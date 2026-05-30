Πρέσβης της Κίνας στη Ναυτεμπορική: Λιμάνι παγκόσμιας κλάσης ο Πειραιάς – Εμβάθυνση της συνεργασίας στη ναυτιλία

«Μαργαριτάρι της Μεσογείου», χαρακτηρίζει το λιμάνι του Πειραιά, ο πρέσβης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Αθήνα , Φανγκ Τσιου.

«Στα δέκα έτη κατά τα οποία το λιμάνι τελεί υπό την αποκλειστική διαχείριση της COSCO SHIPPING, οι σωρευτικές επενδύσεις έχουν υπερβεί τα 10 δισεκατομμύρια γιουάν, συμβάλλοντας στην ανάδειξη της Ελλάδας σε στρατηγικό κέντρο εφοδιαστικής της Ανατολικής Μεσογείου και σε καίρια εμπορική πύλη που συνδέει την Ευρώπη με την Ασία», διαβεβαιώνει ο κ. Φανγκ, μιλώντας στη Ναυτεμπορική και τον Μιχάλη Ψύλο.

Ο πρεσβευτής της Κίνας, τονίζει ακόμη ότι το Πεκίνο «επιθυμεί να αξιοποιήσει την ευκαιρία της 20ής επετείου από τη σύναψη της Συνολικής Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Κίνας–Ελλάδας, προκειμένου να μοιραστεί ευκαιρίες, να αντιμετωπίσει από κοινού τις προκλήσεις και να εμβαθύνει διαρκώς τη συνεργασία των δύο χωρών»

Ιδιαίτερα στον ναυτιλιακό και ναυπηγικό τομέα, ο κ. Φανγκ σημειώνει τις νέες δυνατότητες επέκτασης και διασύνδεσης των αλυσίδων αξίας και εφοδιασμού των δύο χωρών, τονίζοντας ότι «σχεδόν τα μισά πλοία των Ελλήνων πλοιοκτητών έχουν κατασκευαστεί σε κινεζικά ναυπηγεία, ενώ περισσότερο από το ήμισυ των εισαγωγών της Κίνας σε ενεργειακά προϊόντα, πετρέλαιο και άλλα βασικά εμπορεύματα μεταφέρεται από ελληνόκτητους στόλους»

Επιπλέον, προσθέτει, ο μεγαλύτερος ναυπηγικός όμιλος παγκοσμίως, η China State Shipbuilding Corporation (CSSC), θα εγκαινιάσει γραφείο εκπροσώπησης στην Αθήνα, γεγονός που αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τις ανταλλαγές και τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών στον ναυτιλιακό και ναυπηγικό τομέα.

Ολόκληρη η συνέντευξη του Πρέσβη της Κίνας, κ. Φανγκ Τσιου στη Ναυτεμπορική και στον Μιχάλη Ψύλο, έχει ως εξής:

Κύριε Πρέσβη, ο πλανήτης όλος αντιμετωπίζει δραματικές εξελίξεις σε πολλούς τομείς, λόγω του πολέμου στον Κόλπο . Πώς βλέπει η Κίνα να εξελίσσεται η κατάσταση;

Οι περιφερειακές συγκρούσεις διαδέχονται η μία την άλλη, ενώ στο διεθνές σκηνικό συντελούνται βαθιές και σύνθετες μεταβολές, με αποτέλεσμα η παγκόσμια ασφάλεια να αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις.

Ιδίως η συνεχιζόμενη κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή του Κόλπου και οι παρατεταμένοι κίνδυνοι διάχυσης της κρίσης προκαλούν στην Κίνα έντονη ανησυχία ωθώντας την να παρακολουθεί στενά την κατάσταση. Η σύγκρουση όχι μόνο έχει προκαλέσει μεγάλες απώλειες αμάχων και εκτοπισμό πληθυσμών, αλλά έχει επίσης επηρεάσει τις διεθνείς εμπορικές και ενεργειακές οδούς, επιβαρύνοντας περαιτέρω την ήδη εύθραυστη παγκόσμια οικονομία με νέες αβεβαιότητες. Η σύγκρουση αυτή δεν θα έπρεπε να είχε ξεσπάσει και δεν υπάρχει λόγος να συνεχιστεί. Πρωταρχική προτεραιότητα είναι η άμεση κατάπαυση του πυρός και ο τερματισμός των εχθροπραξιών, ώστε να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση.

Από την έναρξη της κρίσης η Κίνα, ως υπεύθυνη μεγάλη δύναμη, τηρεί σταθερά αντικειμενική και αμερόληπτη στάση και καταβάλλει ενεργές προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της έντασης.

Οι τέσσερις προτάσεις του Σι Τζιπίνγκ

Ο Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ διατύπωσε τέσσερις βασικές προτάσεις για τη διατήρηση και προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας την ανάγκη προσήλωσης στις αρχές της ειρηνικής συνύπαρξης, της εθνικής κυριαρχίας και του διεθνούς δικαίου, καθώς και την ανάγκη ισορροπημένης προώθησης της ανάπτυξης και της ασφάλειας.

