Η Ναυτιλία κοιτάζει προς την πυρηνική ενέργεια – Πόσο έτοιμη είναι η Ελλάδα;

Η πυρηνική πρόωση περνά από τη θεωρία στην πράξη, με τις πρώτες εμπορικές εφαρμογές να τοποθετούνται ήδη στις αρχές της δεκαετίας του 2030 και τους διεθνείς οργανισμούς να διαμορφώνουν το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Οι πρώτες εμπορικές εφαρμογές πυρηνικής πρόωσης στη ναυτιλία ενδέχεται να εμφανιστούν ήδη στις αρχές της επόμενης δεκαετίας, ενώ μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 2030 αναμένεται να έχουν διαμορφωθεί οι κανόνες, οι υποδομές και η επιχειρησιακή εμπειρία που απαιτούνται για την ευρύτερη αξιοποίησή της. Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα που προέκυψε από την επιστημονική ημερίδα «Η Ελλάδα στη νέα εποχή της πυρηνικής ενέργειας», η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στο Ευγενίδειο Ίδρυμα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ναυτιλίας, της πυρηνικής βιομηχανίας, νηογνωμόνων και θεσμικών φορέων.

Παρότι οι εκτιμήσεις για το χρονοδιάγραμμα διαφέρουν, η αίσθηση που κυριαρχεί είναι ότι η συζήτηση έχει πλέον μετακινηθεί από το αν η πυρηνική ενέργεια μπορεί να βρει θέση στη Ναυτιλία στο πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί με ασφάλεια και υπό ποιες προϋποθέσεις. Την ίδια στιγμή, οι διεθνείς οργανισμοί έχουν ήδη ξεκινήσει την αναθεώρηση κανόνων και διαδικασιών που παρέμεναν ουσιαστικά «παγωμένοι» εδώ και δεκαετίες.

Για την Ελλάδα, η συζήτηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Με τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον κόσμο, η χώρα καλείται να αποφασίσει εάν θα συμμετάσχει από νωρίς στη διαμόρφωση του νέου πλαισίου ή αν θα κληθεί αργότερα να προσαρμοστεί σε αποφάσεις που θα έχουν ληφθεί από άλλους.

Τσάφος: Στην τελική ευθεία το roadmap για τα πυρηνικά στην Ελλάδα

Γκίκας: «Η Ελλάδα δεν μπορεί να μείνει απλός παρατηρητής των εξελίξεων»

Ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, υπογράμμισε ότι η απανθρακοποίηση δεν αποτελεί πλέον έναν θεωρητικό στόχο αλλά μια πραγματικότητα που επηρεάζει ήδη τον σχεδιασμό των πλοίων, τις επενδύσεις και τις στρατηγικές επιλογές των ναυτιλιακών εταιρειών.

Όπως σημείωσε, η πυρηνική ενέργεια δεν αποτελεί εύκολη απάντηση στις προκλήσεις της ναυτιλίας. Ωστόσο, επανέρχεται δυναμικά στη διεθνή συζήτηση, ιδιαίτερα για πλοία μεγάλων αποστάσεων και υψηλής ενεργειακής κατανάλωσης, όπου οι ανάγκες αυτονομίας και ενεργειακής πυκνότητας είναι ιδιαίτερα αυξημένες.

Αναφερόμενος στις τεχνολογικές εξελίξεις, στάθηκε στην πρόοδο που καταγράφεται στους αντιδραστήρες νέας γενιάς και ειδικότερα στους μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες (SMRs), οι οποίοι υπόσχονται βελτιωμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας και λειτουργικής αποδοτικότητας.

Την ίδια στιγμή, προειδοποίησε ότι δεν πρέπει να υποτιμηθούν οι προκλήσεις που συνοδεύουν μια τέτοια προοπτική. Ζητήματα όπως η φυσική προστασία των αντιδραστήρων, ο κίνδυνος διαρροής ραδιενέργειας, η διαχείριση έκτακτων περιστατικών και οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι παραμένουν ανοιχτά και απαιτούν προσεκτική αντιμετώπιση.

