισ. δολάρια -ή 2,5% του ΑΕΠ- το μεγαλύτερο από τότε που ο Πούτιν διέταξε την πλήρη εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Οι πολεμικές δαπάνες θα μπορούσαν να βυθίσουν ακόμη περισσότερο τον ρωσικό προϋπολογισμό στο «κόκκινο» εάν δεν υπάρξουν περικοπές σε άλλους τομείς.

Ανάχωμα οι τιμές ενέργειας

Πάντως από τη στιγμή της έκκλησης Σιλουάνοφ και μετά, ο ρωσικός προϋπολογισμός ενισχύθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν, ο οποίος εκτόξευσε τις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από το 2022.

Ωστόσο, τα επιπλέον έσοδα που εισέφεραν οι υψηλότερες τιμές ενέργειας είναι απίθανο να επαρκούν για να καλύψουν όλες τις διογκούμενες πολεμικές δαπάνες του Κρεμλίνου.

Σε συνέντευξή του στη ρωσική εφημερίδα Kommersant που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, ο Σιλουάνοφ άφησε να εννοηθεί ότι είναι πιθανές νέες περικοπές στον προϋπολογισμό.

«Τα αποθέματά μας δεν είναι ανεξάντλητα. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε αδύναμα σημεία στα δημόσια οικονομικά μας ενώ συμβαίνουν τόσο μεγάλες μεταμορφώσεις στον κόσμο», δήλωσε ο Σιλουάνοφ.

Ο Σιλουάνοφ έχει πρόσφατα δηλώσει ότι τον Απρίλιο η Ρωσία εισέπραξε περίπου 2,8 δισ. δολάρια επιπλέον έσοδα από εξαγωγές ενέργειας. Ωστόσο, σημείωσε ότι τα αναμενόμενα ενεργειακά έσοδα τον Μάρτιο ήταν περίπου κατά το ίδιο ποσό χαμηλότερα από τις προβλέψεις.

Οι αυξανόμενες δαπάνες για τον πόλεμο στην Ουκρανία, που διανύει το πέμπτο έτος, επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο ένα ήδη δύσκολο οικονομικό κλίμα στη Ρωσία.

Ψαλίδι στις προβλέψεις ανάπτυξης

Το υπουργείο Οικονομίας μείωσε αυτόν τον μήνα την πρόβλεψη ανάπτυξης για το 2026 σχεδόν κατά μία ποσοστιαία μονάδα, στο μόλις 0,4%. Πλέον αναμένει αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,4% το 2027 και 1,9% το 2028, σημαντικά χαμηλότερα από τις προβλέψεις του περασμένου Σεπτεμβρίου για 2,8% και 2,5% αντίστοιχα.

Ανώτατοι Ρώσοι οικονομικοί αξιωματούχοι έχουν αναγνωρίσει τις αυξανόμενες ανισορροπίες στην οικονομία, αλλά τις παρουσιάζουν ως μέρος ενός φυσιολογικού οικονομικού κύκλου άνθησης και ύφεσης.

Ορισμένοι αξιωματούχοι έχουν αρχίσει πάντως να επιρρίπτουν στις πολεμικές δαπάνες την ευθύνη για τα οικονομικά προβλήματα της χώρας.