Οι τέσσερις αυτές προτάσεις αντανακλούν πλήρως τη συνεπή θέση της Κίνας υπέρ της ειρήνης, της παύσης των συγκρούσεων και της επίλυσης των διαφορών μέσω διαλόγου, προσφέροντας μια κινεζική προσέγγιση για την έξοδο της Μέσης Ανατολής και της περιοχής του Κόλπου από την παρούσα κρίση και για την επίτευξη μακροπρόθεσμης σταθερότητας.

Ο Υπουργός Εξωτερικών Γουάνγκ Γι πραγματοποίησε δεκάδες εντατικές επαφές με τις εμπλεκόμενες χώρες, προωθώντας συνολικά τις προσπάθειες διαμεσολάβησης και ειρηνευτικού διαλόγου. Παράλληλα η Κίνα ανέπτυξε ενεργά διπλωματία διαμεσολάβησης και προώθησε τον πολυμερή συντονισμό, συμβάλλοντας στην άμβλυνση της ανθρωπιστικής κρίσης στην περιοχή.

Η δίκαιη στάση και οι έμπρακτες πρωτοβουλίες της Κίνας έχουν τύχει ευρείας αναγνώρισης από τη διεθνή κοινότητα. Χώρες της Μέσης Ανατολής εξέφρασαν την εκτίμησή τους για τις αδιάκοπες προσπάθειες της Κίνας υπέρ της αποκλιμάκωσης και της διατήρησης της περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας, χαρακτηρίζοντας την Κίνα ως «αξιόπιστο και αληθινό φίλο».

Η επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα

Τι επιπτώσεις είχε στις σχέσεις Κίνας- ΗΠΑ η επίσκεψη Τραμπ;

Ο Πρόεδρος Τραμπ πραγματοποίησε πρόσφατα επίσημη επίσκεψη στην Κίνα. Ανέπτυξε με τον Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ μια ειλικρινή, εις βάθος, εποικοδομητική και στρατηγικού χαρακτήρα συζήτηση σχετικά με σημαντικά ζητήματα που αφορούν τις σινοαμερικανικές σχέσεις, καθώς και την παγκόσμια ειρήνη και ανάπτυξη, καταλήγοντας σε σειρά σημαντικών συναινέσεων. Η συνάντηση αυτή υπήρξε ιστορικής σημασίας, καθώς πραγματοποιήθηκε σε μια κρίσιμη φάση ανάπτυξης και για τις δύο χώρες και σε ένα νέο σημείο εκκίνησης για τις σχέσεις Κίνας–ΗΠΑ. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να προσδώσουν στις διμερείς σχέσεις τον νέο προσανατολισμό μιας «εποικοδομητικής στρατηγικής σχέσης σταθερότητας μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών», παρέχοντας στρατηγική καθοδήγηση για τη μελλοντική πορεία των σχέσεων.

Η συνάντηση των δύο αρχηγών κρατών έστειλε προς τη διεθνή κοινότητα ένα σημαντικό μήνυμα: ότι η μεγάλη αναζωογόνηση του κινεζικού έθνους και ο στόχος να καταστεί η Αμερική ξανά μεγάλη μπορούν να προχωρούν παράλληλα, να αλληλοενισχύονται και να ωφελούν τον κόσμο.

Αλληλένδετες οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες

Πιστεύουμε ότι, ωςοι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αλληλένδετες· η συνεργασία αποφέρει αμοιβαία οφέλη, ενώ η αντιπαράθεση οδηγεί σε ζημίες και για τις δύο πλευρές. Η σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών θα ήταν αναπόφευκτα καταστροφική τόσο για τις ίδιες όσο και για τον κόσμο, ενώ η συνεργασία μπορεί να φέρει σημαντικά επιτεύγματα προς όφελος των δύο λαών αλλά και της διεθνούς κοινότητας.

Ο ανταγωνισμός μεταξύ μεγάλων δυνάμεων δεν είναι κάτι ασυνήθιστο, θα πρέπει όμως να είναι ένας υγιής ανταγωνισμός αμοιβαίας μάθησης, θεμιτής και δίκαιης άμιλλας στη βάση κανόνων. Και οι δύο πλευρές οφείλουν να διατηρήσουν τη συνέχεια και τη σταθερότητα των πολιτικών τους, να τηρούν τις δεσμεύσεις τους, να σέβονται τα κοινωνικά συστήματα και τις αναπτυξιακές οδούς εκατέρωθεν, καθώς και τα θεμελιώδη συμφέροντα και τις σημαντικές ανησυχίες της άλλης πλευράς, να κινούνται πάντοτε προς την ίδια κατεύθυνση και να διαχειρίζονται κατάλληλα τις διαφορές και τις διαφωνίες τους, ώστε μέσω των θετικών προοπτικών της σινοαμερικανικής συνεργασίας να προσφέρουν περισσότερη σταθερότητα για την ανάπτυξη των χωρών τους όσο και της διεθνούς κοινότητας.

