Η λανθασμένη μέτρηση της παραγωγικότητας της Ευρώπης – P.Aghion, A.Bergeaud & L. Garicano

Ο βραβευμένος με Νόμπελ οικονομολόγος Πολ Κρούγκμαν χρησιμοποιεί λάθος δείκτη —την ισοτιμία αγοραστικής δύναμης— για να υποστηρίξει ότι η Ευρώπη δεν υστερεί τόσο πολύ έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών σε όρους παραγωγικότητας. Ο σωστός δείκτης δείχνει ότι το χάσμα μεγαλώνει.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Παρίσι — Σε μια πρόσφατη σειρά αναρτήσεων στο Substack, ο Πολ Κρούγκμαν διατύπωσε ένα αντισυμβατικό επιχείρημα: ότι η Ευρώπη δεν αντιμετωπίζει σχετική πτώση παραγωγικότητας έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών. Κατά τον Κρούγκμαν, η ευρωπαϊκή παραγωγή ανά ώρα εργασίας σε σχέση με την αμερικανική έχει παραμείνει περίπου σταθερή επί 25 χρόνια, εφόσον χρησιμοποιούμε τις τρέχουσες ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης για να συγκρίνουμε τις δύο οικονομίες.

Αυτό ακούγεται καθησυχαστικό. Όμως, όσο κι αν η υπεράσπιση της Ευρώπης μπορεί να έχει νόημα στο αμερικανικό πολιτικό περιβάλλον —και συμφωνούμε ότι «ο Τραμπ είναι κακός, η Ευρώπη είναι καλύτερη»—, το επιχείρημα του Κρούγκμαν προσφέρει άλλοθι σε όσους ισχυρίζονται ότι δεν χρειάζεται καμία μεγάλη αλλαγή στην ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη και την καινοτομία. Το πρόβλημα είναι ότι οι τρέχουσες ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης χρησιμοποιούνται λάθος.

Ας μην παρεξηγηθούμε. Ζούμε στην Ευρώπη και αγαπάμε την Ευρώπη. Οι Ευρωπαίοι ζουν περισσότερο, εργάζονται λιγότερο και απολαμβάνουν κοινωνικές προστασίες που πολλοί Αμερικανοί ζηλεύουν. Καμία κοινωνία δεν πρέπει να κρίνεται αποκλειστικά από το ΑΕΠ της. Όμως το ερώτημα που έθεσε ο Κρούγκμαν είναι πιο συγκεκριμένο: έχει μείνει πίσω η ευρωπαϊκή παραγωγικότητα σε σχέση με την αμερικανική; Σε αυτό το ερώτημα, το επιχείρημα περί ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης είναι παραπλανητικό.

Τι μετρά πραγματικά η ισοτιμία αγοραστικής δύναμης

Η ισοτιμία αγοραστικής δύναμης είναι χρήσιμη για να συγκρίνουμε την αγοραστική δύναμη μεταξύ χωρών σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Όμως μια σειρά ετήσιων συγκρίσεων με βάση τις τρέχουσες ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης δεν αποτελεί αυτομάτως μέτρο πραγματικής ανάπτυξης, επειδή οι τιμές που χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση της παραγωγής αλλάζουν από χρόνο σε χρόνο.

Από το 1986, ο Economist δημοσιεύει τον δείκτη «Big Mac», καταγράφοντας την τιμή ενός χάμπουργκερ Big Mac της McDonald’s σε κάθε χώρα, ώστε να αξιολογήσει αν τα νομίσματα είναι ακριβά ή φθηνά. Ας υποθέσουμε ότι ένα Big Mac κοστίζει 6 δολάρια στις ΗΠΑ και 5 ευρώ στην ευρωζώνη. Με ισοτιμία αγοράς 1,10 δολάρια ανά ευρώ, το ευρωπαϊκό burger κοστίζει 5,50 δολάρια, πράγμα που σημαίνει ότι το ευρώ είναι ελαφρώς υποτιμημένο. Για να κοστίζει το Big Mac το ίδιο και στις δύο πλευρές, το ευρώ θα έπρεπε να ενισχυθεί στα 1,20 δολάρια. Αυτή είναι η ισοτιμία αγοραστικής δύναμης: η ισοτιμία που προκύπτει από το τι μπορεί πραγματικά να αγοράσει το χρήμα.

