Ανδρουλάκης:-«Για-να-αλλάξουν-τα-πράγματα-υπάρχει-μόνο-ένας-τρόπος:-το-ΠΑΣΟΚ-να-νικήσει-τη-ΝΔ»

«Για να αλλάξουν τα πράγματα υπάρχει μόνο ένας τρόπος: το ΠΑΣΟΚ να νικήσει τη ΝΔ», ήταν το κεντρικό μήνυμα που έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας απόψε στο Καρπενήσι.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Τόνισε παράλληλα, ότι «αν θέλουμε πολιτική αλλαγή, πρέπει η επόμενη ηγεσία της χώρας να έχει δύο χαρακτηριστικά: να είναι αξιόπιστη και πολιτικά αυτόνομη από τη διαπλοκή και τα συμφέροντα, για να μπορεί να πάρει ακόμη και δύσκολες αποφάσεις. Πρόσθεσε ότι το ΠΑΣΟΚ, «η δική μου γενιά αλλά και η γενιά των ανθρώπων που το κράτησαν στα δύσκολα, μπορούμε να δείξουμε ένα άλλο δρόμο και στην πολιτική ηθική και στον αξιόπιστο λόγο, τον καθαρά προγραμματικό, αλλά και στην πολιτική αυτονομία». Σημείωσε ότι η πολιτική αυτονομία «φαίνεται στον τρόπο που αγωνιζόμαστε καθημερινά. Εμείς δεν έχουμε, ούτε προστάτες, δεν έχουμε, ούτε ανθρώπους που κάθε μέρα μας κάνουν πρώτο θέμα στα κανάλια. Ενώ έχουμε πρόγραμμα, προτάσεις, θέσεις για το στεγαστικό, την υγεία, την παιδεία, έχουμε μια άλλη μεταχείριση από κάποιους κύριους που έμαθαν να ανεβαίνουν εύκολα από τα ασανσέρ στην εξουσία και όχι από την κοινωνία για την κοινωνία».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε τον αγώνα των επόμενων εκλογών «που θα είναι σύντομα» να τον δώσουν όλα τα μέλη σε όλα τα μέρη της χώρας «με αξιοπρέπεια και πίστη για τη νίκη». Πρόσθεσε ότι «κι αν αυτή η νίκη έρθει με το καλό, θα έχει δοθεί ο αγώνας με τέτοιο τρόπο, που αυτά που σήμερα λέμε σε όλη την Ελλάδα, εμείς θα μπορούμε να τα κάνουμε πράξη». Στον αντίποδα είπε ότι «κάποιοι άλλοι δεν έκαναν πράξη αυτά που έλεγαν, ούτε στη φορολόγηση των τραπεζών, ούτε στην διαφάνεια σε μεγάλες επενδύσεις, ούτε στα θέματα απευθείας αναθέσεων και διαγωνιστικών διαδικασιών, γιατί πολύ απλά έδωσαν τον αγώνα με άλλους όρους, όπως έμαθαν και όπως οδήγησαν στην χρεοκοπία την χώρα μας το 2009, γιατί παραμένουν αμετανόητοι, παραμένουν προσηλωμένοι στις ίδιες πρακτικές, ρουσφέτια, αδιαφανείς διαδικασίες και — όταν πιάσεις κάτι — ατιμωρησία».

Ο κ. Ανδρουλάκης έθεσε το ερώτημα, πώς μπορεί ο πολίτης να πιστέψει ένα πρωθυπουργό «που λέει ‘ναι συμφωνώ με το ΠΑΣΟΚ να αλλάξουμε το άρθρο 86′, αλλά όποτε προκύπτει δικογραφία που εμπλέκει υπουργούς του, να χρησιμοποιεί μέχρι προχθές το άρθρο 86 για να δέσει τα χέρια της δικαιοσύνης. Πώς μπορείς να εμπιστευτείς έναν πρωθυπουργό που λέει ‘πρέπει να διορθώσουμε και να επουλώσουμε τα τραύματα στους θεσμούς που άφησε πίσω ο κ. Τσίπρας με τον Καμμένο και το πρώτο πράγμα που έκανε ως πρωθυπουργός ήταν να στήσει ένα παρακράτος υποκλοπών; Πώς μπορείς να τον εμπιστευτείς όταν τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, αντί να δοθούν και σε έναν άλλο χρηματοδοτικό φορέα, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να στηρίξουμε αυτούς που πραγματικά είχαν ανάγκη μετά τον κορονοϊό, τα πήραν όλα μέσω των τραπεζών με χαμηλότερα επιτόκια δανεισμού, πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, δηλαδή αυτοί που ήδη δανείζονταν τώρα δανείζονται φθηνότερα;». Σχολίασε ότι η ΝΔ αντιμετωπίζει τους πολίτες ως πελάτες που χρειάζονται ένα pass, ενώ «εμείς τους αντιμετωπίζουμε ως οικογενειάρχες, ως νέους, ως γυναίκες εργαζόμενες, ως φοιτητές, που θέλουν ένα καλύτερο αύριο που δεν περνάει από τα pass, αλλά από ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος, μια δημοκρατία που λειτουργεί, μια δικαιοσύνη που αντιμετωπίζει όλους με τον ίδιο τρόπο και περνάει και μέσα από την πατριωτική μας αντίληψη για τα πράγματα».