Όπως επεσήμανε ο Πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ, οι σχέσεις Κίνας–ΗΠΑ αφορούν την ευημερία άνω του 1,7 δισεκατομμυρίων ανθρώπων και επηρεάζουν τα συμφέροντα περισσότερων από 8 δισεκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως.

Η «παγίδα του Θουκυδίδη»

Η Κίνα είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για την πλήρη υλοποίηση των σημαντικών συναινέσεων που επιτεύχθηκαν κατά τη συνάντηση των δύο ηγετών, να προσεγγίσει τις διμερείς σχέσεις με ευρύτερο ορίζοντα και μακροπρόθεσμη στρατηγική αντίληψη, να υπερβεί την «παγίδα του Θουκυδίδη» και να διαμορφώσει ένα νέο πρότυπο στις σχέσεις μεταξύ μεγάλων δυνάμεων, προσφέροντας περισσότερα οφέλη στους δύο λαούς και συμβάλλοντας ουσιαστικότερα στην παγκόσμια ειρήνη και ανάπτυξη.

Κύριε πρέσβη, βλέπετε να υπάρχει κίνδυνος εμπορικού πολέμου ανάμεσα στην Κίνα και την Ευρώπη;

Κύριε Ψύλο, ο Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έχει επισημάνει ότι η ουσία των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων Κίνας-Ευρώπης είναι η συμπληρωματικότητα των πλεονεκτημάτων και το αμοιβαίο όφελος, γεγονός που επιτρέπει απολύτως την επίτευξη δυναμικής ισορροπίας μέσα από την ανάπτυξη. Η Κίνα θεωρεί διαχρονικά την Ευρώπη παγκόσμιο εταίρο και όχι ανταγωνιστή. Όσο πιο σοβαρή και περίπλοκη γίνεται η διεθνής κατάσταση, τόσο εντατικότερα η Κίνα και η Ευρώπη οφείλουν να ενισχύσουν την επικοινωνία, να καλλιεργήσουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη και να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους.

Τα τελευταία χρόνια τα θεσμικά όργανα της ΕΕ υιοθετούν διαδοχικά περιοριστικά μέτρα στον οικονομικό και εμπορικό τομέα, προωθώντας την πολιτική «μείωσης κινδύνου» έναντι της Κίνας. Παράλληλα ορισμένοι Ευρωπαίοι πολιτικοί κατηγορούν την Κίνα για «υπερπαραγωγική ικανότητα» (overcapacity) και «αθέμιτες εμπορικές πρακτικές», ζητώντας την επιβολή πρόσθετων δασμών στα κινεζικά προϊόντα. Το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας έναντι της Ευρώπης αποτελεί αντικειμενικό γεγονός.

Ωστόσο, εάν το εμπορικό πλεόνασμα εξισώνεται με την «υπερπαραγωγική ικανότητα», τότε δεν θα έπρεπε να θεωρείται ότι και η Ευρώπη —η οποία διατηρεί επί μακρόν συνολικό πλεόνασμα στο εμπόριο αγαθών και εξάγει μαζικά αεροσκάφη, αυτοκίνητα, φαρμακευτικά προϊόντα και είδη πολυτελείας—«εξάγει πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα» παγκοσμίως;

Διεθνές εμπόριο και ανισορροπίες

Όσο υπάρχει διεθνές εμπόριο, θα προκύπτουν αναπόφευκτα ανισορροπίες. Αυτές είναι αποτέλεσμα τόσο του παγκόσμιου καταμερισμού της παραγωγής όσο και της δομής της προσφοράς και της ζήτησης. Για παράδειγμα η αύξηση των εξαγωγών κινεζικών ηλεκτρικών οχημάτων προς την Ευρώπη οφείλεται στη ζήτηση που δημιουργεί η πράσινη μετάβαση και η βιομηχανική αναβάθμιση της Ευρώπης. Τα κινεζικά προϊόντα δεν βοήθησαν απλά τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να μειώσουν το κόστος παραγωγής τους, αλλά ικανοποίησαν και τη ζήτηση των Ευρωπαίων πολιτών για πράσινη κατανάλωση.

Επιπλέον σχεδόν το 40% των εξαγωγών των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Κίνα κατευθύνεται στην Ευρώπη. Η Ευρώπη απολαμβάνει κέρδη, ενώ αυτές οι συναλλαγές καταγράφονται ως κινεζικές εξαγωγές. Για παράδειγμα, η Volkswagen παράγει κάθε χρόνο στην Κίνα 30.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα Cupra, τα οποία εξάγονται εξ ολοκλήρου στην Ευρώπη, με συνολική αξία εξαγωγών 1,2 δισ. ευρώ.

Επιπροσθέτως η ΕΕ διατηρεί ετήσιο πλεόνασμα άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο εμπόριο υπηρεσιών με την Κίνα, και κατέχει επί μακρόν απόλυτο πλεονέκτημα στον τομέα αυτό. Στο πλαίσιο της παγκοσμιοποιημένης κατανομής της παραγωγής, η Κίνα και η Ευρώπη έχουν ήδη διαμορφώσει μια σχέση αλληλοσυμπλήρωσης και κοινών συμφερόντων.

