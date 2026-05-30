Ρεπουμπλικανός βουλευτής σύμμαχος του Τραμπ, ανήρτησε πίνακα για την Άλωση – Η δήλωσή του

Έναν πίνακα για την Άλωση της Κωνσταντινούπολης ανήρτησε στην επέτειο της Άλωσης ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Μάικ Κόλινς, στενός σύμμαχος του προέδρου Nτόναλντ Τραμπ (Donald Trump). Με την ανάρτησή του ο Κόλινς δεν κρύβει τον θαυμασμό του για τον ηρωισμό του τελευταίου αυτοκράτορα του Βυζαντίου.

On this day in history in 1453, Constantinople falls to the Ottoman Turks. After a two-month-long siege, the city finally fell, marking the end of the Byzantine Empire. The last Byzantine emperor, Constantine XI Palaiologos, was last seen casting off his imperial regalia and… pic.twitter.com/IPKIk43HFK — Rep. Mike Collins (@RepMikeCollins) May 29, 2026

«Στις 29 Μαΐου του 1453, η Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων. Μετά από μια πολιορκία δύο μηνών, η πόλη έπεσε τελικά, σηματοδοτώντας το τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ο τελευταίος βυζαντινός αυτοκράτορας, Κωνσταντίνος ΙΑ’ Παλαιολόγος, εθεάθη για τελευταία φορά να πετάει τα αυτοκρατορικά του εμβλήματα και να ρίχνεται σε σώμα με σώμα μάχη μετά την παραβίαση των τειχών της πόλης» επισημαίνει ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής.

Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής είναι ένας από τους πιο ένθερμους και στενούς συμμάχους του Τραμπ στο Κογκρέσο, έχοντας χτίσει την πολιτική του ταυτότητα γύρω από το κίνημα MAGA («Make America Great Again»).

Ο Κόλινς, ο οποίος εκπροσωπεί την Τζόρτζια στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ευθυγραμμίζεται απόλυτα με την ατζέντα «Πρώτα η Αμερική». Ενόψει του κρίσιμου δεύτερου γύρου των προκριματικών για τη Γερουσία της Τζόρτζια, ο Κόλινς προσέλαβε κορυφαίους συμβούλους του Τραμπ για να ενισχύσει την καμπάνια του.