Η ισοτιμία αγοραστικής δύναμης είναι ουσιαστικά μια μορφή συναλλαγματικής ισοτιμίας, κατασκευασμένη όχι από τις χρηματοπιστωτικές αγορές, αλλά από τις τιμές πραγματικών αγαθών. Είναι μια σύγκριση μεταξύ διαφορετικών τόπων, παγωμένη σε μια συγκεκριμένη στιγμή. Το παράδειγμα του Big Mac λειτουργεί επειδή το προϊόν είναι ασυνήθιστα τυποποιημένο: ένα Big Mac στη Γαλλία και ένα Big Mac στις ΗΠΑ είναι αρκετά παρόμοια ώστε η σύγκριση των τιμών τους να μας λέει κάτι ουσιαστικό για τη σχετική αγοραστική δύναμη.

Αυτό όμως είναι η εξαίρεση, όχι ο κανόνας. Τα περισσότερα προϊόντα δεν είναι τόσο εύκολα συγκρίσιμα μεταξύ χωρών. Διαφέρουν ως προς την ποιότητα και ως προς το πόσο αντιπροσωπευτικά είναι για όσα αγοράζουν πράγματι οι καταναλωτές σε κάθε χώρα. Γι’ αυτό ο βραβευμένος με Νόμπελ οικονομολόγος Άνγκους Ντίτον είχε επισημάνει το 2010 ότι οι συγκρίσεις ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης μεταξύ πολύ διαφορετικών χωρών στηρίζονται σε αδύναμες θεωρητικές και εμπειρικές βάσεις.

Θα μπορούσε κανείς να βάλει στη σειρά 25 χρόνια δεικτών Big Mac, αλλά δεν θα μετρούσε πόσο περισσότερο παράγει σήμερα η Γαλλία σε σχέση με το 2000. Θα μετρούσε πώς άλλαξε, μεταξύ χωρών, η σχετική τιμή ενός αρκετά τυποποιημένου προϊόντος. Αυτό είναι μετρίως χρήσιμο για τη σύγκριση οικονομιών σε μια συγκεκριμένη στιγμή, αλλά άχρηστο ως μέτρο συνολικής αύξησης της παραγωγής με την πάροδο του χρόνου.

Οι ΗΠΑ πούλησαν πολύ περισσότερα το 2024 απ’ ό,τι το 2000, όμως ένα μέρος αυτής της αύξησης οφείλεται στον πληθωρισμό και όχι σε μεγαλύτερη πραγματική παραγωγή. Για να αφαιρέσουν την επίδραση του πληθωρισμού, οι στατιστικές υπηρεσίες μιας χώρας κατασκευάζουν έναν αποπληθωριστή: έναν δείκτη που δείχνει πώς μεταβάλλονται οι εγχώριες τιμές χρόνο με τον χρόνο, ώστε οι υψηλότερες τιμές να μη συγχέονται με υψηλότερη παραγωγή. Ο αποπληθωριστής απαντά σε διαφορετικό ερώτημα από τον δείκτη Big Mac. Ρωτά πόσο περισσότερο παρήγαγαν οι ΗΠΑ σε πραγματικούς όρους, μετά την προσαρμογή για τις μεταβολές των τιμών.

Η ισοτιμία αγοραστικής δύναμης συγκρίνει χώρες σε μία συγκεκριμένη ημερομηνία. Ο αποπληθωριστής συγκρίνει διαφορετικές ημερομηνίες μέσα στην ίδια χώρα. Και οι δύο είναι δείκτες τιμών, οπότε είναι δελεαστικό να υποθέσουμε ότι ταιριάζουν μεταξύ τους καθαρά. Όμως μια πορεία βασισμένη σε τρέχουσες ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης αλλάζει κάθε χρόνο τον «χάρακα» της μέτρησης: η παραγωγή κάθε έτους αποτιμάται με βάση το διεθνές σύστημα τιμών εκείνου του έτους.

Όταν η πορεία των ισοτιμιών αγοραστικής δύναμης και η πορεία των εθνικών αποπληθωριστών αποκλίνουν, η ανάπτυξη που υπολογίζεται με τρέχουσες ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης αναμειγνύει μεταβολές στις ποσότητες με μεταβολές στις τιμές που χρησιμοποιούνται για να αποτιμηθούν αυτές οι ποσότητες. Σε άρθρο του 2017 μαζί με την Μπετίνα Άτεν, ο Ντίτον προειδοποίησε κατά της χρήσης των ισοτιμιών αγοραστικής δύναμης για χρονικές συγκρίσεις. Επισήμανε ότι το 2014, το Διεθνές Πρόγραμμα Συγκρίσεων δημοσίευσε ισοτιμίες για το 2011 που διέφεραν έντονα από εκείνες που θα αναμένονταν με βάση την προέκταση του προηγούμενου γύρου του 2005. Ο γύρος του 2005, με τη σειρά του, είχε μειώσει την εκτιμώμενη μεγέθυνση της κινεζικής οικονομίας κατά 40%.

