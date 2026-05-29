tap-air-portugal:-Επιστρέφει-στον-ΔΑΑ-μετά-από-14-χρόνια-και-φέρνει-την-Αμερική-πιο-κοντά-στην-Αθήνα

Νέο ετήσιο δρομολόγιο Αθήνα – Λισαβόνα από 1η Ιουλίου. Επιταχύνεται η συνδεσιμότητα της χώρας με την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Την Αθήνα με την Πορτογαλία, μετά από 14 χρόνια, θα συνδέσει ξανά το εφετινό καλοκαίρι, η TAP Air Portugal, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό και την συνδεσιμότητα του Ελ. Βενιζέλος με την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Πέρα από την Βόρεια Αμερική μάλιστα, η Ελλάδα αποκτά τρόπο διασύνδεσης και με την Λατινική και Νότια Αμερική, μέσω Λισαβόνας, χάρη στο εκτεταμένο δίκτυο της TAP προς την εκεί περιοχή.

Tο νέο δρομολόγιο Λισαβόνα-Αθήνα, όπως ανακοινώθηκε χθες σε σχετική εκδήλωση της αεροπορικής και του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, θα ξεκινήσει από την 1η Ιουλίου και θα εκτελείται με συχνότητα πέντε πτήσεων την εβδομάδα καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου, αν και την περίοδο του χειμώνα τα αεροσκάφη θα είναι μικρότερα, όπως εξήγησε ο κ. Davide Calicchia, επικεφαλής της αεροπορικής για τις αγορές της Ελλάδας, Ιταλίας, Κροατίας, Σλοβενίας, Ισραήλ και Τουρκίας. Έρχεται δε σε μια περίοδο που τόσο η Ελλάδα όσο και η Πορτογαλία έχουν ανακτήσει την τουριστική τους δυναμική, υποδεχόμενες όλο και περισσότερους επισκέπτες.

Επιταχυντής συνδεσιμότητας με την άλλη πλευρά του Ατλαντικού

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο ο κ. Rui Macieira, πρέσβης της Πορτογαλίας στην Ελλάδα, η τελευταία πτήση που πραγματοποίησε η TAP, αεροπορική που συνδέεται με το πορτογαλικό δημόσιο, ήταν τον Οκτώβριο του 2012, με την εταιρεία να μεταφέρει εκείνη την περίοδο πάνω από 60.000 επιβάτες. «Πλέον επιστρέφουμε στην κανονικότητα για τις δύο χώρες, δεδομένης της αύξησης που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια».

Η δυναμική αποτυπώνεται και στις απευθείας πτήσεις που διατηρούν προς την αγορά της Πορτογαλία οι εγχώριοι αερομεταφορείς, Aegean και SKY Express, καθώς η Easyjet, που εκτελούσε στο παρελθόν το εν λόγω δρομολόγιο έχει αποχωρήσει. Ενδεικτικά, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε χθες η Διευθύντρια Επικοινωνίας & Μάρκετινγκ του ΔΑΑ, κα. Ιωάννα Παπαδοπούλου, την προηγούμενη χρονιά η επιβατική κίνηση στις απευθείας πτήσεις στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» έφτασε τους 261.000 ταξιδιώτες, σημειώνοντας αύξηση 18% σε σύγκριση με το 2024. Το πρώτο τετράμηνο του 2026 δε, η ανοδική πορεία φαίνεται να συνεχίζεται με την συγκεκριμένη αγορά να ενισχύεται κατά 23%.

Πέρα από την δυναμική μεταξύ των δύο χωρών, «η επιστροφή της TAP λειτουργεί κι ως επιταχυντής συνδεσιμότητας της χώρας μας με αγορές της Λατινικής Αμερικής, όπου μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις», όπως εξήγησε η κ. Ιωάννα Παπαδοπούλου. Ενδεικτικά, στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι έρχονται σήμερα περί τις 60.000 ταξιδιώτες από τη Βραζιλία μέσω ενδιάμεσων πτήσεων, με την πορτογαλική αεροπορική να έχει αυτή την στιγμή πάνω από 100 δρομολόγια σε ΗΠΑ και Καναδά αλλά και περισσότερα από 100 προς Βραζιλία και Βενεζουέλα.

Αντίστοιχα, μάλιστα, η σύνδεση με την αγορά της Αθήνας δίνει στην TAP τη δυνατότητα να αξιοποιήσει το δίκτυο που εξυπηρετείται από την Αθήνα προς την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.

Το προφίλ των ταξιδιωτών από την Πορτογαλία

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιβατική κίνηση μεταξύ Αθήνας και Πορτογαλία αφορά κατά 81% ταξίδια αναψυχής, ενώ η σύνθεση του επιβατικού κοινού διαμορφώνεται περίπου σε 60% ξένους ταξιδιώτες και 40% Έλληνες. Το ποσοστό κρίνεται από τα στελέχη του ΔΑΑ ιδιαίτερα ισορροπημένο σε σχέση με άλλες αγορές, αποτυπώνοντας και τις δυνατότητες ανάπτυξης της συγκεκριμένης αγοράς. Μόνο το 2025, σύμφωνα με τον πρέσβη της Πορτογαλίας, οι Έλληνες τουρίστες προς την Πορτογαλία έφτασαν τις 78.000, ενώ συνολικά περί τις 165.000 Πορτογάλοι επισκέφτηκαν τη χώρα μας.

Όσον αφορά στον Πορτογαλικό αερομεταφορέα, να σημειώσουμε ότι η ιστορία του ξεκινά το 1945 από τη Λισαβόνα, έναν προνομιακό κόμβο στην Ευρώπη, στο σταυροδρόμι με την Αφρική και τη Βόρεια, Κεντρική και Νότια Αμερική. Σήμερα η εταιρεία προσφέρει περισσότερες από 1.000 πτήσεις την εβδομάδα προς 75 πόλεις, καλύπτοντας 6 αεροδρόμια στην Πορτογαλία, 10 στη Βόρεια Αμερική, 14 στην Κεντρική και Νότια Αμερική, 13 στην Αφρική και 38 σε άλλες πόλεις της Ευρώπη.