«Η Ελλάδα δεν μπορεί να μείνει απλώς παρατηρητής των εξελίξεων», τόνισε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα οφείλει να συμμετέχει από την πρώτη ημέρα στη διαμόρφωση των κανόνων, των προτύπων και των τεχνικών απαιτήσεων που θα καθορίσουν το μέλλον της τεχνολογίας.

Χειρδάρης: Η συζήτηση έχει περάσει από το «αν» στο «πώς»

Εάν πριν από λίγα χρόνια η πυρηνική πρόωση αντιμετωπιζόταν ως ένα θεωρητικό σενάριο, σήμερα η εικόνα αρχίζει να αλλάζει. Η δημοσίευση νέων τεχνικών απαιτήσεων από νηογνώμονες και οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται σε διεθνές επίπεδο δημιουργούν για πρώτη φορά ένα συγκεκριμένο πλαίσιο εργασίας.

Ο κ. Σπύρος Χειρδάρης, Διευθυντής του Global Ship Systems Center του ABS στην Ελλάδα, υποστήριξε ότι η συζήτηση μεταφέρεται πλέον από το αν μπορεί να εφαρμοστεί η τεχνολογία στο πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη.

Όπως εξήγησε, οι νέες απαιτήσεις που δημοσίευσε ο ABS για την πυρηνική πρόωση επιτρέπουν την ανάπτυξη μελετών, την πιστοποίηση βασικών σχεδίων και τη συνεργασία μεταξύ νηογνωμόνων, κρατών σημαίας και πυρηνικών αρχών.

«Για πρώτη φορά έχουμε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που μετατρέπει την πυρηνική πρόωση από μια στρατηγική συζήτηση σε μια τεχνική και ρυθμιστική διαδικασία», ανέφερε.

Κατά την εκτίμησή του, πριν από το 2035 θα μπορούσαν να εμφανιστούν οι πρώτοι πλωτοί σταθμοί επίδειξης πυρηνικής τεχνολογίας, οι οποίοι θα λειτουργήσουν ως πεδία δοκιμών για τη συγκέντρωση επιχειρησιακής εμπειρίας και τη σταδιακή ωρίμανση του κανονιστικού πλαισίου.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η μετάβαση στην πυρηνική πρόωση περνά μέσα από πέντε κρίσιμες προκλήσεις, οι οποίες θα καθορίσουν τόσο τον ρυθμό όσο και την έκταση υιοθέτησης της τεχνολογίας από τη διεθνή ναυτιλία.

Η πρώτη αφορά τη δημιουργία ενός σύγχρονου διεθνούς ρυθμιστικού πλαισίου από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO), προσαρμοσμένου στις νέες τεχνολογίες, όπως οι μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες (SMRs) και οι αντιδραστήρες τέταρτης γενιάς, καθώς και την εναρμόνιση των προσεγγίσεων μεταξύ νηογνωμόνων, κρατών σημαίας και πυρηνικών αρχών.