Γιατί η ετήσια σύγκριση κρύβει το χάσμα

Ο Κρούγκμαν επικαλείται το εύρημα της Federal Reserve Bank of Chicago ότι η τεχνολογία πληροφορικής αντιστοιχεί περίπου στο 8% της παραγωγής του ιδιωτικού τομέα των ΗΠΑ, αλλά ευθύνεται για περίπου το 45% της συνολικής αύξησης της αμερικανικής παραγωγικότητας από το 1988. Αυτό ακριβώς είναι το είδος του κλάδου όπου η μέτρηση είναι δύσκολη. Ο όγκος παραγωγής έχει εκτοξευθεί, η τιμή ανά μονάδα έχει καταρρεύσει και η ποιότητα των προϊόντων έχει αλλάξει θεαματικά.

Υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους αυτό μπορεί να δημιουργήσει απόκλιση μεταξύ των τρεχουσών ισοτιμιών αγοραστικής δύναμης και των εθνικών μετρήσεων ανάπτυξης. Ο πρώτος είναι ζήτημα στάθμισης. Αν οι ΗΠΑ παράγουν περισσότερα από τα αγαθά των οποίων οι τιμές πέφτουν γρήγορα, τότε η αποτίμηση και των δύο οικονομιών με βάση τις σημερινές τιμές μπορεί να κάνει μέρος της προηγούμενης αύξησης του όγκου να φαίνεται μικρότερο.

Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο, πιο δομικό πρόβλημα: μπορεί να μην υπάρχει ένας ενιαίος δείκτης προϊόντων που να είναι ταυτόχρονα αντιπροσωπευτικός μέσα σε κάθε χώρα, συγκρίσιμος μεταξύ χωρών και σταθερός μέσα στον χρόνο.

Ας πάρουμε τα κινητά τηλέφωνα. Μια σύγκριση ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης θα έπρεπε ιδανικά να συγκρίνει την τιμή του ίδιου τηλεφώνου στη Γαλλία και στις ΗΠΑ. Αυτό ακούγεται απλό, αν και οι δύο χώρες πωλούν το ίδιο μοντέλο iPhone. Ακόμη και τότε, όμως, το σχετικό προϊόν μπορεί να διαφέρει ως προς τους όρους του συμβολαίου, τη φορολογία, τη διανομή ή άλλες παραμέτρους που επηρεάζονται από τη ρύθμιση της αγοράς.

Τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο περίπλοκα όταν περνάμε από τυποποιημένα προϊόντα σε κατηγορίες που διαμορφώνονται από τοπικές προτιμήσεις. Η σύγκριση του μπρι στο Παρίσι με το τσένταρ στο Σικάγο θα ήταν άνευ νοήματος. Αλλά και η σύγκριση μόνο του μπρι στις δύο χώρες θα ήταν παραπλανητική, επειδή το μπρι μπορεί να είναι αντιπροσωπευτικό στη Γαλλία και περιθωριακό στις ΗΠΑ.

Προσθέστε τώρα και τον χρόνο. Οι εθνικοί αποπληθωριστές ρωτούν πώς άλλαξε η τιμή των υπηρεσιών και συσκευών κινητής τηλεφωνίας στη Γαλλία μεταξύ 2023 και 2024, αφού ληφθούν υπόψη οι μεταβολές στην ποιότητα. Αυτό απαιτεί σύγκριση παλαιών και νέων μοντέλων, απόφαση για το πόσο από μια διαφορά τιμής αντανακλά καλύτερες κάμερες, ταχύτερους επεξεργαστές, περισσότερη μνήμη ή μεγαλύτερη διάρκεια μπαταρίας, καθώς και παρακολούθηση των αλλαγών στις πραγματικές αγορές των καταναλωτών.

