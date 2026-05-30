18η-τελετή-απονομής-Βραβείων-Ευκράντη:-Οι-πρωταγωνιστές-της-ελληνικής-ναυτιλίας

Κάτω από μια αιφνίδια και απρόσμενη μετεωρολογική συνθήκη διεξήχθη την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026 η 18η τελετή απονομής των Βραβείων Ευκράντη.
Αν και οι διοργανωτές είχαν την επιθυμία να εορταστούν τα 18 χρόνια των Βραβείων Ευκράντη και τα 95 χρόνια των Ναυτικών Χρονικών στον μαγευτικό προαύλιο χώρο του Μουσείου Μπενάκη, η ξαφνική και μη αναμενόμενη νεροποντή άλλαξε, κατά τη διάρκεια της απονομής, τη ροή της εκδήλωσης. Ωστόσο, το πολυπληθές κοινό παρέμεινε και αγκάλιασε με υπομονή τη δύσκολη συνθήκη, αποδεικνύοντας τη σταθερή πίστη του στο ιστορικό περιοδικό της ελληνικής ναυτιλίας. Εν τέλει, τα Βραβεία συνεχίστηκαν στο Αμφιθέατρο, χάρη στην υπέρμετρη προσπάθεια του προσωπικού του Μουσείου Μπενάκη και της ομάδας των Ναυτικών Χρονικών και της B2Sea.
Τα Βραβεία Ευκράντη, διοργανώνονται από το περιοδικό Ναυτικά Χρονικά, από το 2008 και αποτελούν πλέον θεσμό για την ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα, έχοντας καθιερωθεί στη συνείδηση ολόκληρου του κλάδου ως μία από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις για την ελληνική ναυτιλιακή οικογένεια.
Τη φετινή χρονιά, η τελετή είχε ιδιαίτερη σημασία για τη συντακτική ομάδα των Ναυτικών Χρονικών, καθώς συνδυάστηκε με τη συμπλήρωση των 95 χρόνων ζωής του περιοδικού, το οποίο κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1931.
Στην τελετή απονομής, το «παρών» έδωσαν εκπρόσωποι της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας, καθώς και διακεκριμένα μέλη της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας ως εκπρόσωποι θεσμικών φορέων συλλογικής εκπροσώπησης του εφοπλισμού και της ναυτικής εργασίας, του πολιτισμού, της ακαδημαϊκής έρευνας αλλά και της ευρύτερης ναυτιλιακής συστάδας.
Η βράβευση των προσώπων, εταιρειών και φορέων πραγματοποιήθηκε έπειτα από την ετυμηγορία της κριτικής επιτροπής των Βραβείων Ευκράντη. Η κριτική επιτροπή, απαρτίστηκε από μέλη που αντιπροσωπεύουν την ακαδημαϊκή έρευνα, την εξειδικευμένη ναυτιλιακή ενημέρωση καθώς και το ναυτιλιακό επιχειρείν. Πιο συγκεκριμένα, σχηματίστηκε από πρόσωπα που έχουν τιμηθεί από τα Βραβεία κατά το παρελθόν, από εκπροσώπους θεσμικών οργάνων και ενώσεων της ελληνικής ναυτιλίας, από τακτικούς αρθρογράφους και συνεργάτες των Ναυτικών Χρονικών αλλά και από εκπροσώπους της ακαδημαϊκής, επιχειρηματικής και ναυτιλιακής κοινότητας της χώρας. Όπως κάθε χρονιά, η επιτροπή, κατά τις αποφάσεις της, είχε ως αρχή, τη ρήση: «Τιμούμε όσους τιμούν τη ναυτιλία μας».
Η 18η Απονομή των Βραβείων Ευκράντη, εκκίνησε με έναν εισαγωγικό χαιρετισμό της κ. Ειρήνης Γερουλάνου, Προέδρου της Διοικητικής Επιτροπής του Μουσείου Μπενάκη, η οποία καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους.
Ακολούθησε χαιρετισμός της Υφυπουργού Ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Μαρίνας Χατζημανώλη.
