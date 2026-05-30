ΗΠΑ:-Εταιρείες-κοινωνικών-δικτύων-θα-καταβάλουν-$27-εκατ.-σε-συμβιβασμό-αγωγής-σχολικής-περιφέρειας-του-Κεντάκι

Οι πλατφόρμες κατηγορήθηκαν ότι συνέβαλαν στην πρόκληση κρίσης ψυχικής υγείας στους μαθητές. Ακολουθούν και άλλες αγωγές.

Μια σχολική περιφέρεια στο Κεντάκι εξασφάλισε περίπου 27 εκατομμύρια δολάρια σε διακανονισμούς από τη Meta Platforms και άλλες εταιρείες κοινωνικών δικτύων, λόγω ισχυρισμών ότι συνέβαλαν στην πρόκληση κρίσης ψυχικής υγείας στους μαθητές, σύμφωνα με έγγραφα που ήρθαν στην κατοχή του Reuters.

Η Meta Platforms συμφώνησε να καταβάλει το μεγαλύτερο ποσό, ύψους 9 εκατομμυρίων δολαρίων, στην εμβληματική αυτή υπόθεση για σχολικές περιφέρειες, σύμφωνα με έγγραφα που αποκαλύπτουν για πρώτη φορά τα οικονομικά στοιχεία, καθώς οι όροι των συμφωνιών δεν είχαν δημοσιοποιηθεί στο δικαστήριο.

Ο φορέας που διαχειρίζεται το Instagram, το Facebook και το WhatsApp έκλεισε συμβιβασμό στην υπόθεση που είχε καταθέσει η Σχολική Περιφέρεια της κομητείας Breathitt στις 21 Μαΐου, λίγες εβδομάδες πριν από προγραμματισμένη δίκη τον Ιούνιο, μετά από αντίστοιχους διακανονισμούς από συγκατηγορούμενες εταιρείες όπως η Snap Inc., η μητρική του YouTube, Alphabet, και η μητρική του TikTok, ByteDance.

Οι συμβιβασμοί δεν απαιτούν από τις εταιρείες να αναγνωρίσουν ευθύνη και δεν περιλαμβάνουν καμία συμφωνία για αλλαγές στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Οι εταιρείες έχουν αρνηθεί τις κατηγορίες και υποστηρίζουν ότι λαμβάνουν εκτεταμένα μέτρα για την προστασία των εφήβων και των νεαρών χρηστών στις πλατφόρμες τους.

Η Alphabet συμφώνησε να καταβάλει 2,01 εκατομμύρια δολάρια για τον διακανονισμό της υπόθεσης, ενώ η Snap και η ByteDance συμφώνησαν να πληρώσουν από 8 εκατομμύρια δολάρια η καθεμία, σύμφωνα με αντίγραφα των συμφωνιών που αποκτήθηκαν από το Reuters μέσω αιτήματος δημόσιων εγγράφων.

Επιπλέον, η Alphabet συμφώνησε να παρέχει στην περιφέρεια ειδική εκπαίδευση σχετικά με το Google Classroom και άλλα προϊόντα.

Εκπρόσωποι της Meta Platforms, του YouTube και του Snapchat δήλωσαν σε ξεχωριστές ανακοινώσεις ότι οι εταιρείες κατέληξαν σε φιλικό διακανονισμό της υπόθεσης και συνεχίζουν να εστιάζουν σε εργαλεία και λειτουργίες που αποσκοπούν στην προστασία των χρηστών στις πλατφόρμες τους. Εκπρόσωποι της ByteDance δεν απάντησαν σε αίτημα σχολιασμού.

Οι δικηγόροι των εναγόντων επίσης δεν απάντησαν σε σχετικό αίτημα, ωστόσο στο παρελθόν είχαν δηλώσει ότι πλέον επικεντρώνονται στην προώθηση παρόμοιων αγωγών που έχουν κατατεθεί από 1.200 άλλες σχολικές περιφέρειες.

Και άλλες, μεγαλύτερες περιφέρειες στρέφονται στα δικαστήρια

Η σχολική περιφέρεια Breathitt, σε μια αγροτική κομητεία των Απαλαχίων, κατηγόρησε τις εταιρείες ότι σχεδίασαν τις πλατφόρμες τους ώστε να «κρατούν κολλημένους» τους νεαρούς χρήστες, προκαλώντας άγχος, κατάθλιψη και αυτοτραυματισμούς στους μαθητές, και αφήνοντας τα σχολεία να διαχειριστούν τις συνέπειες.

Η σχολική περιφέρεια ζητούσε πάνω από 60 εκατομμύρια δολάρια για την κάλυψη του κόστους αντιμετώπισης των επιπτώσεων των κοινωνικών δικτύων στην ψυχική υγεία των μαθητών, καθώς και τη χρηματοδότηση ενός 15ετούς προγράμματος ψυχικής υγείας για τον μετριασμό του προβλήματος. Είχε επίσης ζητήσει δικαστική εντολή που θα υποχρέωνε τις εταιρείες να τροποποιήσουν τις πλατφόρμες τους ώστε να μειωθούν τα εθιστικά χαρακτηριστικά.

Η υπόθεση της Breathitt επρόκειτο να είναι η πρώτη από τις αγωγές των σχολικών περιφερειών που έχουν ενοποιηθεί σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Καλιφόρνια και να φτάσει σε δίκη. Δικαστές και δικηγόροι συχνά χρησιμοποιούν τέτοιες «δοκιμαστικές» (bellwether) αποφάσεις για να εκτιμήσουν την αξία των υπολοίπων υποθέσεων και να καθοδηγήσουν τις διαπραγματεύσεις συμβιβασμού.

Η Breathitt είναι μια μικρή περιφέρεια που εξυπηρετεί περίπου 1.600 μαθητές σε έξι σχολεία, σύμφωνα με ομοσπονδιακά δεδομένα, όμως η δικαστική διαμάχη περιλαμβάνει και πολύ μεγαλύτερες περιφέρειες.

Η Σχολική Περιφέρεια του Tούσκον στην Αριζόνα, με περίπου 40.000 μαθητές και δίκη προγραμματισμένη για τον Φεβρουάριο, ζητά πάνω από 1,1 δισεκατομμύριο δολάρια για τη χρηματοδότηση 15ετούς προγράμματος ψυχικής υγείας, καθώς και πάνω από 100 εκατομμύρια για την αποζημίωση του χρόνου που δάσκαλοι και προσωπικό αφιέρωσαν στη διαχείριση των επιπτώσεων των κοινωνικών δικτύων.

Η σχολική περιφέρεια του Λος Άντζελες και το δημόσιο σχολικό σύστημα της Νέας Υόρκης – που μαζί εξυπηρετούν πάνω από 1,2 εκατομμύρια μαθητές – έχουν επίσης καταθέσει αγωγές.

Η Meta Platforms έχει προειδοποιήσει τους επενδυτές ότι οι νομικές και ρυθμιστικές πιέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ σχετικά με ζητήματα κοινωνικών δικτύων για νέους θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά τις επιχειρηματικές και οικονομικές της επιδόσεις.

Περισσότερες από 3.300 αγωγές που αφορούν ισχυρισμούς περί εθισμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκκρεμούν σε πολιτειακό δικαστήριο της Καλιφόρνια. Άλλες 2.400 υποθέσεις, που έχουν κατατεθεί από άτομα, δήμους, πολιτείες καθώς και σχολικές περιφέρειες, εκκρεμούν σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Καλιφόρνια.