Δεν φταίει η Κίνα για τα προβλήματα της Ευρώπης

Τα κινεζικά προϊόντα είναι δημοφιλή στην παγκόσμια αγορά όχι λόγω «επιδοτήσεων» ή «αθέμιτων εμπορικών πρακτικών», αλλά χάρη στις συνεχείς επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία, στο ώριμο οικοσύστημα εφοδιαστικής αλυσίδας, στις ολοκληρωμένες υποδομές και στο υψηλής αποδοτικότητας εργατικό δυναμικό.

Οι σημερινές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, όπως η υποχώρηση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας, οφείλονται κυρίως σε παράγοντες όπως οι χρονοβόροι μηχανισμοί λήψης αποφάσεων της ΕΕ, η υπερβολική κρατική ρύθμιση, το υψηλό ενεργειακό κόστος και η ανεπαρκής επένδυση στην καινοτομία — ζητήματα που σε καμία περίπτωση δεν προέρχονται από την Κίνα.

Ο εμπορικός προστατευτισμός δεν μπορεί να επιλύσει τα θεμελιώδη προβλήματα. Εάν η ΕΕ δεν αναζητήσει λύσεις βασισμένες στις δικές της πραγματικότητες, κινδυνεύει να χάσει για ακόμη μία φορά σημαντικές αναπτυξιακές ευκαιρίες.

Η Κίνα υποστηρίζει διαχρονικά την επίλυση των διαφορών μέσω διαλόγου και διαβουλεύσεων.

Τα ηλεκτρικά οχήματα

Η «ανώδυνη επίλυση» της υπόθεσης των ηλεκτρικών οχημάτων αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η Κίνα ουδέποτε επέβαλε μονομερώς περιοριστικά οικονομικά και εμπορικά μέτρα κατά της Ευρώπης και παραμένει πρόθυμη να συμβάλει στη μείωση της εμπορικής ανισορροπίας μέσω της διεύρυνσης των εισαγωγών από την Ευρώπη και της αύξησης των επενδύσεων προς αυτήν. Εάν όμως η ΕΕ επιμείνει στην υιοθέτηση διακριτικών πολιτικών κατά κινεζικών επιχειρήσεων και προϊόντων, η Κίνα θα υπερασπιστεί αποφασιστικά τα έννομα δικαιώματα και συμφέροντά της.

Ευελπιστούμε ότι η ΕΕ θα συνεργαστεί με την Κίνα για την προάσπιση της πολυμέρειας και του ελεύθερου εμπορίου μέσω ανοικτής συνεργασίας, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός δίκαιου, αμερόληπτου και προβλέψιμου διεθνούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος και στην υγιή, ισορροπημένη και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων Κίνας–ΕΕ.

-Κύριε Πρέσβη, με δεδομένα τα αυξανόμενα προβλήματα προστατευτισμού στο παγκόσμιο εμπόριο, ποιοι είναι οι οικονομικοί στόχοι και οι προτεραιότητες της Κίνας;

-Ως η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, η Κίνα πάντα λειτουργεί ως σημαντικός σταθεροποιητικός παράγοντας και κινητήρια δύναμη της παγκόσμιας οικονομίας. Με μέσο ετήσιο ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης που υπερβαίνει το 5%, η Κίνα συνεισφέρει το περίπου 30% στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη για πολλά συναπτά έτη. Αποτελεί σημαντικό εμπορικό εταίρο για πάνω από 160 χώρες και περιοχές, διαδραματίζοντας καίριο ρόλο στη σταθεροποίηση των παγκόσμιων βιομηχανικών αλυσίδων και αλυσίδων εφοδιασμού.

Το 15ο Πενταετές Σχέδιο

Κατά τη διάρκεια του 15ου Πενταετούς Σχεδίου, η Κίνα θα επεκτείνει σταθερά το θεσμικό άνοιγμα και θα δημιουργήσει ένα νέο πλαίσιο για μια ανοιχτή οικονομία υψηλότερου επιπέδου, προσφέροντας περισσότερες ευκαιρίες συνεργασίας σε όλες τις χώρες του πλανήτη.

Η Κίνα θα προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες στην παγκόσμια αγορά. Η οικονομία της αναμένεται να διατηρήσει ρυθμό ανάπτυξης περίπου 4,5% έως 5% τα επόμενα πέντε χρόνια. Το 2030 το ΑΕΠ της Κίνας προβλέπεται ότι θα ανέρχεται πλέον στα 25 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, αντιπροσωπεύοντας περίπου το ένα έκτο του παγκόσμιου συνόλου. Η χώρα θα παραμείνει ο μεγαλύτερος παράγοντας και ο ισχυρότερος πυλώνας της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης. Με πληθυσμό άνω των 1,4 δισεκατομμυρίων ανθρώπων- 400 εκατομμύρια περισσότερους από τον συνολικό πληθυσμό των ανεπτυγμένων οικονομιών- και με μια ομάδα μεσαίου εισοδήματος που ξεπερνά τα 400 εκατομμύρια, η Κίνα διαθέτει τη μεγαλύτερη και πιο δυναμικά αναπτυσσόμενη αγορά στον κόσμο. Η Κίνα κατατάσσεται πρώτη παγκοσμίως ως προς τον όγκο του εμπορίου αγαθών και παραμένει η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά εισαγωγών στον επί 17 συνεχόμενα έτη. Η περαιτέρω επέκταση της υπερμεγέθους αγοράς της θα δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες εξαγωγών για επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο.

