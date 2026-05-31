Έφτασε στην Ελλάδα η Lululemon – Πού άνοιξε το πρώτο κατάστημα

Ποια είναι η Lululemon και ποια τα σχέδιά της για την ελληνική αγορά.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Την είσοδό της στην Ελλάδα επισφράγισε επισήμως πριν από μερικά 24ωρα η Lululemon, το δημοφιλές brand από τον Καναδά που μετρά περισσότερα από 25 χρόνια διαδρομής και πρωταγωνιστεί στον κλάδο των αθλητικών ειδών, με εξειδίκευση στην πώληση εξοπλισμού για yoga.

Το πρώτο κατάστημα Lululemon στην Ελλάδα άνοιξε στην καρδιά της Αθήνας και συγκεκριμένα στο Κολωνάκι επί των οδών Ακαδημίας και Βουκουρεστίου. Μάλιστα, το ντεμπούτο της αλυσίδας στη χώρα μας θα γίνει όχι με ένα, αλλά με δύο καταστήματα, καθώς το δεύτερο κατάστημα Lululemon αναμένεται να ανοίξει μέσα στον Ιούνιο στο Golden Hall.

Ποια είναι η Lululemon

Η Lululemon είχε προαναγγείλει την είσοδό της στην Ελλάδα και σε ακόμη πέντε νέες αγορές ήδη από τα τέλη του 2025, βάζοντας πλώρη για έξι νέες χώρες το 2026 και δη για Ελλάδα, Αυστρία, Πολωνία, Ουγγαρία και Ρουμανία, καθώς και Ινδία.

Οι συνεργασίες θα φέρουν τα καινοτόμα αθλητικά και lifestyle ρούχα και αξεσουάρ της Lululemon σε όλη την Ευρώπη και στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, προσφέροντας προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως yoga, τρέξιμο, προπόνηση, τένις και γκολφ.

Η Lululemon ιδρύθηκε το 1998, ενώ πάρα πολύ νωρίς έγινε γνωστή για τα διάσημα κολάν της. Πλέον μετρά περισσότερα από 700 καταστήματα διεθνώς, διαθέτοντας παρουσία σε περισσότερες από 30 αγορές παγκοσμίως.

Το brand Lululemon αναπτύσσει στην ελληνική αγορά ο κολοσσός Arion Retail Group με έδρα την Ολλανδία. Όπως αναφέρεται σε επίσημο έγγραφο που αναρτήθηκε στο ΓΕΜΗ, στις 11 Δεκεμβρίου 2025 ιδρύθηκε, μέσω της Υπηρεσίας Μίας Στάσης, η Arion Retail Group Greece ΜΑΕ με έδρα τον δήμο Αθηναίων του νομού Αττικής και αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ. Ως κύριο αντικείμενο της εταιρείας ορίζεται το λιανικό εμπόριο αθλητικών ρούχων, στολών σκι και μαγιό κολύμβησης, ενώ στις βασικές της δραστηριότητες περιλαμβάνονται ακόμη το λιανικό εμπόριο γυναικείων ζωνών, λιανικό εμπόριο δερμάτινων ενδυμάτων, λιανικό εμπόριο άλλων αθλητικών υποδημάτων, λιανικό εμπόριο άλλων έτοιμων εξαρτημάτων ρουχισμού και μερών ενδυμάτων ή εξαρτημάτων ρουχισμού κ.α. Μοναδικός μέτοχος της εταιρείας είναι η Arion Retail Group BV.

Η Arion Retail Group αποτελεί ηγέτιδα δύναμη του διεθνούς λιανεμπορίου αναπτύσσοντας ένα ευρύ portfolio διεθνών και εμβληματικών brands σε 14 χώρες της Ευρώπης. Ανήκει στην Irani Corp της οικογένειας Ιrani, με ισχυρή παρουσία στον χάρτη του λιανεμπορίου του Ισραήλ, με πάνω από 100 φυσικά καταστήματα και αποκλειστική εκπροσώπηση κορυφαίων brands μόδας από όλο τον κόσμο, όπως Hugo Boss, Tommy Hilfiger, Saint Laurent, Dolce & Gabbana, Diesel, Levi’s κ.α. Η Irani Corp είναι υπεύθυνη και για την ανάπτυξη του δικτύου λιανικής της Lululemon στο Ισραήλ, ενώ η Arion Retail Group αναπτύσσει το brand επί ευρωπαϊκού εδάφους.