Η προσαρμογή για την ποιότητα μπαίνει στις δύο ασκήσεις με διαφορετικό τρόπο. Ένας εθνικός αποπληθωριστής πρέπει να συγκρίνει προϊόντα μέσα στον χρόνο. Αν το φετινό τηλέφωνο είναι ακριβότερο από το περσινό, ο στατιστικός πρέπει να αποφασίσει πόσο από την αύξηση είναι πραγματικός πληθωρισμός και πόσο αντανακλά υψηλότερη ποιότητα.

Αντίθετα, συγκρίνοντας προϊόντα στην ίδια ημερομηνία, η ισοτιμία αγοραστικής δύναμης προσπαθεί να αποφύγει αυτό το πρόβλημα. Αν το ίδιο τηλέφωνο πωλείται στη Γαλλία και στις ΗΠΑ το 2024, η έρευνα μπορεί να συγκρίνει απευθείας τις δύο τιμές. Δεν χρειάζεται να ρωτήσει αν το τηλέφωνο του 2024 είναι καλύτερο από εκείνο του 2023, αλλά αν τα γαλλικά και τα αμερικανικά προϊόντα είναι αρκετά όμοια σε εκείνη τη χρονική στιγμή.

Αυτός είναι ο λόγος που οι ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης και οι εθνικοί αποπληθωριστές μπορούν να αποκλίνουν ακόμη κι όταν και οι δύο έχουν κατασκευαστεί σωστά. Ο εθνικός αποπληθωριστής προσαρμόζει για τη μεταβολή της ποιότητας μέσα στον χρόνο, ενώ η σύγκριση ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης βασίζεται πολύ περισσότερο στην αντιστοίχιση προϊόντων μεταξύ χωρών σε μια συγκεκριμένη στιγμή. Όταν οι ακριβείς αντιστοιχίες δεν είναι διαθέσιμες ή δεν είναι αντιπροσωπευτικές, η ισοτιμία αγοραστικής δύναμης λύνει διαφορετικό πρόβλημα από τον αποπληθωριστή τιμών. Τα προϊόντα που μπορούν να παρακολουθηθούν καθαρά μέσα στον χρόνο μπορεί να μην είναι τα ίδια με εκείνα που μπορούν να αντιστοιχιστούν καθαρά μεταξύ χωρών.

Η διαφωνία μεταξύ αυτών των δύο μετρήσεων φαίνεται στη σύγκριση δύο γραμμών, με αφετηρία το μηδέν το 1995. Η πρώτη γραμμή είναι η πραγματική ισοτιμία αγοραστικής δύναμης Γαλλίας-ΗΠΑ, όπως την κατασκευάζουν κάθε χρόνο οι στατιστικές υπηρεσίες. Η δεύτερη είναι η ισοτιμία που θα προέκυπτε αν παίρναμε την τιμή του 1995 και απλώς την προεκτείναμε με βάση τους αποπληθωριστές κάθε χώρας, δηλαδή τον εγχώριο πληθωρισμό της.

Αν οι δύο δείκτες μετρούσαν το ίδιο πράγμα, οι γραμμές θα συνέπιπταν: η διακρατική σύγκριση θα ήταν απλώς η παλιά σύγκριση συν τη συσσωρευμένη διαφορά πληθωρισμού. Οι γραμμές κινούνται μαζί μέχρι περίπου το 2005, μετά χωρίζουν και συνεχίζουν να απομακρύνονται. Μέχρι το 2024 απέχουν περίπου 18 λογαριθμικές μονάδες. Το χάσμα αυτό είναι αρκετά μεγάλο ώστε να εξουδετερώνει ολόκληρη τη μετρούμενη απόκλιση ανάπτυξης μεταξύ Γαλλίας και Αμερικής.

Με απλά λόγια, οι τρέχουσες ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης και οι εθνικοί αποπληθωριστές δίνουν πολύ διαφορετικές απαντήσεις σε ένα ερώτημα που εκ πρώτης όψεως μοιάζει ίδιο, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι.

Επτά χρονοσειρές, ένα συμπέρασμα

Τα στοιχεία βάζουν το ζήτημα στη σωστή του διάσταση. Οι περισσότερες βασικές μετρήσεις της πραγματικής αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας μετατρέπουν το ΑΕΠ με εθνικούς αποπληθωριστές, από τους εθνικούς λογαριασμούς και συναφή σύνολα δεδομένων. Παρότι προέρχονται από διαφορετικές ομάδες, διαφορετικές βάσεις δεδομένων και διαφορετικές μεθόδους, συμφωνούν στο βασικό συμπέρασμα: η παραγωγικότητα στις ΗΠΑ αυξήθηκε σημαντικά ταχύτερα από ό,τι στη Γαλλία τις τελευταίες τρεις δεκαετίες.