Η Κίνα είναι έτοιμη να μοιραστεί τις ευκαιρίες ανάπτυξης με όλα τα έθνη. Αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό και καταναλωτή ανανεώσιμης ενέργειας στον κόσμο, με την εγκατεστημένη ισχύ αιολικής και φωτοβολταϊκής ενέργειας να αντιπροσωπεύει πάνω από το 1/3 του παγκόσμιου συνόλου, ενώ κατέχει την πρώτη θέση παγκοσμίως στις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων.

Μείωση του κόστους της πράσινης μετάβασης

Η συνδυαστική αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της Κίνας στη μαζική παραγωγή με τα τεχνολογικά πλεονεκτήματα και την εμπορική φήμη των ευρωπαϊκών και άλλων χωρών μπορεί να συμβάλει στη μείωση του κόστους της παγκόσμιας πράσινης μετάβασης και να διευκολύνει την κυκλοφορία πράσινων τεχνολογιών και προϊόντων υψηλής ποιότητας. Η Κίνα συνεχίζει να προωθεί το άνοιγμα υψηλών προδιαγραφών. Η ροή των άμεσων επενδύσεών της στο εξωτερικό παραμένει μεταξύ των τριών κορυφαίων παγκοσμίως για 14 συνεχόμενα έτη. Πέρυσι οι άμεσες επενδύσεις στην Ευρώπη έφτασαν τα 16,8 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 67% σε ετήσια βάση και σημείωσαν ιστορικό υψηλό από το 2018. Οι επενδύσεις αυτές αποφέρουν σημαντικά φορολογικά έσοδα στις χώρες υποδοχής και ενισχύουν την τοπική απασχόληση και την εκβιομηχάνιση.

Η Κίνα θα συνεχίσει να προωθεί την απελευθέρωση και τη διευκόλυνση του εμπορίου και των επενδύσεων, να καλλιεργεί ένα επιχειρηματικό περιβάλλον πρώτης τάξεως, προσανατολισμένο στην αγορά, βασισμένο στο δίκαιο, και διεθνές, και να δημιουργεί ένα διαφανές, σταθερό και προβλέψιμο πολιτικό τοπίο. Ελπίζουμε επίσης ότι η Ευρώπη θα δημιουργήσει δίκαιες, αμερόληπτες και χωρίς διακρίσεις επιχειρηματικές συνθήκες για τις κινεζικές επιχειρήσεις.

Η συνεργασία Κίνας-Ελλάδας

Κύριε Πρέσβη, πώς βλέπετε να προχωρούν οι σινο-ελληνικές σχέσεις; Ειδικότερα, για το λιμάνι του Πειραιά, ποια είναι τα σχέδια της COSCO;

Κύριε Ψύλο, ως εμβληματικό έργο της από κοινού οικοδόμησης της Πρωτοβουλίας «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος» από τις δύο χώρες, ο Λιμένας του Πειραιά υπό τη διαχείριση της COSCO αποτελεί επιτυχημένο πρότυπο της φιλικής και αμοιβαία επωφελούς σινοελληνικής συνεργασίας. Στα δέκα έτη κατά τα οποία το λιμάνι τελεί υπό την αποκλειστική διαχείριση της COSCO SHIPPING, οι σωρευτικές επενδύσεις έχουν υπερβεί τα 10 δισεκατομμύρια γιουάν, ενώ η διεθνής θέση, η συνολική ανταγωνιστικότητα και η παγκόσμια επιρροή του λιμανιού ενισχύονται διαρκώς.

Σήμερα ο Πειραιάς έχει αναδειχθεί στο τέταρτο μεγαλύτερο λιμάνι εμπορευματοκιβωτίων της Ευρώπης και στο μεγαλύτερο επιβατικό λιμάνι ακτοπλοΐας της ηπείρου, ενώ το περασμένο έτος ανέβηκε από την τρίτη στη δεύτερη θέση στα λιμάνια κρουαζιέρας της Ευρώπης. Το λιμάνι βρίσκεται στην Ελλάδα και υπηρετεί την Ελλάδα. Οι Κινέζοι εργαζόμενοι μετά βίας ξεπερνούν τους 10 ενώ οι Έλληνες εργαζόμενοι είναι περισσότεροι από 4.000.

Ευρέως αναγνωρισμένη η συμβολή του λιμανιού στην ανάπτυξη της Ελλάδας

Ο ΟΛΠ, παράλληλα έχει δημιουργήσει δεκάδες χιλιάδες έμμεσες θέσεις εργασίας που συνδέονται με τις λιμενικές δραστηριότητες. Η συμβολή του λιμανιού στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας και στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών είναι ευρέως αναγνωρισμένη.

