Χάνεις-το-σπίτι-σου;-Το-κράτος-θα-το-αγοράζει-και-θα-σου-το-νοικιάζει-πίσω-για-12-χρόνια

Ένας πολύπλοκος μηχανισμός που στοχεύει στη στήριξη ευάλωτων πολιτών οι οποίοι είναι αντιμέτωποι με πτώχευση ή κινδυνεύουν να χάσουν την κύρια κατοικία τους μέσω πλειστηριασμού ετοιμάζεται να λειτουργήσει μέχρι το τέλος του Φθινοπώρου.

Πρόκειται για τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, που θα αγοράζει την κύρια κατοικία των οφειλετών που οδηγούνται σε πτώχευση ή σε αναγκαστική εκτέλεση, διατηρώντας το δικαίωμα παραμονής σε αυτή έναντι καταβολής ενοικίου επιδοτούμενου από το Κράτος.

Η ένταξη στον Φορέα

Η περίοδος της επαναμίσθωσης θα διαρκεί έως 12 χρόνια. Κατά τη διάρκεια και μέχρι τη λήξη αυτής, ο Φορέας υποχρεούται να επαναπωλήσει την κατοικία στον πολίτη, εφόσον αυτός ανακάμψει οικονομικά και είναι συνεπής ως προς την καταβολή του μισθώματος.

Το ενοίκιο που θα καταβάλλει ο ευάλωτος οφειλέτης θα επιδοτείται από το Κράτος με ένα ποσό που θα κυμαίνεται από 70 έως 210 ευρώ ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού, εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Η ένταξη στο Φορέα θα πραγματοποιείται με αίτηση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα “τρέξει” γι’ αυτό το σκοπό με την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Οι οφειλέτες θα πρέπει να συναινέσουν και στη διενέργεια αυτοψίας από πλευράς του επενδυτή, προκειμένου να μπορέσει να προσδιορίσει την ακριβή αποτίμηση του ακινήτου. Σε περίπτωση μη συναίνεσης ή εντοπισμού σημαντικών παραβάσεων που καθιστούν αδύνατη τη μεταβίβαση της κατοικίας, τότε ο Φορέας έχει το δικαίωμα να απορρίψει την αίτηση.

Ο Φορέας, εφόσον επιθυμεί να διενεργήσει αυτοψία στο ακίνητο, ειδοποιεί τον οφειλέτη, ενημερώνοντάς τον για όλες τις λεπτομέρειες προκειμένου ο ίδιος ή αντιπρόσωπος αυτού, να είναι παρών κατά τη διενέργεια της αυτοψίας. Μετά το πέρας της αυτοψίας, συντάσσεται έκθεση, καθώς και βεβαίωση του μηχανικού, αναφορικά με την ύπαρξη αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων, των οποίων η τακτοποίηση είναι δυνατή. Τα έξοδα της αυτοψίας βαρύνουν τον Φορέα.

Το ενοίκιο

Το μίσθωμα για το πρώτο έτος της σύμβασης μίσθωσης υπολογίζεται βάσει ενός μαθηματικού τύπου που είναι με βάση το Μέσο Επιτόκιο Στεγαστικού Δανείου (κυμαινόμενου επιτοκίου), το επιπλέον περιθώριο που θα θέσει ο προτιμητέος επενδυτής και η αξία της κατοικίας του οφειλέτη ιδιοκτησιακού δικαιώματος ευάλωτου οφειλέτη το οποίο αποκτήθηκε από τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης. Σημειώνεται ότι η μίσθωση θα αναθεωρείται ετησίως με βάση την ημερομηνία κατάρτισης της σύμβασης μίσθωσης.

Στην περίπτωση που η οικονομική κατάσταση του οφειλέτη έχει βελτιωθεί είτε κατά την περίοδο των 12 ετών ή στο τέλος αυτής, έχει τη δυνατότητα να ασκήσει το δικαίωμα επαναγοράς του ακινήτου.

Τα οφέλη για τον ευάλωτο οφειλέτη

Μέσω του Φορέα οι πολίτες όχι μόνο δεν κινδυνεύουν να απωλέσουν την κύρια κατοικία τους αλλά :

Αποφεύγεται η έξωση, καθώς ο οφειλέτης παραμένει στην κατοικία του ως μισθωτής.

Παρέχεται οικονομική ελάφρυνση μέσω του επιδόματος ενοικίου, που καθιστά βιώσιμη τη μίσθωση.​​

Δημιουργείται ρεαλιστική προοπτική επαναγοράς της κατοικίας, εφόσον τηρηθούν οι οικονομικές υποχρεώσεις.​​

Ενισχύεται η ψυχοκοινωνική σταθερότητα των νοικοκυριών, καθώς αποτρέπεται η απώλεια της στέγης και η συνακόλουθη κοινωνική περιθωριοποίηση.​​

Υπενθυμίζεται ότι σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία επιλογής του αναδόχου που θα αναλάβει τη διαχείριση του Φορέα. Μετά την ανακήρυξη του προτιμητέου επενδυτή, η σύμβαση παραχώρησης θα πρέπει να πάει στη Βουλή για κύρωση. Με βάση και τις ανακοινώσεις της Κυβέρνησης, στον Φορέα έχουν δηλώσει την πρόθεση να συμμετάσχουν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες με 100 εκατ. ευρώ, ανεξάρτητα από τη έκβαση της διαγωνιστικής διαδικασίας.