Γιάννης-Ανδριανός:-Ανάγκη-για-ενιαία-στρατηγική-που-θα-συνδέει-τουρισμό,-αγροδιατροφή-και-πολιτισμό

Στην ανάγκη μιας ενιαίας στρατηγικής που θα συνδέει οργανικά τον τουρισμό με την αγροδιατροφή, την εστίαση, τη φιλοξενία και τον πολιτισμό, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Ανδριανός, κατά την ομιλία του στο συνέδριο «Κληρονομήματα 2», το οποίο διοργάνωσε στο Αγρίνιο η Ένωση Ξενοδόχων Αιτωλοακαρνανίας.

Ο κ. Ανδριανός συνεχάρη την Ένωση Ξενοδόχων για την πρωτοβουλία, σημειώνοντας ότι ο τίτλος «Κληρονομήματα» αποτυπώνει εύστοχα την ανάγκη υπεύθυνης αξιοποίησης της ιστορίας, της παράδοσης, της παραγωγής και του φυσικού περιβάλλοντος που παραλαμβάνει μια τοπική κοινωνία, αλλά και την ευθύνη που έχει να τα παραδώσει στις επόμενες γενιές.

Όπως τόνισε ο υφυπουργός, η Αιτωλοακαρνανία και ευρύτερα η Δυτική Ελλάδα διαθέτουν έναν ανεκτίμητο πλούτο, ο οποίος συνδυάζει τη φυσική ομορφιά, την ισχυρή ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα, τη σημαντική αγροτική παραγωγή, τα ποιοτικά προϊόντα, την παράδοση, αλλά και τις δυνατότητες καινοτομίας. Η μεγάλη πρόκληση, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η μετατροπή αυτού του πλούτου σε βιώσιμη και δυναμική ανάπτυξη, με θετικά αποτελέσματα για την τοπική οικονομία, την απασχόληση, τα εισοδήματα των νοικοκυριών, την εξωστρέφεια και την ποιότητα ζωής.

Ο κ. Ανδριανός υπογράμμισε ότι ο τουρισμός δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται αποκομμένος από την παραγωγή, ούτε ο πολιτισμός ως απλή αναφορά στο παρελθόν. Αντίθετα, απαιτείται η ανάδειξη της αυθεντικής ταυτότητας κάθε τόπου για τη δημιουργία εμπειριών με διάρκεια και αξία για τον επισκέπτη. Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε ότι προϊόντα όπως η ελιά, τα γαλακτοκομικά, τα προϊόντα αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας, τα οπωροκηπευτικά, τα όσπρια, το μέλι, τα αρωματικά φυτά, οι μικρές οικοτεχνίες και οι τοπικές κουζίνες, μπορούν να ενταχθούν ακόμη πιο οργανικά στη συνολική εμπειρία του επισκέπτη. Όπως εξήγησε, όταν ο επισκέπτης γνωρίζει ένα τοπικό προϊόν, δοκιμάζει μια αυθεντική γεύση και έρχεται σε επαφή με τον άνθρωπο που παράγει, δημιουργεί προσωπική σχέση με τον τόπο και γίνεται ο καλύτερος πρεσβευτής του.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η γεωγραφική θέση της περιοχής, η σύνδεση με το Ιόνιο, οι οδικοί άξονες, τα λιμάνια και το αεροδρόμιο του Ακτίου, δημιουργούν σημαντικές δυνατότητες για ολοκληρωμένες εμπειρίες που συνδυάζουν θάλασσα και βουνό, ιστορία και φύση, αγροτική παραγωγή και φιλοξενία, γαστρονομία και πολιτισμό.

Αναφερόμενος στην πολιτική του υπουργείου, ο κ. Ανδριανός σημείωσε ότι η κυβέρνηση και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εργάζονται αφενός για την αποτελεσματική αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών που πλήττουν τους παραγωγούς, όπως ασθένειες ζωικού κεφαλαίου ή καταστροφές από ακραία καιρικά φαινόμενα, και αφετέρου για τη διαμόρφωση των υλικών και θεσμικών προϋποθέσεων μιας μακρόπνοης αναπτυξιακής προοπτικής. Προς αυτή την κατεύθυνση, υπογράμμισε τη σημασία της νέας ΚΑΠ, των τοπικών προγραμμάτων LEADER, της στήριξης των συλλογικών σχημάτων και των οργανώσεων παραγωγών, καθώς και της ενίσχυσης της μεταποίησης, της πιστοποίησης, της τυποποίησης και της προώθησης των ποιοτικών ελληνικών προϊόντων.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο υφυπουργός τόνισε ότι η βιώσιμη ανάπτυξη που σέβεται τον άνθρωπο, το περιβάλλον, την ιστορία και τον πολιτισμό, δεν αποτελεί αφηρημένη έννοια, αλλά απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να μείνουν και να δημιουργήσουν οι νέοι άνθρωποι στον τόπο τους, να αποκτήσει ο παραγωγός καλύτερη θέση στην αλυσίδα αξίας και να διασφαλιστεί η ζωντάνια των τοπικών κοινωνιών.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