Ταυτόχρονα με ιδιαίτερη ικανοποίηση διαπιστώνω ότι ο ΟΛΠ αποδίδει μεγάλη σημασία στην κοινωνική ευθύνη, συμβάλλοντας ενεργά στην εξυπηρέτηση και την υποστήριξη των τοπικών κοινοτήτων και λειτουργώντας ως γέφυρα φιλίας μεταξύ των λαών των δύο χωρών. Έχω προσκληθεί επανειλημμένα να παρευρεθώ σε κοινωνικές και κοινωφελείς δράσεις που διοργανώνει ο ΟΛΠ. Πέρυσι η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης στον επιβατικό σταθμό ακτοπλοΐας βελτίωσε σημαντικά τις συνθήκες για τους ταξιδιώτες.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας, κ. Βασίλης Κικίλιας, επισήμανε ότι «οι προσπάθειες του Λιμένα του Πειραιά αντικατοπτρίζουν τη σταθερή δέσμευση για την ασφάλεια των επιβατών και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών». Το πρόγραμμα υποτροφιών «Kunpeng» προσφέρει σε μαθητές και φοιτητές από οικονομικά ευάλωτες οικογένειες των δήμων που γειτνιάζουν με τον λιμένα τη δυνατότητα να επιδιώξουν και να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους. Επιπλέον οι εργασίες για το Πάρκο του Πειραιά ξεκίνησαν πρόσφατα· με την ολοκλήρωσή του, θα αποτελέσει ένα νέο αστικό τοπόσημο που θα συνδυάζει αθλητικές, ψυχαγωγικές και κοινωνικές λειτουργίες, συνιστώντας ένα ακόμη σημαντικό έργο κοινής ωφέλειας προς όφελος των κατοίκων της περιοχής.

Με γνώμονα το μέλλον, ο ΟΛΠ θα συνεχίσει να προσανατολίζεται στον στόχο της δημιουργίας ενός λιμανιού παγκόσμιας κλάσης, προωθώντας συνολικά τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό του. Μέσω επενδύσεων όπως η επέκταση του σταθμού κρουαζιέρας, η δημιουργία σύγχρονου κέντρου logistics και άλλων υποδομών, καθώς και αξιοποιώντας τον Σινοευρωπαϊκό Χερσαίο-Θαλάσσιο Διάδρομο Ταχείας Μεταφοράς ως μοχλό ανάπτυξης ενός διεθνούς κόμβου εφοδιαστικής με ευρύτερη ακτίνα επιρροής, ο Πειραιάς θα συμβάλει ακόμη περισσότερο στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Ελλάδας.

Η Κίνα προτίθεται να συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με την Ελλάδα προκειμένου να προωθηθεί η μακροπρόθεσμη, σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη του Λιμένα του Πειραιά. Από κοινού θα διαφυλάξουμε αυτό το «μαργαριτάρι της Μεσογείου», επιτρέποντάς του να αποκτήσει ακόμη λαμπρότερη ακτινοβολία και να συνεχίσει να γράφει νέα κεφάλαια αμοιβαίου οφέλους και φιλικής συνεργασίας ανάμεσα σε Κίνα και Ελλάδα.

Η συνεργασία στη ναυτιλία

Κύριε Πρέσβη, Ελλάδα και Κίνα, είναι παγκόσμιες δυνάμεις στον τομέα της ναυτιλίας. Πώς μπορούν να επεκτείνουν ακόμη περισσότερο τη συνεργασία τους στον ναυτιλιακό τομέα;

Η Κίνα και η Ελλάδα, ως δύο κορυφαίες δυνάμεις στη ναυτιλία, κατέχουν εξέχουσα θέση στον παγκόσμιο ναυτιλιακό χάρτη. Οι Έλληνες πλοιοκτήτες διαχειρίζονται περίπου το 1/5 της συνολικής μεταφορικής ικανότητας του παγκόσμιου εμπορικού στόλου, αποτελώντας καθοριστική δύναμη καθοδήγησης του διεθνούς ναυτιλιακού κλάδου.

Η Κίνα, ως η μεγαλύτερη ναυπηγική χώρα και η μεγαλύτερη εμπορική δύναμη παγκοσμίως, παρέχει ισχυρή στήριξη για την ανάπτυξη της παγκόσμιας ναυτιλίας. Σχεδόν τα μισά πλοία των Ελλήνων πλοιοκτητών έχουν κατασκευαστεί σε κινεζικά ναυπηγεία, ενώ περισσότερο από το ήμισυ των εισαγωγών της Κίνας σε ενεργειακά προϊόντα, πετρέλαιο και άλλα βασικά εμπορεύματα μεταφέρεται από ελληνόκτητους στόλους. Η κοινή ναυτική ταυτότητα των δύο χωρών, η μακραίωνη ναυτιλιακή τους παράδοση και η υψηλή συμπληρωματικότητα των βιομηχανικών τους πλεονεκτημάτων προσφέρουν στέρεη βάση για την περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς ναυτιλιακής συνεργασίας και διαμορφώνουν ευρείες προοπτικές κοινής ανάπτυξης.

