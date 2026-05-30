ΕΛ.Α.Σ.: Ο «ψηφιακός μετασχηματισμός» του Πιερρακάκη σημαίνει εξάρτηση της χώρας και διασπάθιση δημόσιων και ευρωπαϊκών πόρων

Απάντηση στον υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, δίνει με ανακοίνωση της η ΕΛ.Α.Σ. Στην ανακοίνωση αναφέρει: «Ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για ‘ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία με εθνικές τεχνολογικές υποδομές και ρήτρες κυριαρχίας’. Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερρακάκης απάντησε ειρωνικά ότι δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει ‘ψηφιακή κυριαρχία’. Ας δούμε τι δεν καταλαβαίνει ο κ. Πιερρακάκης:

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους αλλάζει τη ζωή μας. Όμως, υπάρχουν πραγματικοί κίνδυνοι:

– Εξάρτηση από τους παρόχους υπολογιστικής υποδομής (cloud) και τα παγκόσμια τεχνολογικά ολιγοπώλια.

– Προσκόλληση αναγκαστική σε μία τεχνολογία χωρίς δυνατότητα αλλαγής.

– Ελλιπής προστασία των προσωπικών δεδομένων μας από την κακόβουλη χρήση τους

Αυτοί οι κίνδυνοι εξηγούν γιατί η ΕΕ αυτή τη στιγμή επιμένει:

– Θεσμοθετεί κανόνες για αποφυγή εγκλωβισμού σε συγκεκριμένους παρόχους

– Θέτει ρήτρες διαλειτουργικότητας στο υπολογιστικό νέφος (“cloud”)

– Προωθεί το ανοιχτό λογισμικό, τα ανοιχτά πρότυπα και την ψηφιακή αυτονομία».

Συνεχίζοντας την επίθεση υποστηρίζει ότι αντίθετα, ο κ. Πιερρακάκης και η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

– Προώθησαν την τεχνολογική εξάρτηση από συγκεκριμένες εταιρείες

– Παρέδωσαν τα προσωπικά δεδομένα 1,5 εκατομμυρίων μαθητών σε πολυεθνική

– Έφεραν ψηφιοποίηση χωρίς απαλοιφή της γραφειοκρατίας

– Επέβαλαν αδιαφάνεια στις συμβάσεις

Απαντά και στην «’αδιαφάνεια’ που δεν καταλαβαίνει ο κ. Πιερρακάκης», σημειώνοντας: «Από τον Οκτώβριο 2019 ως τον Απρίλιο 2022, προκηρύχθηκαν 1.551 διαγωνισμοί άνω του 1 δισ. ευρώ, με 943 έργα έως 60.000 ευρώ, δηλαδή μέσα στο όριο όπου ο υπουργός κάνει «απευθείας ανάθεση».

Επικεντρώνοντας στον υπουργό Οικονομικών υποστήριζει: «Και οι υποκλοπές μέσω Predator στον ‘ψηφιακό μετασχηματισμό’ εντάχθηκαν από τον κ. Πιερρακάκη. Το ΚΕΤΥΑΚ, η ‘παρα-ΕΥΠ’ που ‘έτρεχε’ το παράνομο κατασκοπευτικό λογισμικό, χρηματοδοτήθηκε από τον ψηφιακό πυλώνα του Ταμείου Ανάκαμψης του υπουργείου του κ. Πιερρακάκη με 40 εκατομμύρια ευρώ, με αναθέτουσα αρχή την ΕΥΠ που είχε προϊστάμενο στο Μαξίμου τον ανιψιό του πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη».

Κλιμακώνοντας η ΕΛ.Α.Σ. την επίθεση, αναφέρει: Ο «’ψηφιακός μετασχηματισμός’ του Κυριάκου Πιερρακάκη σημαίνει τελικά

– Τεχνολογική και οικονομική εξάρτηση της χώρας

– Διασπάθιση δημόσιων και ευρωπαϊκών πόρων

Απειλές για τα προσωπικά δεδομένα, τη δημοκρατία, και την εθνική ασφάλεια».

Καταλήγοντας η ΕΛ.Α.Σ αναφέρει: «Υπάρχει άλλος δρόμος: ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία

1. Κυριαρχία αντί εξάρτησης

– Το κράτος να κρατά το δικαίωμα της απόφασης πάνω στα δεδομένα στις υποδομές και στο λογισμικό που χρησιμοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες

2. Εθνικές τεχνολογικές υποδομές

Δημόσιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, τους αλγόριθμους και την κυβερνοασφάλεια

Τεχνητή νοημοσύνη με κανόνες και σεβασμό στο δημόσιο συμφέρον, όχι δωρεά σε δέκα εταιρείες

Αξιοποίηση των ΑΕΙ, των δημόσιων ερευνητικών κέντρων, του επιστημονικού δυναμικού της διασποράς

Ρήτρες κυριαρχίας:

-Κάθε δημόσια σύμβαση έργου εξασφαλίζει:

* Τα δεδομένα μένουν εντός ευρωπαϊκής δικαιοδοσίας

* Δικαίωμα πλήρους ελέγχου φορητότητας και εξόδου

* Απαγόρευση εμπορικής εκμετάλλευσης των δεδομένων των πολιτών

Ψηφιακή Δημοκρατία:

– Ψηφιοποίηση με σεβασμό στον πολίτη – όχι μεταφορά της γραφειοκρατίας από το γκισέ στην οθόνη

– Διαφάνεια παντού και για όλους: από τις συμβάσεις μέχρι το ποιος διαχειρίζεται τα δεδομένα μας

– ΑΔΑΕ και Αρχή Προστασίας Δεδομένων που έχουν πραγματικές αρμοδιότητες, δυνατότητα ελέγχου και δεν θα συναντούν κλειστές πόρτες στην ΕΥΠ και οποιαδήποτε άλλη κρατική υπηρεσία.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.