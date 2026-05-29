revolut:-Προς-απόκτηση-ελληνικού-iban

Τη λειτουργία τοπικού καταστήματος στην Ελλάδα σχεδιάζει η Revolut κάτι το οποίο θα επιτρέψει την παροχή ελληνικών IBAN, ενώ παράλληλα ετοιμάζει μία διευρυμένη γκάμα προσαρμοσμένων τραπεζικών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η εξέλιξη αυτή αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της Revolut ως καθημερινού τραπεζικού συνεργάτη για ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Παράλληλα, η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στο τοπικό οικοσύστημα μέσα από συνεργασίες με κορυφαίες ελληνικές εταιρείες, όπως οι Skroutz, efood, Public και Plaisio. Μέσω της ενσωμάτωσης του Revolut Pay στη διαδικασία ολοκλήρωσης αγοράς των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, η εταιρεία συμβάλλει στην περαιτέρω αναβάθμιση των ψηφιακών πληρωμών, προσφέροντας μια γρήγορη, ασφαλή και απρόσκοπτη εμπειρία αγορών σε εκατομμύρια καταναλωτές στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα διερευνά νέες ευκαιρίες για ακόμη δυναμικότερη παρουσία στη χώρα.

Άλλωστε, επισημαίνεται πως η Revolut, ξεπέρασε το ορόσημο των 2 εκατομμυρίων πελατών στην Ελλάδα, σηματοδοτώντας μία θεαματική μετάβαση από μια εφαρμογή ταξιδιωτικών πληρωμών και μεταφοράς χρημάτων, σε βασικό τραπεζικό συνεργάτη.

Το επίτευγμα αυτό εδραιώνει τη θέση της Ελλάδας ως μίας από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αλλά και στρατηγικά σημαντικότερες αγορές της Revolut διεθνώς. Σήμερα, περισσότερο από το 18% του ελληνικού πληθυσμού χρησιμοποιεί τη Revolut, γεγονός που κατατάσσει τη χώρα μεταξύ των αγορών με τη μεγαλύτερη διείσδυση της εταιρείας παγκοσμίως. Παράλληλα, η Ελλάδα αποτελεί πλέον την 11η μεγαλύτερη αγορά της Revolut διεθνώς, με βάση τον αριθμό ιδιωτών πελατών.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά μια ευρύτερη αλλαγή στο ελληνικό τραπεζικό τοπίο, καθώς οι καταναλωτές στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που είναι εύχρηστες και προσαρμοσμένες στις ανάγκες της καθημερινότητάς τους, προσφέροντας διαφάνεια στις χρεώσεις. Ως αποτέλεσμα, η Revolut αποκτά όλο και πιο ενεργό ρόλο στις καθημερινές οικονομικές συνήθειες των πελατών της, από τις πληρωμές και την αποταμίευση μέχρι τις επενδύσεις και τις υπηρεσίες που απευθύνονται σε επιχειρήσεις.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, η δυναμική αυτή ενισχύθηκε σημαντικά τα τελευταία δύο χρόνια. Μόνο μέσα στο 2025, η Revolut πρόσθεσε περισσότερους από 400.000 νέους ιδιώτες πελάτες στην Ελλάδα, ενώ η συνολική πελατειακή της βάση αυξήθηκε κατά περισσότερο από 30%. Παράλληλα, η χρήση της πλατφόρμας αυξήθηκε σημαντικά, επιβεβαιώνοντας τη μετάβαση της Revolut από εργαλείο ταξιδιωτικών συναλλαγών σε μια πλατφόρμα καθημερινής διαχείρισης οικονομικών.

Η αλλαγή αυτή αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στη χρήση της εφαρμογής εντός Ελλάδας. Το ποσοστό των εγχώριων πληρωμών αυξάνεται σταθερά σε ετήσια βάση και πλέον αντιστοιχεί στο 68% του συνόλου των πληρωμών με κάρτα, στοιχείο που δείχνει ότι οι πελάτες χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο τη Revolut για τις καθημερινές τους ανάγκες στην Ελλάδα, και όχι μόνο κατά τη διάρκεια ταξιδιών στο εξωτερικό. Το σύνολο των συναλλαγών με κάρτα αυξήθηκε σχεδόν κατά 50% σε ετήσια βάση το 2025, ενώ η Revolut παρέμεινε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η δημοφιλέστερη χρηματοοικονομική εφαρμογή σε downloads στην Ελλάδα.

Παράλληλα, οι πελάτες συγκεντρώνουν ολοένα και μεγαλύτερο μέρος της ευρύτερης οικονομικής τους δραστηριότητας στην πλατφόρμα της. Οι πελάτες του Revolut Business αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 40%, ενώ οι εταιρικές καταθέσεις σημείωσαν αύξηση της τάξεως του 60%, γεγονός που αντανακλά την αυξανόμενη υιοθέτηση της πλατφόρμας από ελληνικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες.

Αντίστοιχα, σημαντική ήταν και η ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας, με τον αριθμό των επενδυτών να αυξάνεται κατά σχεδόν 60%, ενώ ο συνολικός όγκος επενδύσεων κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο άνω του 130%. Σήμερα, πάνω από 320 εκατ. ευρώ έχουν επενδυθεί από Έλληνες πελάτες στα Ευέλικτα Κεφάλαια.

Ο Ignacio Zunzunegui, Επικεφαλής Ανάπτυξης της Revolut για τη Νότια Ευρώπη, δήλωσε: «Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα στην Ευρώπη για το πώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός και ο ανταγωνισμός επαναπροσδιορίζουν τον τραπεζικό κλάδο. Οι καταναλωτές αναζητούν ολοένα και περισσότερο χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που είναι πιο απλές, πιο δίκαιες και σχεδιασμένες γύρω από τις καθημερινές τους ανάγκες. Αυτός είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο η Revolut κερδίζει την εμπιστοσύνη τους σε μεγάλη κλίμακα.

Η επίτευξη των 2 εκατομμυρίων πελατών αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο για εμάς, καθώς αντανακλά μια βαθύτερη αλλαγή στη συμπεριφορά των καταναλωτών, οι οποίοι χρησιμοποιούν πλέον τη Revolut για τη διαχείριση των καθημερινών οικονομικών τους, της αποταμίευσης και των επενδύσεών τους.

Η φιλοδοξία μας για την επόμενη ημέρα είναι ξεκάθαρη: να είμαστε μία από τις κορυφαίες τραπεζικές επιλογές στην Ελλάδα, επενδύοντας σε τοπικά προϊόντα, τοπικές υποδομές και σε μια ακόμη ισχυρότερη παρουσία στην ελληνική αγορά».