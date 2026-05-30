Επιστρέφει-το-«σατανικό»-λεωφορείο-666-προς-το-Χελ,-viral-ξανά-η-διάσημη-γραμμή-της-Πολωνίας

Μετά από τρία χρόνια απουσίας, η διάσημη λεωφορειακή γραμμή 666 επιστρέφει στην Πολωνία, προκαλώντας ήδη τεράστιο ενδιαφέρον σε επιβάτες και μέσα ενημέρωσης. Η διεθνής εταιρεία μεταφορών FlixBus ανακοίνωσε ότι από το καλοκαίρι του 2026 θα επαναφέρει το δρομολόγιο προς τη χερσόνησο Χελ, ένα από τα πιο γνωστά τουριστικά σημεία στις ακτές της Βαλτικής.

Η νέα γραμμή θα συνδέει την Κρακοβία με το Χελ, περνώντας από τη Βαρσοβία και δημοφιλή παραθαλάσσια θέρετρα όπως το Βουαντισουάβοβο, τα Χαουπί, η Κουζνίτσα, η Γιαστάρνια και η Γιουράτα.

Ο αριθμός 666 είχε αποκτήσει σχεδόν μυθικό χαρακτήρα τα προηγούμενα χρόνια, λόγω του λογοπαίγνιου με τη λέξη «Hell», που στα αγγλικά σημαίνει «κόλαση». Σε συνδυασμό με τον βιβλικό «αριθμό του θηρίου», η γραμμή έγινε viral διεθνώς, με χιλιάδες τουρίστες να φωτογραφίζουν τα λεωφορεία και να ανεβάζουν εικόνες στα social media, αποκαλώντας το δρομολόγιο «το λεωφορείο για την κόλαση».

Η αρχική γραμμή λειτουργούσε επί χρόνια από την εταιρεία PKS Gdynia, συνδέοντας το Ντέμπκι με το Χελ. Ωστόσο, το 2023 ο αριθμός άλλαξε σε 669, ύστερα από αντιδράσεις θρησκευτικών κύκλων και σχετικές καμπάνιες συλλογής υπογραφών, εξέλιξη που είχε προκαλέσει συζητήσεις ακόμη και σε διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Η FlixBus αποφάσισε τώρα να επαναφέρει τον εμβληματικό αριθμό, παραδεχόμενη ότι η επιλογή έγινε συνειδητά. «Είναι καλύτερα όταν η ίδια η γραμμή εξηγεί πού πηγαίνει. Εδώ δεν χρειάζεται να πούμε τίποτε παραπάνω. Όλοι θα καταλάβουν», δήλωσε ο γενικός διευθυντής της FlixBus για την Ανατολική Ευρώπη, Μίχαου Λέμαν, σύμφωνα με το Trójmiasto.pl.

Παρά τον έντονο συμβολισμό του αριθμού, η εταιρεία επιμένει ότι δεν πρόκειται απλώς για διαφημιστικό τέχνασμα. Όπως αναφέρει, εδώ και χρόνια υπάρχει αυξημένη ζήτηση για απευθείας σύνδεση μεγάλων πολωνικών πόλεων με τη Χερσόνησο του Χελ, ειδικά κατά τους θερινούς μήνες.

Το δρομολόγιο θα εκτελείται καθημερινά το καλοκαίρι. Η αναχώρηση από την Κρακοβία θα γίνεται στις 06:00 το πρωί, με στάση στη Βαρσοβία περίπου στις 10:30 και άφιξη στο Χελ λίγο πριν τις 20:00. Συνολικά, το ταξίδι θα διαρκεί περίπου 13 ώρες.

Η εταιρεία εκτιμά ότι η νέα σύνδεση θα βοηθήσει στην αποσυμφόρηση των δρόμων προς τη Βαλτική, ιδιαίτερα σε περιόδους υψηλής τουριστικής κίνησης, όταν τόσο τα τρένα όσο και οι οδικές αρτηρίες λειτουργούν στα όρια της χωρητικότητάς τους.

Παρά το παρατσούκλι «σατανικό λεωφορείο», το Χελ δεν έχει καμία σχέση με την αγγλική λέξη «hell». Η ονομασία της παραθαλάσσιας πόλης θεωρείται ότι προέρχεται από παλαιές γερμανικές λέξεις που σήμαιναν «αμμόλοφος» ή παραθαλάσσιο ύψωμα, ενώ σε μεσαιωνικούς δανικούς χάρτες η χερσόνησος εμφανιζόταν ως «Heel», πιθανότατα λόγω του σχήματός της.

Φωτογραφία Reuters