Σε αυτό το σημείο, ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στα «ήρεμα νερά», ρωτώντας γιατί δεν ολοκληρώνεται η επένδυση της διασύνδεσης Ισραήλ-Κύπρου-Κρήτης, ή γιατί δεν απαντά η κυβέρνηση ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα πόντισης του καλωδίου. «Έχουν αποτύχει παταγωδώς παντού», υποστήριξε.

Κατόπιν αυτών σημείωσε, ότι «για να αλλάξουν τα πράγματα υπάρχει μόνο ένας τρόπος, το ΠΑΣΟΚ να νικήσει τη ΝΔ». Σχολίασε πως καταλαβαίνει ότι «η ΝΔ νιώθει άβολα να κονταροχτυπηθεί με ένα κόμμα που έχει πρόγραμμα, θέσεις, στελέχη και εμπειρία και προτιμάει την εύκολη σύγκριση: Ανοιχτές οι κλειστές τράπεζες; ‘Ήρεμα νερά’ ή ‘δεν έχει η θάλασσα σύνορα’; Καταπάτηση των θεσμών επί Τσίπρα-Καμμένου η επί Μητσοτάκη;». «Όχι», υπογράμμισε, «δεν είναι αυτά τα διλήμματα για το μέλλον του ελληνικού λαού». Είπε ότι ο ένας είχε ευκαιρία 5 χρόνια και 7 ο άλλος, αλλά «είδαμε τα αποτελέσματα. «Φτάνει, πρέπει να πάμε μπροστά, πρέπει να κάνουμε μια νέα αρχή και αρχή θα γίνει με το ΠΑΣΟΚ, το πρόγραμμα του, το ήθος του, την αξιοπιστία του και την πολιτική του αυτονομία», σημείωσε.

Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στα ζητήματα που αφορούν το Καρπενήσι όπως και συνολικά την ορεινή Ελλάδα και εν γένει την περιφέρεια, συνοψίζοντας πως η αγωνία αφορά στο αν θα μείνουν τα παιδιά και τα εγγόνια στον τόπο τους, αν θα έχουν καλές δουλειές και μέλλον. Είπε ότι τα τελευταία πολλά χρόνια, η χώρα καταρρέει δημογραφικά και ιδιαίτερα στους ορεινούς όγκους. Σημείωσε ότι αυτή η πορεία πρέπει να γίνει αναστρέψιμη, υπογραμμίζοντας ότι ένα υγιές δημογραφικό πρέπει να αποτελέσει εθνικό στόχο. «Το σημερινό είναι μη βιώσιμο μοντέλο που κάνει ευάλωτη την πατρίδα μας, άρα ο στόχος μας να αναγεννήσουμε μέσω της περιφερειακής ανάπτυξης κάθε γωνιά της χώρας δεν είναι μόνο τοπικός, οικονομικός και κοινωνικός, είναι και εθνικός».

Σε αυτό το σημείο, ανέπτυξε τη θέση ότι πρέπει να δοθεί έμφαση σε τρεις πυλώνες ανάπτυξης. Στον παραδοσιακό πρωτογενή τομέα, «που για να αντέξει χρειάζεται χαμηλότερο κόστος παραγωγής στα λιπάσματα, στην ενέργεια, στο νερό, στο πετρέλαιο παντού. Χρειάζεται στήριξη των επιδοτήσεων για τους πραγματικούς παραγωγούς και όχι αυτά που είδαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ που εξέθεσαν την χώρα και κατασπατάλησαν εκατομμύρια ευρώ σε πονηρούς…». Σχολίασε ότι «ένα υπουργείο δεν είναι μόνο για να μοιράζει χρήματα, είναι για να δίνει συμβουλές και να σχεδιάζει την ανθεκτική παραγωγή, η οποία αντέχει και στις παγκόσμιες αναταράξεις. Αυτό δεν το κάνει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που έχει αποτύχει παταγωδώς, είναι ένα υπουργείο-κέλυφος…». ‘Αρα απαιτείται, είπε, και ένα υπουργείο-στρατηγείο, που θα γίνει ο πυλώνας που θα σχεδιάσει το κομμάτι της περιφερειακής ανάπτυξης, που θα σχεδιάσει τον πρωτογενή τομέα. Ο δεύτερος τομέας είναι η μεταποίηση, όπου χρειάζονται φορολογικά κίνητρα και ο τρίτος πυλώνας που δημιουργεί την αγορά της προστιθέμενης αξίας, είναι ο τουρισμός.

Ως προς το δημογραφικό σημείωσε ότι δεν αρκούν μόνο καλές δουλειές, αλλά και καλό σχολείο και πρωτοβάθμια υγεία και περίθαλψη. «Είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη στο κόστος υγείας, πρωταθλητές στην χαμηλή αγοραστική δύναμη, σχεδόν πρωταθλητές στην δημογραφική κατάρρευση. ‘Αρα τι πάει καλά; Γιατί επιχαίρει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης;». Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι αυτή τη κατάσταση δεν είναι ανθεκτική και ότι αυτό το μοντέλο δεν θα αντέξει. Τόνισε ότι «χρειάζεται πολιτική αλλαγή» και πως για το ΠΑΣΟΚ «η πολιτική αλλαγή θα ταυτιστεί απολύτως με την υγιή ανθεκτική περιφερειακή ανάπτυξη σε όλη την Ελλάδα, σε κάθε γωνιά, σε κάθε χωριό, σε κάθε πόλη».

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.