Η δεύτερη σχετίζεται με την ασφάλιση και τη χρηματοδότηση των έργων, καθώς τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες και κράτη θα χρειαστεί να αναπτύξουν νέα μοντέλα αξιολόγησης κινδύνου και χρηματοδότησης, με τα πρώτα έργα να θεωρείται πιθανό ότι θα στηριχθούν σε συνεργασίες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Η τρίτη πρόκληση αφορά τις υποδομές που θα απαιτηθούν για τη διαχείριση πυρηνικών καυσίμων και αποβλήτων, τη λειτουργία λιμένων υποδοχής και τη συνεργασία με τα παράκτια κράτη. Όπως επισήμανε, η διάσταση αυτή αποκτά έντονα γεωπολιτικά χαρακτηριστικά, καθώς η ανάπτυξη της τεχνολογίας προϋποθέτει τη δημιουργία συγκεκριμένων δικτύων και διαδρομών εξυπηρέτησης. Μάλιστα, αναφέρθηκε σε πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ηνωμένων Πολιτειών για τη δημιουργία ειδικών θαλάσσιων διαδρόμων, μέσω των οποίων θα μπορούν να κινούνται και να εξυπηρετούνται πυρηνοκίνητα πλοία υπό συγκεκριμένους κανόνες ασφαλείας και εποπτείας.Όπως υπογράμμισε, τέτοιου είδους «πυρηνικοί διάδρομοι» θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα από τα πρώτα βήματα για την εμπορική εφαρμογή της τεχνολογίας πριν από την ευρύτερη εξάπλωσή της.

Η τέταρτη πρόκληση συνδέεται με την ανάπτυξη ενός πλήρους οικοσυστήματος υποστήριξης, το οποίο θα περιλαμβάνει εξειδικευμένα ναυπηγεία, πιστοποιημένο προσωπικό, διαδικασίες συντήρησης, αλλά και υποδομές για τη διαχείριση καυσίμων και αποβλήτων. Η πέμπτη και ίσως δυσκολότερη πρόκληση αφορά την εμπορική αποδοχή της τεχνολογίας από ναυλωτές, φορτωτές, επενδυτές και ασφαλιστές. Όπως σημείωσε, η ευρύτερη υιοθέτηση της πυρηνικής πρόωσης θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο η αγορά θα πειστεί για την αξιοπιστία της, θα έχει σαφή εικόνα των κινδύνων και θα διαπιστώσει ότι η τεχνολογία μπορεί να συμβαδίσει με τα σύγχρονα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και κριτήρια εταιρικής διακυβέρνησης (ESG). Μόνο όταν υπάρξει πρόοδος σε όλα αυτά τα μέτωπα, εκτίμησε, η πυρηνική πρόωση θα μπορέσει να περάσει από το στάδιο των πιλοτικών εφαρμογών σε ευρύτερη εμπορική αξιοποίηση.

Μήτρου: Οι πρώτες εμπορικές εφαρμογές μπορεί να έρθουν νωρίτερα

Αν ο χρονικός ορίζοντας που περιέγραψε ο ABS τοποθετείται προς τα μέσα της επόμενης δεκαετίας, η Lloyd’s Register εμφανίζεται πιο αισιόδοξη. Ο κ. Πάνος Μήτρου, Senior Vice President Maritime Strategy της Lloyd’s Register, εκτίμησε ότι έως το 2028 θα μπορούσαν να έχουν ολοκληρωθεί οι βασικές πιστοποιήσεις για συγκεκριμένους αντιδραστήρες, επιτρέποντας τις πρώτες πιλοτικές αλλά και εμπορικές εφαρμογές στις αρχές της δεκαετίας του 2030. «Ο ορίζοντας που βλέπουμε εμείς αυτή τη στιγμή είναι λίγο πιο κοντινός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η πυρηνική πρόωση δεν πρόκειται απλώς να αντικαταστήσει ένα καύσιμο με ένα άλλο, αλλά ενδέχεται να αλλάξει συνολικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ναυτιλιακή αγορά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ορισμένα λιμάνια να εμφανιστούν επιφυλακτικά απέναντι σε πυρηνοκίνητα πλοία, τουλάχιστον στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της τεχνολογίας. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσε να επηρεάσει εμπορικές διαδρομές, κόμβους μεταφόρτωσης και επιχειρησιακά μοντέλα.