Αν όμως μετατρέψουμε το ΑΕΠ κάθε χρόνο με βάση τις τρέχουσες ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης, όπως στον υπολογισμό τύπου Κρούγκμαν, τότε ξαφνικά η γαλλική παραγωγή ανά ώρα εμφανίζεται να αυξάνεται με παρόμοιο ρυθμό με την αμερικανική.

Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα.

Γιατί έχει σημασία

Σε αντίθεση με το επιχείρημα του Κρούγκμαν, το τεχνολογικό και καινοτομικό προβάδισμα των ΗΠΑ δεν ωφελεί την Αμερική και την Ευρώπη με τον ίδιο τρόπο. Έχει οδηγήσει σε υψηλότερους μισθούς και κέρδη στις ΗΠΑ, ενώ το χάσμα διευρύνεται κάθε χρόνο.

Άρα το πρόβλημα παραγωγικότητας της Ευρώπης δεν είναι λογιστικό. Όπως είχε πει κάποτε ο ίδιος ο Κρούγκμαν, «η παραγωγικότητα δεν είναι τα πάντα, αλλά μακροπρόθεσμα είναι σχεδόν τα πάντα». Η αύξηση της παραγωγικότητας χρηματοδοτεί όλα όσα θέλει να διατηρήσει η Ευρώπη: υψηλότερους μισθούς, κοινωνικό κράτος, επανεξοπλισμό, πράσινη μετάβαση και έρευνα στην τεχνολογική αιχμή.

Εμείς οι Ευρωπαίοι δεν πρέπει να προσπαθούμε να πείσουμε τους εαυτούς μας ότι δεν έχουμε πραγματικό πρόβλημα, συγχέοντας τα επίπεδα παραγωγικότητας με την ανάπτυξη. Έχουμε πραγματικές αδυναμίες, όπως κατέγραψε η έκθεση Ντράγκι για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και όπως διαπιστώνουν όλοι οι ερευνητές και οι διεθνείς οργανισμοί κάθε φορά που εξετάζουν το ζήτημα.

Κατά την άποψή μας, αυτά τα ευρήματα δεν είναι αμφιλεγόμενα. Οι αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υπερβολικά κατακερματισμένες. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις παραμένουν πολύ μικρές. Οι κεφαλαιαγορές της Ευρώπης δεν είναι αρκετά βαθιές. Η τεχνολογία, ιδίως τα ψηφιακά εργαλεία, διαχέεται πολύ αργά. Και η Ευρώπη έχει πολύ λίγες τεχνολογικές εταιρείες ικανές να αναπτυχθούν σε παγκόσμια κλίμακα.

Αυτά είναι πολιτικές επιλογές, όχι μοίρα. Και μπορούν να αλλάξουν. Όμως η Ευρώπη δεν θα τις αλλάξει αν οι πολίτες και οι ηγέτες της πείσουν τους εαυτούς τους ότι το χάσμα παραγωγικότητας είναι ψευδαίσθηση, επειδή ένας δείκτης τιμών το κάνει να φαίνεται μικρότερο.

Η ισοτιμία αγοραστικής δύναμης είναι χρήσιμο εργαλείο. Μας λέει τι αγοράζει το χρήμα σε διαφορετικά μέρη. Όμως μια ακολουθία τρεχουσών ισοτιμιών αγοραστικής δύναμης αλλάζει το σημείο αναφοράς της αποτίμησης μέσα στον χρόνο και, επομένως, δεν μπορεί από μόνη της να απαντήσει σε ένα ερώτημα πραγματικής αύξησης της παραγωγικότητας.

Η Ευρώπη πρέπει να υπερασπιστεί όσα κάνει καλά. Αλλά πρέπει επίσης να μιλήσει καθαρά για το πού και γιατί μένει πίσω. Διαφορετικά, δεν θα θεραπεύσει αυτό από το οποίο πραγματικά πάσχει.

Philippe Aghion, a 2025 Nobel laureate in economics, is a professor at the Collège de France and the London School of Economics and an associate at the Centre for Economic Performance.

Antonin Bergeaud is Professor of Economics at HEC Paris.

Luis Garicano, a former member of the European Parliament and former vice president of the Renew Europe group, is Professor of Public Policy at the London School of Economics.