Την έναρξη της 18ης τελετής απονομής των Βραβείων Ευκράντη χαιρέτισε επίσης ο κ. Γιάννης Σμυρναίος, Country Managing Director Ελλάδας και Κύπρου της εταιρείας Accelleron, εκ των κυρίων χορηγών της εκδήλωσης.
Κατά τα φετινά Βραβεία Ευκράντη, τιμήθηκαν οι ακόλουθες προσωπικότητες, εταιρείες και οργανισμοί:
Βραβείο Συνολικής Προσφοράς στη Ναυτιλία
Το Βραβείο Ευκράντη για τη Συνολική Προσφορά στη Ναυτιλία απονεμήθηκε στον Καθηγητή Κώστα Θ. Γραμμένο.
Τα μέλη της κριτικής επιτροπής των Βραβείων Ευκράντη αποφάσισαν να τιμήσουν τον καθ. Κώστα Γραμμένο με το Βραβείο της «Συνολικής Προσφοράς στη Ναυτιλία» καθώς αναγνώρισαν την επί δεκαετίες αφοσίωσή του στην εκπαίδευση, την έρευνα και τη σύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με τη διεθνή ναυτιλιακή πρακτική, αφήνοντας ένα σημαντικό και διαχρονικό αποτύπωμα στον κλάδο. Παράλληλα, η κριτική επιτροπή των Βραβείων υπογράμμισε τη θεμελιώδη συμβολή του στην καθιέρωση και ανάπτυξη των σύγχρονων ναυτιλιακών σπουδών, και ιδιαίτερα της χρηματοοικονομικής σε διεθνές επίπεδο.
Με μια πορεία που εκτείνεται σε βάθος δεκαετιών, ο καθ. Κώστας Γραμμένος δεν αποτελεί απλώς μια σπουδαία προσωπικότητα από τον χώρο της ακαδημαϊκής έρευνας, αλλά έναν φωτισμένο «δάσκαλο» που έχει εμπνεύσει γενιές στελεχών της ναυτιλιακής βιομηχανίας.
Βραβείο «Ερχόμεθα προς την Θάλασσαν» για τη Συνεισφορά στη Ναυτιλιακή Σκέψη, μέσα από τις σελίδες των Ναυτικών Χρονικών
Το Βραβείο Ευκράντη «Ερχόμεθα προς την Θάλασσαν» για τη Συνεισφορά στη Ναυτιλιακή Σκέψη, μέσα από τις σελίδες των Ναυτικών Χρονικών απονεμήθηκε στον Καπτ. Παναγιώτη Ν. Τσάκο.
Το βραβείο «Ερχόμεθα προς την Θάλασσαν» έχει ιδιαίτερη σημασία για τη συντακτική ομάδα των Ναυτικών Χρονικών και αποτελεί πηγή έμπνευσης, καθώς η ονομασία του προέρχεται από τον τίτλο του πρώτου κύριου άρθρου του περιοδικού, που δημοσιεύθηκε στο πρώτο τεύχος, τον Ιανουάριο 1931.
Έχοντας υπογράψει περισσότερα από 35 άρθρα και συνεντεύξεις στα Ναυτικά Χρονικά, ξεκινώντας από το μακρινό 1978, ο καπτ. Παναγιώτης, μέσα από τις σελίδες του περιοδικού, διαχρονικά εκφράζει τις σκέψεις και απόψεις του για τα διάφορα ζητήματα του κλάδου, έχοντας πάντοτε στο επίκεντρο τη βελτίωση της ναυτικής εκπαίδευσης στη χώρα μας και την ανάγκη για την προσέλκυση περισσότερων νέων Ελλήνων και Ελληνίδων στη θάλασσα.
Μέσω της συστηματικής του αρθρογραφίας στα Ναυτικά Χρονικά, ο καπτ. Παναγιώτης Ν. Τσάκος, συνεχίζει μια παράδοση 95 ετών σύμφωνα με την οποία οι σημαντικότεροι εκπρόσωποι της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας, διαχρονικά, από το 1931 μέχρι σήμερα, μοιράζονταν τις σκέψεις απόψεις και τους προβληματισμούς τους στις σελίδες του περιοδικού.
