    Τσουκαλάς: «Η στέγαση είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο των λίγων. Η κυβέρνηση επιμένει σε λάθος λύσεις»

    By Πολιτική No Comments2 Mins Read

    «Η χώρα καθημερινά χάνει τη μάχη της στεγαστικής κρίσης και είναι πλέον καθαρό πως η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα για να γυρίσει το παιχνίδι», δηλώνει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος θεωρεί πως η συνεχιζόμενη κυβερνητικά αδράνεια στοιχίζει στη χώρα. 

    Συγκεκριμένα αναφέρει: 

    «Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας του Πανελλήνιου Συλλόγου Υπαλλήλων ΔΥΠΑ, η Ελλάδα εμφανίζει δείκτη υπερβολικής στεγαστικής επιβάρυνσης 26,4%, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 7,6%. 
    Ένας στους τέσσερις πολίτες στη χώρα δαπανά πάνω από το 40% του εισοδήματος του για στέγη.  Ο δείκτης ενοικίων  HICP της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έχει φτάσει το 113,4  και παρουσιάζει σωρευτική αύξηση 22,9 % για την περίοδο 2022-2025. 

    Η χώρα δεν περνά μια στεγαστική δυσκολία αλλά βρίσκεται πλέον σε μόνιμο καθεστώς στεγαστικής πίεσης με συνέπειες στην κοινωνική συνοχή.
    Τα χαμηλής ισχύος μέτρα που πήρε η κυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα , υπό την πίεση του ΠΑΣΟΚ,  δεν έλυσαν το πρόβλημα. Αντιθέτως αυτό επιδεινώθηκε: οι τιμές αγοράς και ενοικίασης αυξάνονται συνεχώς.
    Η κυβερνητική εμμονή σε λάθος λύσεις, η συνεχιζόμενη αδράνεια στοιχίζει στη χώρα, υποθηκεύει το μέλλον των επόμενων γενεών.
    Η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να συζητήσει το αναλυτικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ που έχει καταθέσει ο Νίκος Ανδρουλάκης για τη στέγαση. Όταν άλλες χώρες επενδύουν στη στέγη, η κυβέρνηση  Μητσοτάκη κάνει πως δε βλέπει το πρόβλημα. 

    Η Ισπανία προωθεί 50.000 κατοικίες για κοινωνική και προσιτή στέγαση, η Πορτογαλία έχει θεσπίσει επίδομα επιτοκίου στεγαστικών δανείων και άλλες χώρες ασκούν ενεργητικές πολιτικές. Η πολιτική αλλαγή είναι προϋπόθεση για ένα καλύτερο αύριο με προσιτή στέγη, γιατί η στέγαση είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο των λίγων.»