700 πυρηνικοί αντιδραστήρες λειτουργούν ήδη στη θάλασσα

Ένα από τα στοιχεία που ξεχώρισαν στην παρουσίασή του ήταν η υπενθύμιση ότι η πυρηνική τεχνολογία δεν είναι άγνωστη στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Όπως ανέφερε ο κ. Μήτρου, σήμερα λειτουργούν περίπου 700 πυρηνικοί αντιδραστήρες στη θάλασσα, κυρίως σε στρατιωτικές εφαρμογές, γεγονός που αποδεικνύει ότι η τεχνολογία έχει ήδη δοκιμαστεί επί δεκαετίες σε πραγματικές συνθήκες.

Η πρόκληση πλέον δεν είναι να αποδειχθεί ότι ένας αντιδραστήρας μπορεί να λειτουργήσει πάνω σε ένα πλοίο, αλλά να δημιουργηθούν οι συνθήκες που θα επιτρέψουν την ασφαλή και εμπορικά βιώσιμη χρήση του στον εμπορικό στόλο.

Γιατί το ενδιαφέρον στρέφεται στα μεγαλύτερα πλοία

Ο κ. Μήτρου παρουσίασε και στοιχεία για την κατανομή των εκπομπών στον παγκόσμιο στόλο, εξηγώντας γιατί οι πρώτες εφαρμογές αναμένεται να αφορούν τα μεγαλύτερα πλοία.

Από τα περίπου 50.000 πλοία που δραστηριοποιούνται διεθνώς, μόλις 2.000 αντιστοιχούν περίπου στο ένα τρίτο της εγκατεστημένης ισχύος και παράγουν περίπου το ένα τρίτο των συνολικών εκπομπών. Αντίστοιχα, τα 10.000 μεγαλύτερα πλοία ευθύνονται ήδη για περίπου το 50% των συνολικών ρύπων της ναυτιλίας.

Κατά τον ίδιο, τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η καλύτερη οικονομική και περιβαλλοντική απόδοση της πυρηνικής πρόωσης αναμένεται να εμφανιστεί αρχικά στα μεγάλα πλοία τακτικών γραμμών, όπου συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης καυσίμων και των εκπομπών.

Ωστόσο, όσο διευρύνεται το φάσμα των πλοίων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν πυρηνική πρόωση, τόσο πιο σύνθετες γίνονται οι απαιτήσεις αδειοδότησης, ασφάλειας και κοινωνικής αποδοχής.

Πώς IMO και IAEA προετοιμάζουν το έδαφος

Πίσω από τις τεχνολογικές εξελίξεις, η μεγαλύτερη κινητικότητα καταγράφεται σήμερα στο θεσμικό επίπεδο. Για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) και ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (IAEA) κινούνται παράλληλα με στόχο να δημιουργήσουν το πλαίσιο που θα επιτρέψει μελλοντικά τη λειτουργία πυρηνοκίνητων εμπορικών πλοίων.

Ο IMO έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία αναθεώρησης του υφιστάμενου Κώδικα Ασφάλειας για Πυρηνικά Εμπορικά Πλοία, ο οποίος παρέμενε ουσιαστικά αμετάβλητος από τη δεκαετία του 1980.

Την ίδια στιγμή, ο IAEA προωθεί το πρόγραμμα ATLAS, το οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει τη βάση για ένα διεθνώς αποδεκτό σύστημα αδειοδότησης, εποπτείας και λειτουργίας πυρηνικών εφαρμογών στη θάλασσα.

Οι εργασίες αφορούν ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων: από την πιστοποίηση των πλοίων και την εκπαίδευση των πληρωμάτων μέχρι τη λειτουργία των λιμένων, τη διαχείριση καυσίμων και αποβλήτων, την ασφάλιση και την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών.

Με άλλα λόγια, η διεθνής κοινότητα δεν συζητά πλέον μόνο αν η πυρηνική πρόωση μπορεί να αποτελέσει μέρος του μέλλοντος της ναυτιλίας. Έχει ήδη ξεκινήσει να διαμορφώνει τους κανόνες με τους οποίους θα μπορούσε κάποια στιγμή να λειτουργήσει στην πράξη.