Το βραβείο αυτό αναγνωρίζει την επί δεκαετίες συμμετοχή ενός εκπροσώπου της ελληνικής ναυτιλιακής οικογένειας στην αρθρογραφία των Ναυτικών Χρονικών που χαρακτηρίζεται από επιχειρηματική αριστεία, κοινωνική ευθύνη και βαθύ σεβασμό προς την ελληνική ναυτική παράδοση.
Βραβείο για την Αρωγή στη Ναυτική Εκπαίδευση από προσωπικότητα ή φορέα
Το Βραβείο Ευκράντη 2025 για την Αρωγή στη Ναυτική Εκπαίδευση από προσωπικότητα ή φορέα απονεμήθηκε στο Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου.
Τα μέλη της κριτικής επιτροπής των Βραβείων Ευκράντη αποφάσισαν να τιμήσουν το Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου με το Βραβείο «Αρωγής στη Ναυτική Εκπαίδευση», σε αναγνώριση της συστηματικής αλλά και ουσιαστικής προσφοράς του τα τελευταία χρόνια. Με συνέπεια, όραμα και βαθύ σεβασμό προς την ελληνική ναυτική παράδοση, το Ίδρυμα στηρίζει ενεργά και πολυεπίπεδα την ναυτική εκπαίδευση στη χώρα μας.
Παράλληλα, η κριτική επιτροπή των Βραβείων ανέδειξε τη σημασία της συνεισφοράς του Ιδρύματος για την υποστήριξη των νέων της χώρας, συνεχίζοντας το όραμα της Αθηνάς Ι. Μαρτίνου για την προώθηση της ναυτοσύνης, μέσω της παροχής ίσων ευκαιριών σε εκείνους κι εκείνες που αποφασίζουν να σταδιοδρομήσουν στα επαγγέλματα της θάλασσας.
Βραβείο για τη Διεθνή Προβολή της Ελληνικής Ναυτιλίας
Το Βραβείο Ευκράντη 2025 για τη Διεθνή Προβολή της Ελληνικής Ναυτιλίας απονεμήθηκε στον Ιωάννη Μ. Λύρα.
Τα μέλη της κριτικής επιτροπής των Βραβείων Ευκράντη αναγνώρισαν στο πρόσωπο του Ιωάννη Μ. Λύρα ένα εξέχον μέλος της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας, το οποίο με τη σοβαρότητα, το ήθος και το υψηλό επίπεδο κατάρτισης και γνώσεων του, έχει τιμήσει το όνομα της χώρας μας στη διεθνή ναυτιλία.
Η κριτική επιτροπή ανέδειξε – μεταξύ άλλων – την επιτυχημένη πορεία του ως επικεφαλής κορυφαίων αλληλασφαλιστικών οργανισμών, όπως την επί σειρά δεκαετιών παρουσία του στο «τιμόνι» του London P&I Club, αλλά και την προεδρία του Hellenic Mutual War Risks Association. Παράλληλα, σημαίνουσα βαρύτητα στην απόφαση της επιτροπής διαδραμάτισε η μακρόχρονη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Greek Shipping Co-operation Committee, εκπροσωπώντας την ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα του Λονδίνου.
Όπως υπογράμμισε η επιτροπή, η μακρόχρονη και δυναμική παρουσία του στα «κοινά» της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας, αξιοποιώντας τις πολύπλευρες γνώσεις και την εμπειρία του, συνιστούν ένα σημαντικό σημείο αναφοράς για την εκπροσώπηση της ελληνικής ναυτιλίας εκτός συνόρων, καθιστώντας τον κ. Λύρα έναν από τους πλέον αξιοσέβαστους πρεσβευτές της ελληνικής ναυτιλίας σε διεθνές επίπεδο.
Βραβείο Βιώσιμης Ανάπτυξης στη Ναυτιλιακή Βιομηχανία
Το Βραβείο Ευκράντη 2025 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στη Ναυτιλιακή Βιομηχανία απονεμήθηκε στην εταιρεία Diana Shipping Inc.
Η αναγόρευσή της Diana Shipping Inc. για το φετινό βραβείο «Βιώσιμης Ανάπτυξης στη ναυτιλιακή βιομηχανία», πραγματοποιήθηκε έπειτα από εισήγηση και επιλογή του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος – HELMEPA.
