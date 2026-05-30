Χέγκσεθ-προς-Ιράν-και-Κίνα:-«Καμία-πυρηνική-βόμβα-στην-Τεχεράνη,-καμία-ηγεμονία-στην-Ασία»

Σαφές μήνυμα προς την Τεχεράνη έστειλε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, δηλώνοντας ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις παραμένουν πλήρως έτοιμες να επανεκκινήσουν στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν.

Μιλώντας στο διεθνές φόρουμ ασφάλειας «Διάλογος του Σάνγκρι-Λα» στη Σιγκαπούρη, ο επικεφαλής του Πενταγώνου υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν σημαντικά στρατιωτικά αποθέματα και τις απαραίτητες δυνατότητες για να ανταποκριθούν σε οποιαδήποτε εξέλιξη.

«Είμαστε απολύτως ικανοί» να ξαναρχίσουμε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις «εφόσον χρειαστεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Χέγκσεθ πρόσθεσε ότι η Ουάσινγκτον εξακολουθεί να τηρεί τις διεθνείς δεσμεύσεις της και επανέλαβε ότι βασικός στόχος των ΗΠΑ παραμένει να μην αποκτήσει το Ιράν πυρηνικά όπλα.

Οι «κόκκινες γραμμές» του Τραμπ

Οι δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Άμυνας έρχονται μία ημέρα μετά τη σύσκεψη που είχε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με το επιτελείο του για το ενδεχόμενο συμφωνίας με την Τεχεράνη.

Παρότι δεν υπήρξαν επίσημες ανακοινώσεις μετά το πέρας της συνάντησης, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ξεκαθάρισε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν πρόκειται να εγκρίνει συμφωνία που δεν θα ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις που έχει θέσει η Ουάσινγκτον.

«Ο πρόεδρος Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία μόνο εάν είναι καλή για την Αμερική και τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές του. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα», δήλωσε ο αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Η αμερικανική πλευρά επιμένει ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει δεσμεύσεις που θα αποκλείουν οριστικά την ανάπτυξη πυρηνικού οπλοστασίου από την Τεχεράνη.

Μήνυμα και προς την Κίνα

Κατά την ίδια ομιλία στη Σιγκαπούρη, ο Χέγκσεθ αναφέρθηκε και στην αυξανόμενη στρατιωτική ισχύ της Κίνας, εκφράζοντας ανησυχία για τις εξελίξεις στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

«Υπάρχει εύλογη ανησυχία για την ιστορικής κλίμακας στρατιωτική ενίσχυση της Κίνας και την επέκταση των στρατιωτικών δραστηριοτήτων της στην περιοχή και πέραν αυτής», δήλωσε.

Οι δηλώσεις αποκτούν ιδιαίτερη σημασία καθώς ο Κινέζος υπουργός Άμυνας απουσιάζει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από το φόρουμ.

Η στρατηγική ισορροπίας στην Ασία

Ο επικεφαλής του Πενταγώνου υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν τη διατήρηση μιας σταθερής ισορροπίας δυνάμεων στην περιοχή, αποτρέποντας οποιαδήποτε χώρα από το να αποκτήσει ηγεμονικό ρόλο.

«Μια ευνοϊκή αλλά βιώσιμη ισορροπία δυνάμεων στην οποία κανένα κράτος, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, δεν μπορεί να επιβάλει την ηγεμονία του και να απειλήσει την ασφάλεια ή την ευημερία της χώρας μας και των συμμάχων μας», ανέφερε ο Χέγκσεθ.

Οι τοποθετήσεις του Αμερικανού υπουργού καταδεικνύουν ότι η Ουάσινγκτον συνεχίζει να αντιμετωπίζει τόσο το Ιράν όσο και την Κίνα ως βασικές προκλήσεις για τη στρατηγική της πολιτική σε Μέση Ανατολή και Ασία.