Η Στρατηγική Εταιρική Σχέση Κίνας – Ελλάδας

Σήμερα η παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλαπλές προκλήσεις. Η Κίνα επιθυμεί να αξιοποιήσει την ευκαιρία της 20ής επετείου από τη σύναψη της Συνολικής Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Κίνας–Ελλάδας, προκειμένου να μοιραστεί ευκαιρίες, να αντιμετωπίσει από κοινού τις προκλήσεις και να εμβαθύνει διαρκώς τη συνεργασία στον ναυτιλιακό τομέα, συμβάλλοντας στην οικοδόμηση μιας «Κοινότητας Κοινού Μέλλοντος των Θαλασσών».

Πρώτον, να συνεχίσουμε με αταλάντευτη προσήλωση την από κοινού ανάπτυξη και αποτελεσματική λειτουργία του Λιμένα του Πειραιά, συμβάλλοντας στην ανάδειξη της Ελλάδας σε στρατηγικό κέντρο εφοδιαστικής της Ανατολικής Μεσογείου και σε καίρια εμπορική πύλη που συνδέει την Ευρώπη με την Ασία.

Δεύτερον, να διερευνήσουμε νέες δυνατότητες επέκτασης και διασύνδεσης των αλυσίδων αξίας και εφοδιασμού στον ναυπηγοεπισκευαστικό κλάδο των δύο χωρών, να προωθήσουμε την ολοκληρωμένη ανάπτυξη υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως η ναυτιλιακή χρηματοδότηση, η ασφάλιση και η διαιτησία, και να αξιοποιήσουμε τα συμπληρωματικά πλεονεκτήματα των δύο χωρών για τη διαμόρφωση νέων προτύπων αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας.

Τρίτον, να επιταχύνουμε τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό της ναυτιλίας, να ενισχύσουμε την προώθηση και εφαρμογή καθαρών μορφών ενέργειας, να εμβαθύνουμε την κοινή έρευνα και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας στον τομέα της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και να συνεργαστούμε για τη δημιουργία διεθνών πράσινων ναυτιλιακών διαδρόμων.

Τα Ποσειδώνια

Την προσεχή Δευτέρα, η διεθνούς κύρους ναυτιλιακή έκθεση Ποσειδώνια, ένα κορυφαίο γεγονός για την παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα, ανοίγει τις πύλες της στην Αθήνα. Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμότερες ευχές μου για την πλήρη επιτυχία της διοργάνωσης. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης περισσότεροι από 200 κινεζικοί επιχειρηματικοί φορείς θα συμμετάσχουν ως εκθέτες, αριθμός που αποτελεί ιστορικό ρεκόρ.

Παράλληλα η Κίνα θα διοργανώσει σειρά παράλληλων εκδηλώσεων, όπως το Xinde Marine Forum Athens 2026, τη βραδιά «China Maritime Night», αλλά και εκδήλωση παρουσίασης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Φόρουμ North Bund της Σαγκάης. Μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες, φίλοι από την Ελλάδα και τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για τις αναπτυξιακές προοπτικές του κλάδου και να διερευνήσουν νέες δυνατότητες συνεργασίας.

Επιπλέον ο μεγαλύτερος ναυπηγικός όμιλος παγκοσμίως, η China State Shipbuilding Corporation (CSSC), θα εγκαινιάσει γραφείο εκπροσώπησης στην Αθήνα, γεγονός που αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τις ανταλλαγές και τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών στον ναυτιλιακό και ναυπηγικό τομέα. Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να απευθύνω ειλικρινή πρόσκληση προς τους Έλληνες φίλους να συμμετάσχουν στις σχετικές εκδηλώσεις και να εκφράσω την ευχή οι δύο χώρες να επιτύχουν ακόμη περισσότερα απτά αποτελέσματα στη συνεργασία τους στους τομείς της ναυτιλίας και των θαλάσσιων μεταφορών.

Βαθιές πολιτιστικές ρίζες

Κύριε Πρέσβη, κλείνοντας αυτή την ενδιαφέρουσα συνέντευξη, θα ήθελα να σας ρωτήσω για τον Πολιτισμό: Ελλάδα και Κίνα είναι δύο από τους αρχαιότερους πολιτισμούς. Πώς βλέπετε τις πολιτιστικές ανταλλαγές ανάμεσα στις δύο χώρες;