Τα μέλη της κριτικής επιτροπής αποφάσισαν να βραβεύσουν τη Diana Shipping Inc. αναγνωρίζοντας την ολοκληρωμένη προσέγγισή της εταιρείας στο ESG reporting, συνδυάζοντας την υιοθέτηση διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων και πλαισίων, την πλήρη αποτύπωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την επαλήθευση του ESG Report της από ανεξάρτητους φορείς. Το δίχως άλλο, η δέσμευσή της στη διαφάνεια και στη συνεχή βελτίωση της επίδοσής της στο ESG, την κατέστησε ισχυρή υποψηφιότητα για τη συγκεκριμένη διάκριση. Συνεκτιμήθηκαν επίσης η σταθερή προσήλωσή της στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των πλοίων της με τη χρήση «πράσινων» τεχνολογιών, όπως και οι πολιτικές που υιοθετεί για την ευημερία των εργαζομένων της.
Η κριτική επιτροπή αναγνωρίζει στη Diana Shipping Inc. έναν αξιόπιστο και πρωτοπόρο φορέα που ενσωματώνει ουσιαστικά την περιβαλλοντική, κοινωνική και εργασιακή υπευθυνότητα όχι μόνο στη θεωρία αλλά και στην πράξη, συμβάλλοντας με συνέπεια στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και βιώσιμου μοντέλου λειτουργίας.
Βραβείο «Μαριλένα Λασκαρίδη»
Το Βραβείο «Μαριλένα Λασκαρίδη» για το 2025 απονεμήθηκε στην Παναγιώτα Διαμαντή, ιδρύτρια και Πρόεδρο της μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Νέα Ζωή στο Χωριό»
Η Παναγιώτα Διαμαντή αποφοίτησε από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων, ενώ παράλληλα εκπονεί το διδακτορικό της σχετικά με την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και των δεξιοτήτων συνεργασίας σε μία ανάστροφη τάξη.
Ταυτόχρονα με την ακαδημαϊκή της πορεία έχει να παρουσιάσει σπουδαία κοινωνική προσφορά. Είναι ιδρύτρια και Πρόεδρος της μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Νέα Ζωή στο Χωριό» για τη δημογραφική και κοινωνική αναζωογόνηση της υπαίθρου αλλά και τη γενικότερη βιώσιμη ανάπτυξη των χωριών.
Σε συνεργασία με την τοπική κοινότητα, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, προσπαθεί να υλοποιήσει το όρμα της αναζωογόνησης της ελληνικής υπαίθρου, πείθοντας νέα ζευγάρια να μετοικήσουν από τις πόλεις στα χωριά και ιδιαίτερα στη Φουρνά Ευρυτανίας, όπου η ίδια υπηρετεί ως δασκάλα.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παροχή εργασίας για τα ενήλικα μέλη της οικογένειας, προσφορά στέγης και ποιοτική εκπαίδευση για τα παιδιά, μέσω αναβάθμι
σης των κατά τόπους σχολείων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους. Επίσης, η όλη προσπάθεια πλαισιώνεται από προγράμματα κοινωνικής αλληλεγγύης, συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης.
Βραβείο Κοινωνικής Προσφοράς από ναυτιλιακή προσωπικότητα ή φορέα
Το Βραβείο Ευκράντη 2025 για την Κοινωνική Προσφορά από ναυτιλιακή προσωπικότητα ή φορέα απονεμήθηκε στο Ίδρυμα Γεωργίου & Μάρης Βεργωτή.
Η κριτική επιτροπή των Βραβείων Ευκράντη, κατά την απόφασή της, υπογράμμισε τη διαχρονική προσφορά του Ιδρύματος Γεωργίου & Μάρης Βεργωτή για την κοινωνία της Κεφαλονιάς. Μέσα από ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών, το Ίδρυμα έχει στηρίξει την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και την κοινωνική συνοχή. Τα μέλη της κριτικής επιτροπής των Βραβείων, υπογράμμισαν την «αθόρυβη» αλλά ουσιαστική δραστηριοποίηση του Ιδρύματος, το οποίο συνεχίζει με συνέπεια, έπειτα από πέντε δεκαετίες παρουσίας, την παρακαταθήκη ευποιίας των οραματιστών Γεωργίου & Μάρης Βεργωτή, οι οποίοι χαρακτηρίζονταν από πνευματική καλλιέργεια, σεμνότητα και ευαισθησία προς τον συνάνθρωπο.
