Ο-Πούτιν-θέλει-να-γίνει…-αθάνατος-και-επενδύει-26-δισ.-δολάρια-σε-γενετικές-θεραπείες-και-μεταμοσχεύσεις-από-μίνι-γουρούνια

Η αναζήτηση της μακροζωίας δεν αποτελεί πλέον αποκλειστικό πεδίο ενδιαφέροντος δισεκατομμυριούχων της Σίλικον Βάλεϊ. Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, έχει μετατρέψει την καταπολέμηση της γήρανσης σε στρατηγική προτεραιότητα του κράτους, εγκρίνοντας πρόγραμμα ύψους 26 δισ. δολαρίων που περιλαμβάνει γενετικές θεραπείες, βιοεκτύπωση οργάνων, κρυοθεραπεία και έρευνες για μεταμοσχεύσεις οργάνων που αναπτύσσονται σε γενετικά τροποποιημένα ζώα.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Σύμφωνα με δημοσίευμα της The Wall Street Journal, το πρόγραμμα «Νέες Τεχνολογίες Διατήρησης της Υγείας», που παρουσιάστηκε από τη ρωσική κυβέρνηση το 2024, αποτελεί μία από τις πλέον φιλόδοξες επιστημονικές πρωτοβουλίες του Κρεμλίνου. Στόχος του είναι να αυξήσει το προσδόκιμο ζωής των Ρώσων πολιτών και να επιβραδύνει τη βιολογική γήρανση μέσω προηγμένων βιοτεχνολογικών εφαρμογών.



Putin has launched a $26 billion state-backed longevity initiative, driven by his personal obsession with aging. It includes organ bioprinting, growing human organs inside mini-pigs, gene therapy, and cryotherapy. His daughter and a close ally lead the effort, though critics… pic.twitter.com/Rt1nOo8cmT — Clash Report (@clashreport) May 29, 2026

Το ενδιαφέρον του Πούτιν για τη μακροζωία έγινε ευρύτερα γνωστό όταν μικρόφωνο κατέγραψε συνομιλία του με τον Κινέζο πρόεδρο, Xi Jinping, κατά τη διάρκεια στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο. Ο Ρώσος πρόεδρος φέρεται να υποστήριξε ότι η αντικατάσταση οργάνων θα μπορούσε κάποτε να οδηγήσει ακόμη και στην «αθανασία», μια άποψη που συνδέεται άμεσα με τα ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτεί η Μόσχα.

Τα «μίνι γουρούνια» και η εκτύπωση ανθρώπινων οργάνων

Στην καρδιά του προγράμματος βρίσκονται δύο τεχνολογίες. Η πρώτη είναι η βιοεκτύπωση, δηλαδή η τρισδιάστατη εκτύπωση ζωντανών ιστών και οργάνων από ανθρώπινα κύτταρα. Η δεύτερη είναι η ξενομεταμόσχευση, η ανάπτυξη ανθρώπινων οργάνων μέσα σε γενετικά συμβατά «μίνι γουρούνια», τα οποία στη συνέχεια θα μπορούν να χρησιμοποιούνται για μεταμοσχεύσεις.

Ρωσικά ερευνητικά κέντρα υποστηρίζουν ότι έχουν ήδη καταφέρει να δημιουργήσουν ανθρώπινο χόνδρο και θυρεοειδή αδένα ποντικού μέσω βιοεκτύπωσης, ενώ ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι η πλήρης αντικατάσταση ανθρώπινων οργάνων έως το τέλος της δεκαετίας.

Γενετικές θεραπείες κατά της γήρανσης

Παράλληλα, το ρωσικό υπουργείο Επιστήμης ανακοίνωσε την ανάπτυξη μιας νέας γονιδιακής θεραπείας που στοχεύει στην επιβράδυνση της κυτταρικής γήρανσης. Ρώσοι αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν το εγχείρημα ως μία από τις πιο ελπιδοφόρες κατευθύνσεις στη μάχη κατά της γήρανσης, με ορίζοντα εφαρμογής τα επόμενα χρόνια.

Σημαντικό ρόλο στο πρόγραμμα φέρονται να έχουν η κόρη του Πούτιν, Maria Vorontsova, η οποία είναι ενδοκρινολόγος και συμμετέχει σε κρατικά προγράμματα γενετικής, καθώς και ο φυσικός Mikhail Kovalchuk, στενός σύμμαχος του Ρώσου προέδρου και επικεφαλής του Ινστιτούτου Κουρτσάτοφ.

Επιστημονικός σκεπτικισμός και πολιτικά ερωτήματα

Παρά τις φιλόδοξες εξαγγελίες, αρκετοί επιστήμονες εκφράζουν επιφυλάξεις για την πραγματική πρόοδο του προγράμματος. Ειδικοί επισημαίνουν ότι μεγάλο μέρος της έρευνας δεν έχει δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με αξιολόγηση από ομότιμους ερευνητές, γεγονός που δυσκολεύει την ανεξάρτητη επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων.

Οι επικριτές υποστηρίζουν επίσης ότι η απομόνωση της ρωσικής επιστημονικής κοινότητας μετά τις δυτικές κυρώσεις έχει περιορίσει τη συνεργασία με κορυφαία ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού. Παρ’ όλα αυτά, το Κρεμλίνο συνεχίζει να επενδύει δισεκατομμύρια δολάρια σε τεχνολογίες που φιλοδοξούν να παρατείνουν σημαντικά τη διάρκεια της ανθρώπινης ζωής.

Για τον 73χρονο Πούτιν, η αναζήτηση της μακροζωίας φαίνεται πως δεν αποτελεί απλώς επιστημονικό ενδιαφέρον, αλλά μία προσωπική και πολιτική αποστολή που συνδέεται με το όραμά του για το μέλλον της Ρωσίας και τις δυνατότητες της βιοτεχνολογίας.