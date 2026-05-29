Wall Street: Σε τροχιά για νέα ρεκόρ με το βλέμμα στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν

Για νέα ρεκόρ έχει βάλει πλώρη η Wall Street σήμερα, Παρασκευή (29/5), που αναμένεται να δώσουν επιπλέον ώθηση στον Μάιο – ένα συνολικά εντυπωσιακό μήνα για τις επιδόσεις των βασικών δεικτών –, τη στιγμή που η προσοχή των επενδυτών παραμένει στραμμένα στις σχετικές με τη Μέση Ανατολή εξελίξεις και το «θρίλερ» των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ – Ιράν.

Λίγη ώρα μετά την έναρξη της συνεδρίασης, ο Dow Jones «παίζει» στις 50.886,96 μονάδες με κέρδη κοντά στο 0,4%, ο Nasdaq κινείται στις 27.017,05 μονάδες με άνοδο της τάξης του 0,48% και ο S&P 500 αγγίζει τις 7.590,28 μονάδες με κέρδη 0,36%.

Εάν ο S&P 500 κλείσει και σήμερα στα «πράσινα», θα καταφέρει ένα σερί των 9 διαδοχικών εβδομάδων ανόδου, το μεγαλύτερο από τον Δεκέμβριο του 2023.

Στη μεγάλη «εικόνα», ο Μάιος αποδεικνύεται εξαιρετικός μήνας, καθώς ο S&P 500 ενισχύεται συνολικά κατά σχεδόν 5%, ο Dow Jones κατά 2% και ο Nasdaq ξεχωρίζει με μηνιαία κέρδη 8%, τροφοδοτούμενος από το ράλι της τεχνολογίας.

Το ενδιαφέρον των αγορών και των διεθνών αναλυτών στρέφεται στους όρους του υπό διαμόρφωση 60ήμερου MoU, το οποίο αφορά την παράταση της εκεχειρίας αλλά και τη χαλάρωση των περιορισμών στη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Πηγές αναφέρουν ότι το τελικό κείμενο αναμένει την έγκριση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς επιβεβαίωσε πως συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές για επιμέρους ζητήματα, μεταξύ των οποίων και θέματα που σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Αν και κατά τη διάρκεια της νύχτας υπήρξαν πληροφορίες για νέες εκτοξεύσεις ιρανικών πυραύλων, οι επενδυτές εξακολουθούν να δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στη διπλωματική κινητικότητα. Σε αυτό το κλίμα, οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν πτώση, με το Brent να χάνει περίπου 1,6% και να κινείται στην περιοχή των 91-92 δολαρίων ανά βαρέλι, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη μηνιαία υποχώρηση από την περίοδο της πανδημίας. Παράλληλα, το αμερικανικό αργό WTI υποχωρεί προς τα 87 δολάρια.

Η αποκλιμάκωση στις τιμές της ενέργειας ενίσχυσε το αγοραστικό ενδιαφέρον για τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, ιδιαίτερα μετά τις δηλώσεις του προέδρου της Fed της Μινεάπολις, Νιλ Κασκάρι, ο οποίος επιχείρησε να καθησυχάσει τις αγορές, τονίζοντας ότι ακόμη δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα που να δικαιολογούν περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων.

Στο μεταξύ, ο κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης εξακολουθεί να κυριαρχεί στο επενδυτικό ενδιαφέρον, έχοντας τροφοδοτήσει ένα εντυπωσιακό ράλι στις μετοχές των εταιρειών μικροτσίπ, με άνοδο που προσεγγίζει το 70% από τις αρχές Απριλίου.

Στις εταιρείες, ισχυρή ώθηση καταγράφει η Dell Technologies, της οποίας η μετοχή εκτινάχθηκε πάνω από 30%, μετά τα καλύτερα του αναμενομένου αποτελέσματα πρώτου τριμήνου και την αναθεώρηση προς τα πάνω των προβλέψεων για έσοδα και κερδοφορία στο σύνολο της χρονιάς, λόγω της αυξημένης ζήτησης για servers που στηρίζουν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Το θετικό κλίμα επεκτάθηκε και σε άλλες εταιρείες του κλάδου, με τις Hewlett Packard Enterprise και Super Micro Computer να σημειώνουν επίσης σημαντικά κέρδη.

Αντίθετα, πιέσεις δέχεται ο διαστημικός τομέας μετά τις πληροφορίες ότι η SpaceX του Ίλον Μασκ αναθεώρησε χαμηλότερα τον στόχο αποτίμησής της, στα 1,8 τρισ. δολάρια. Υπό αυτό το βάρος, η AST SpaceMobile σημείωσε πτώση 14%, ενώ η Rocket Lab κινείται επίσης αρνητικά, χάνοντας μέχρι στιγμής περίπου 5%.

Αρνητική εικόνα παρουσιάζει και ο κλάδος ένδυσης. Η Gap κατέγραψε βουτιά 15% έπειτα από την υποβάθμιση των εκτιμήσεών της για τις ετήσιες πωλήσεις, ενώ η American Eagle Outfitters έχασε 11%, καθώς η αγορά απογοητεύτηκε από τη διατήρηση αμετάβλητων προβλέψεων για τις συγκρίσιμες πωλήσεις της εταιρείας.