Βραβείο Καλύτερου Manager
Το Βραβείο Ευκράντη 2025 για τον Καλύτερο Manager απονεμήθηκε στον κ. Σπύρο Ν. Βλασσόπουλο.
Σημαντικό ρόλο στην απόφαση της κριτικής επιτροπής των Βραβείων Ευκράντη διαδραμάτισε η πορεία της Ionic, η οποία, υπό την καθοδήγησή του Σπύρου Ν. Βλασσόπουλου, εξελίσσεται συνεχώς με συνέπεια και σαφή προσανατολισμό. Τα μέλη της κριτικής επιτροπής αναγνώρισαν την επιτυχημένη διαχείριση ενός διαφοροποιημένου στόλου πλοίων μεταφοράς χύδην ξηρών φορτίων αλλά και δεξαμενοπλοίων, και την εν γένει συμβολή του για την καθιέρωση της Ionic ως μίας εταιρείας με τη δική της πορεία στη διεθνή ναυτιλία, στοιχεία που τον έχουν καθιερώσει ως έναν manager με επαγγελματισμό, ήθος και διαρκή προσήλωση στη διοικητική αριστεία.
Παράλληλα, η κριτική επιτροπή των βραβείων αναγνώρισε στο πρόσωπο του την άξια συνέχιση της ναυτιλιακής παράδοσης των δύο ιστορικών οικογενειών από τις οποίες έλκει την καταγωγή του, της οικογένειας Δημ. Ιγγλέση από την Σάμο και της οικογένειας Σπ. Βλασσόπουλου από την Ιθάκη.
Βραβείο Καλύτερης Στρατηγικής Επικοινωνίας
Το Βραβείο Ευκράντη 2025 για την Καλύτερη Στρατηγική Επικοινωνίας απονεμήθηκε στην εταιρεία Seanergy Maritime Holdings Corp.
Τα μέλη της κριτικής επιτροπής αποφάσισαν να τιμήσουν την Seanergy Maritime Holdings Corp., με το συγκεκριμένο βραβείο καθώς αναγνώρισαν την άρτια προσπάθεια της για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας οργανωμένης και σύγχρονης επικοινωνιακής στρατηγικής σε μία περίοδο κατά την οποία η παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία απαιτεί εξωστρέφεια και δυναμισμό, τόσο με τους εταίρους της εντός της ναυτιλιακής κοινότητας, όσο και με την ευρύτερη κοινωνία.
Μέσα από τη σταθερή συμμετοχή διευθυντικών στελεχών της εταιρείας σε εγχώρια και διεθνή συνέδρια και fora, η Seanergy ενισχύει διαρκώς την εξωστρέφειά της, συμβάλλοντας ενεργά στον δημόσιο διάλογο εντός της διεθνούς ναυτιλιακής βιομηχανίας.
Παράλληλα, μέσα από τη δημιουργική συνεργασία της με τα μέσα ενημέρωσης και τη δυναμική παρουσία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Seanergy προβάλλει με συνέπεια θέματα που άπτονται της ευημερίας τόσο των ναυτικών όσο και των στελεχών ξηράς, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την προώθηση ίσων ευκαιριών και της συμπερίληψης στον κλάδο, επιβεβαιώνοντας την ανθρωποκεντρική φιλοσοφία που διέπει τη λειτουργία της.
Βραβείο για τη Συνεισφορά στην Τεχνολογική Καινοτομία
Το Βραβείο Ευκράντη 2025 για τη Συνεισφορά στην Τεχνολογική Καινοτομία απονεμήθηκε στο Neptune Group of Companies.
Η απονομή του συγκεκριμένου Βραβείου πραγματοποιείται κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της MARTECMA. Στη φετινή της απόφαση, η κριτική επιτροπή του Βραβείου αναγνώρισε ως ιδιαίτερα πρωτοποριακό τον σχεδιασμό και τη ναυπήγηση του νεότευκτου πλοίου «Neptune Pireas», το πρώτο από τα έξι αδελφά πλοία του «Genesis Project» του Ομίλου.