-Κύριε Ψύλο, η Κίνα και η Ελλάδα είναι δύο μεγάλοι αρχαίοι πολιτισμοί. Οι ανταλλαγές και η αμοιβαία μάθηση μεταξύ των δύο πολιτισμών αποτελούν σημαντικό συνδετικό κρίκο στις σινοελληνικές σχέσεις και προσφέρουν βαθιά πνευματική στήριξη στη φιλία και τη συνεργασία των δύο χωρών. Τον Φεβρουάριο του 2023 ο Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ απέστειλε απαντητική επιστολή σε Έλληνες ακαδημαϊκούς με αφορμή την ίδρυση του Κέντρο Ελληνικού και Κινεζικού Πολιτισμού (ΚΕΛΚΙΠ), επισημαίνοντας ότι οι δύο πολιτισμοί ενσωματώνουν βαθυστόχαστες και διαχρονικές αντιλήψεις σχετικά με τις αξίες, την κοσμοθεωρία, τη ζωή, την επιστήμη και τον πολιτισμό, οι οποίες μπορούν να προσφέρουν σημαντική πνευματική καθοδήγηση στην ανθρωπότητα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της εποχής και για την προώθηση της οικοδόμησης μιας κοινότητας κοινού μέλλοντος για την ανθρωπότητα.

Και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει επισημάνει ότι οι πολιτισμοί της Κίνας και της Ελλάδας έχουν βαθιές ρίζες και είναι πολυσχιδείς, με πολλές κοινές αξίες και αναφορές, οι οποίες μπορούν να προσφέρουν ιδεολογική και πνευματική έμπνευση για την αντιμετώπιση γεωπολιτικών συγκρούσεων. Οι ηγέτες των δύο χωρών έχουν αποτυπώσει με ιδιαίτερη διορατικότητα τη σημασία και την αξία της εμβάθυνσης των ανταλλαγών και της αμοιβαίας μάθησης μεταξύ των δύο μεγάλων αρχαίων πολιτισμών.

Ανατρέχοντας στην ιστορία, διαπιστώνουμε ότι κανένας πολιτισμός δεν μπορεί να επιτύχει μακροχρόνια ευημερία μέσα στην απομόνωση και την εσωστρέφεια. Μόνον μέσα από το άνοιγμα προς τα έξω, την ανεκτικότητα, την αμοιβαία άντληση διδαγμάτων και την κοινή ανάπτυξη μπορούν οι πολιτισμοί να ανανεώνονται διαρκώς και να διατηρούν τη ζωτικότητά τους. Μόνον μέσω της συμπερίληψης και της αρμονικής συνύπαρξης διαφορετικών πολιτισμών μπορεί το μωσαϊκό των παγκόσμιων πολιτισμών να καταστεί ακόμη πιο πολύχρωμο και να προωθηθεί η συνεχής πρόοδος του ανθρώπινου πολιτισμού.

Ο Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ πρότεινε την Παγκόσμια Πρωτοβουλία Πολιτισμού, η οποία υπογραμμίζει τον σεβασμό προς την ποικιλομορφία των παγκόσμιων πολιτισμών, την προώθηση των κοινών αξιών της ανθρωπότητας, τη σπουδαιότητα της πολιτιστικής κληρονομιάς και καινοτομίας, καθώς και την ενίσχυση των διεθνών ανθρώπινων και πολιτιστικών ανταλλαγών. Η πρωτοβουλία αυτή προσφέρει κινεζική σοφία και αποτελεί την κινεζική πρόταση για την αρμονική συνύπαρξη των διαφορετικών πολιτισμών, αλλά και για την προώθηση του εκσυγχρονισμού της ανθρώπινης κοινωνίας, προσδίδοντας παράλληλα νέο περιεχόμενο εποχής στις πολιτιστικές ανταλλαγές και την αμοιβαία μάθηση μεταξύ Κίνας και Ελλάδας.

Η αρμονική συνύπαρξη

Σήμερα ο κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με πρωτοφανείς αλλαγές που δεν έχουν παρατηρηθεί εδώ και έναν αιώνα. Η σοφία της αρμονικής συνύπαρξης και της ορθολογικής ανεκτικότητας, που ενσωματώνουν και οι δύο αρχαίοι πολιτισμοί μας, υπερβαίνει πλέον το διμερές επίπεδο και αναδεικνύει ολοένα περισσότερο τη σημαντική έμπρακτη και παγκόσμια αξία της για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και σταθερότητας και για την προώθηση της κοινής ανάπτυξης.

Στο προσεχές διάστημα θα εγκαινιαστεί στην Αθήνα η δεύτερη Παγκόσμια Διάσκεψη Κλασικών Σπουδών, που συνδιοργανώνεται από την Κίνα και την Ελλάδα. Η Κίνα θα αποστείλει αντιπροσωπεία υψηλού επιπέδου για να συμμετάσχει στη διοργάνωση μαζί με Έλληνες και διεθνείς ειδικούς και ακαδημαϊκούς. Ελπίζουμε ότι μέσω αυτής της διάσκεψης θα αναδειχθεί η σοφία της ανθρώπινης ιστορίας και των πολιτιστικών παραδόσεων, συμβάλλοντας στην αναζήτηση λύσεων για τα σύγχρονα παγκόσμια προβλήματα και στην οικοδόμηση μιας πανανθρώπινης κοινότητας με κοινό μέλλον.

Κύριε Πρέσβη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, σας ευχαριστώ πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στη Ναυτεμπορική.

Εγώ σας ευχαριστώ θερμά, εσάς και τη Ναυτεμπορική.