Έλληνας τραυματίστηκε σε επεισόδια στην Αλβανία: Παράσταση του ΥΠΕΞ στα Τίρανα – Ζητά την απόδοση ευθυνών

Σε παράσταση προς την κυβέρνηση της Αλβανίας για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην πόλη Zvërnec, αποτέλεσμα των οποίων ήταν να τραυματιστεί ένας Έλληνας πολίτης, προέβη το υπουργείο Εξωτερικών, ζητώντας να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και να αποδοθούν ευθύνες.

Οι πολίτες στην περιοχή διαμαρτύρονταν για τα περιουσιακά τους δικαιώματα, βρίσκοντας απέναντί τους τις αλβανικές δυνάμεις ασφαλείας.

Ακολουθεί βίντεο από τα βίαια επεισόδια που έλαβαν χώρα στην περιοχή της Αλβανίας ανάμεσα σε δυνάμεις καταστολής και πολίτες:

«Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες, 30 Μαΐου 2026, στο Zvërnec της Αλβανίας, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ένας Έλληνας πολίτης που τραυματίστηκε. Η Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα προέβη άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να του παρασχεθεί κάθε αναγκαία προξενική και ιατρική συνδρομή», αναφέρει η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ και συνεχίζει:

«Η Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα προβαίνει παράλληλα στις αναγκαίες παραστάσεις προς την αλβανική πλευρά ζητώντας την πλήρη διαλεύκανση του επεισοδίου και την απόδοση ευθυνών. Καταγράφουμε στο πλαίσιο αυτό την πρώτη ανταπόκριση των αλβανικών Αρχών.

Υπογραμμίζουμε την ανάγκη πλήρους τήρησης του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας, καθώς και τη σημασία αποτελεσματικής προστασίας προστατευόμενων περιβαλλοντικών περιοχών, στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, η συμμόρφωση προς το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την πρόοδο της ενταξιακής διαδικασίας».