Τα μέλη της κριτικής επιτροπής αποφάσισαν να επιβραβεύσουν την πρωτοβουλία του Ομίλου Neptune, αναγνωρίζοντας ότι ο πρωτοποριακός χαρακτήρας του σχεδιασμού του νέου αυτού πλοίου αποτελεί ένα νέο κεφάλαιο για τη ναυπήγηση πλοίων μεταφοράς οχημάτων. Η κριτική επιτροπή των Βραβείων υπογράμμισε ότι το «Neptune Pireas» σηματοδοτεί ένα ορόσημο για την ανανέωση και επέκταση του στόλου της Neptune και αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τις δραστηριότητες του, πληρώντας υψηλά λειτουργικά πρότυπα και υποστηρίζοντας τις συνεχώς επεκτεινόμενες υπηρεσίες logistics του Ομίλου.
Βραβείο Υποστήριξης της Ελληνικής Ναυτιλιακής Επιχειρηματικότητας
Το Βραβείο Ευκράντη 2025 για την Υποστήριξη της Ελληνικής Ναυτιλιακής Επιχειρηματικότητας απονεμήθηκε στην εταιρεία Polembros Shipping.
Η αναγόρευση για το φετινό βραβείο «Υποστήριξης της Ελληνικής Ναυτιλιακής Επιχειρηματικότητας» πραγματοποιήθηκε έπειτα από τελική επιλογή του Διοικητικού Συμβουλίου της HEMEXPO, εφόσον προηγήθηκε κατάθεση υποψηφιοτήτων από τα μέλη-εταιρείες της. Διαχρονικά, στο πλαίσιο των Βραβείων Ευκράντη, η HEMEXPO έχει βοηθήσει στην ανάδειξη και αναγνώριση εταιρειών που εν μέσω συθέμελων αλλαγών στο περιβάλλον της διεθνούς ναυτιλίας, στηρίζουν έμπρακτα και δυναμικά την ελληνική βιομηχανία κατασκευής ναυτιλιακού εξοπλισμού.
Τα μέλη της κριτικής επιτροπής αποφάσισαν να βραβεύσουν την Polembros Shipping έχοντας ως γνώμονα τη σημαντική υποστήριξη της εταιρείας στις ελληνικές εταιρείες κατασκευής ναυτιλιακού εξοπλισμού. Ιδιαίτερη αναφορά έλαβε το πρόγραμμα νεοναυπηγήσεων της Polembros Shipping, που υλοποιείται αυτή τη στιγμή στην Κίνα, αλλά και η εν γένει εμπιστοσύνη που επιδεικνύει η οικογένεια Πολέμη στον -made in Greece- ναυτιλιακό εξοπλισμό, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την απανθρακοποίηση του υφιστάμενου στόλου της εταιρείας.
Την εκδήλωση έκλεισε με σύντομη αποφώνηση ο κ. Γιάννης Θεοδωρόπουλος, Αρχισυντάκτης των Ναυτικών Χρονικών, ο οποίος μίλησε για τους στόχους και το όραμα της συντακτικής ομάδας του περιοδικού.
Την εκδήλωση παρουσίασε η δημοσιογράφος της Καθημερινής, κ. Μαργαρίτα Πουρνάρα.
Μεταξύ των προσκεκλημένων, τη 18η τελετή απονομής των Βραβείων Ευκράντη παρακολούθησαν μεταξύ άλλων:
Η Yφυπουργός Ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Μαρίνα Χατζημανώλη.
Η Πρέσβης και Γενική Πρόξενος του Παναμά Ελλάδος, Α.Ε. Τζούλη Λυμπεροπούλου – Καρνάκη.
Ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα, A.E. Σταύρος Αυγουστίδης.
Ο κ. Mανώλης Κουτουλάκης, Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Ο Πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΝΕΕ), κ. Γιώργος Σπ. Αλεξανδράτος, ο κ. Βασίλης Λογοθέτης, Αντιπρόεδρος του ΝΕΕ και τα μέλη του Δ.Σ. του ΝΕΕ, κ. Πάνος Ζαχαριάδης, κ. Ιωάννης Πλατσιδάκης, κ. Βασίλης Τερζής, και κ. Γιάννης Τριφύλλης.
Ο Πρόεδρος του Greek Shipping Co-operation Committee, κ. Χαράλαμπος Φαφαλιός.
Τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΕΕ, κ. Δημήτρης-Φρανκ Σαρακάκης και κ. Γεώργιος Κ. Καραγεωργίου.
O Πόλυς Β. Χατζηωάννου, Πρόεδρος της Ένωσης Κυπρίων Εφοπλιστών.
Ο κ. Γιάννης Α. Ξυλάς, Πρόεδρος της INTERCARGO και μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και Γενικός Γραμματέας της HELMEPA.
Σεμίραμις Παληού, Πρόεδρος της HELMEPA και της INTERMEPA.
Τα Μέλη Δ.Σ. του Greek Shipping Cooperation Committee Ιωάννης Μ. Χατζηπατέρας και Δημήτρης Μονιούδης καθώς και ο διευθυντής του GSCC, κ. Κωνσταντίνος Αμαραντίδης.
Δημήτρης Πατρίκιος, Πρόεδρος του Hellenic Mediterranean Panel της INTERTANKO.
H κ. Ειρήνη Γερουλάνου, Πρόεδρος του Μουσείου Μπενάκη.
Ο κ. Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης, Πρόεδρος Ιδρύματος Ευγ. Ευγενίδου.
Ο κ. Αντώνης Παπαδημητρίου, Πρόεδρος Ιδρύματος Ωνάση.
Γεράσιμος Βεργωτής, Πρόεδρος του Ιδρύματος Γεωργίου και Μάρας Βεργωτή.
Ο καπτ. Παναγιώτης Ν. Τσάκος, Ιδρυτής του Ιδρύματος «Μαρία Τσάκος».
Ο κ. Στάμος Ι. Φαφαλιός, Πρόεδρος του Ιδρύματος Ι. Στ. Φαφαλιού.
Η κ. Ιωάννα Μαρτίνου, Πρόεδρος του Ιδρύματος Αθηνάς Ι. Μαρτίνου.
Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη το οποίο συμμετέχει κάθε χρόνο με την ειδική βράβευση «Μαριλένα Λασκαρίδη», εκπροσώπησε ο κ. Πάνος Λασκαρίδης, πρόεδρος του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη, CEO της Lavinia Corporation/Laskaridis Shipping Company Ltd. και υποναύαρχος ε.τ., η κ. Κατερίνα Λασκαρίδη, Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος, και ο κ. Κωνσταντίνος Μαζαράκης Αινιάν, αντιναύαρχος (ε.α.) ΠΝ, επίτιμος αρχηγός Στόλου, γενικός διευθυντής του Ιδρύματος.
Καπτ. Παναγιώτης Γιγής, Πρόεδρος της ΠΕΠΕΝ.
Ο κ. Κωνσταντίνος Σαβιολίδης, Διευθυντής Ναυτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Η Αντιπρόεδρος της INTERCARGO, κ. Μεταξία Ψάλτη.
Ο κ. Ευστράτιος Τσαλαμανιός, Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΕΝΜΑ.
Ο κ. Πάνος Κουρκουντής, Πρόεδρος της MARTECMA.
Η κ. Βιβή Κολλιοπούλου, Πρόεδρος της WISTA Hellas.
Η κ. Αναστασία Αναγνωστοπούλου-Παλούμπη, Πρόεδρος του Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος.
Ο καθ. Γιάννης Θεοτοκάς, Πρόεδρος, Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
Ο καθ. Σεραφείμ Κάπρος, Πρόεδρος του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Ο κ. Γιώργος Ξηραδάκης, Πρόεδρος της Ένωσης Τραπεζικών & Χρηματοοικονομικών Στελεχών Ε. Ν.
Ο κ. Νικόλαος Γερασίμου, Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Ναυτικού Δικαίου.
Η τελετή απονομής των Βραβείων Ευκράντη πραγματοποιήθηκε χάρη στην ευγενική χορηγία των εταιρειών:
