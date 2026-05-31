Γιατί-η-Ευρώπη-βαδίζει-στην-«κοιλάδα-του-Θανάτου»

Η εμπορική διαμάχη μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης αφήνει το στίγμα της: Οι χώρες της ΕΕ εξήγαγαν 30,4% λιγότερα αγαθά στις ΗΠΑ κατά το πρώτο τρίμηνο, σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Παρ’ όλα αυτά, οι ΗΠΑ παρέμειναν ο σημαντικότερος προορισμός εξαγωγών της ΕΕ, αντιπροσωπεύοντας το 18,6% (119,4 δισεκατομμύρια ευρώ) όλων των εξαγωγών στις ΗΠΑ μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Οι εξαγωγές προς άλλες χώρες μειώθηκαν επίσης. Οι εξαγωγές προς την Τουρκία μειώθηκαν κατά 8,2% και προς την Κίνα κατά 7,9%. Συνολικά, η ΕΕ εξήγαγε αγαθά αξίας 640,5 δισεκατομμυρίων ευρώ σε χώρες εκτός ΕΕ. Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, αυτό αντιπροσωπεύει μείωση 8,8%.

Όχι μόνο οι εξαγωγές, αλλά και οι εισαγωγές στην ΕΕ μειώθηκαν το πρώτο τρίμηνο του έτους. Εισήχθησαν αγαθά αξίας 627,8 δισεκατομμυρίων ευρώ (μείωση 3,3%).

Με μερίδιο 23,1% επί του συνόλου των εισαγωγών, η Κίνα ήταν ο σημαντικότερος προμηθευτής της ΕΕ, με προϊόντα αξίας 145,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ακολουθούσαν οι ΗΠΑ, η Μεγάλη Βρετανία, η Ελβετία και η Τουρκία.

Η διαμάχη με τις ΗΠΑ

Μια δασμολογική διαμάχη σιγοβράζει μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο, παρά την αμφιλεγόμενη δασμολογική συμφωνία το περασμένο καλοκαίρι ανάμεσα στον πρόεδρο Τραμπ και την επικεφαλής της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: η ΕΕ έπρεπε να αποδεχθεί δασμούς έως και 15% στις περισσότερες εξαγωγές αγαθών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και να κάνει περαιτέρω παραχωρήσεις, όπως η κατάργηση των δασμών της ΕΕ στα αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, μετά από τελεσίγραφο του Τραμπ, η ΕΕ άνοιξε τον δρόμο για την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας για τους δασμούς επέτρεψε στην ΕΕ να αποτρέψει έναν επικείμενο εμπορικό πόλεμο.

Ενεργειακή κρίση

Την ίδια ώρα, η ενεργειακή κρίση θέτει την Ευρώπη σε δύσκολη θέση, απειλώντας την ΕΕ με στασιμοπληθωρισμό.

Το Στενό του Ορμούζ είναι αποκλεισμένο εδώ και τρεις μήνες και ακόμη και αν το Ιράν υποχωρήσει , θα χρειαστούν μήνες για να επιστρέψει η ροή υδρογονανθράκων από τον Κόλπο , στην κανονικότητα.

«Η αβεβαιότητα είναι πιθανό να παραμείνει υψηλή, εμποδίζοντας τον σχεδιασμό των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων και περιορίζοντας την κατανάλωση και τις επενδύσεις», τονίζουν παράγοντες της αγοράς . «Είναι δύσκολο να προσδιοριστεί πόσο θα διαρκέσουν οι εχθροπραξίες και πόσο σταθερή θα είναι η επακόλουθη κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση, οι ζημιές στις ενεργειακές υποδομές θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τον εφοδιασμό», προσθέτουν.

Το κόστος μεταφοράς και ασφάλισης για τη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ θα παραμείνει υψηλό για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οι πλοιοκτήτες

«Όλοι, ξεκινώντας από τους πλοιοκτήτες, έχουν πλέον συνειδητοποιήσει πόσο επικίνδυνη έχει γίνει η διαδρομή του Περσικού Κόλπου, και το Στενό του Ορμούζ, θα παραμείνει απειλή ακόμη και όταν ανοίξει», τονίζουν στη Ναυτεμπορική, παράγοντες της ναυτιλίας.

Πολλοί έχουν ήδη επιλέξει εναλλακτικές διαδρομές, είτε μέσω του Σουέζ – το οποίο, ωστόσο, είναι ήδη υπερπλήρες και απειλείται συνεχώς από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν – είτε στέλνοντας τα πλοία τους να κάνουν τον περίπλου της Αφρικής.Και στις δύο περιπτώσεις, οι χρόνοι ταξιδιού είναι μεγαλύτεροι και το κόστος υψηλότερο.

«Αυτό όμως σημαίνει μια σχεδόν μόνιμη πληθωριστική απειλή στην ευρωπαϊκή οικονομία», προσθέτουν .

Σήμερα, η κρίση εφοδιασμού, με τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, είναι δυνητικά διαρθρωτική και σε κάθε περίπτωση , πολλαπλάσια με ό,τι συνέβη τόσο κατά τη διάρκεια της πανδημίας του

Covid όσο και μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Τι θα κάνει η ΕΚΤ;

Μπορεί αυτή η πληθωριστική πίεση να περιοριστεί εν τη γενέσει της;

Η ΕΚΤ θα συνεδριάσει στις 11 Ιουνίου και η αγορά περιμένει να δει ποια θα είναι η αντίδρασή της.

Ολοι οι αναλυτές εκτιμούν ότι θα υπάρξει η πρώτη αύξηση επιτοκίων ύστερα από έναν χρόνο -κατά 25 μονάδες βάσης -στο 2,25%

Σε κάθε περίπτωση όμως, το κλασικό δίλημμα παραμένει: προσπάθεια αναχαίτισης του πληθωρισμού με την αύξηση των επιτοκίων και του κόστους του χρήματος -γεγονός όμως που θα αποτελέσει πλήγμα στην ήδη αναιμική ανάπτυξη;

«Ο στασιμοπληθωρισμός δεν αποτελεί πλέον μια τυπική υπόθεση», προειδοποιούν παράγοντες της αγοράς. « Και ο συνδυασμός στασιμότητας και υψηλού πληθωρισμού δημιουργεί μια αντίφαση που παραλύει την Κεντρική Τράπεζα και καθιστά τη νομισματική πολιτική , εχθρό των τιμών και της απασχόλησης».

Τα δύσκολα τώρα αρχίζουν

Σε κάθε περίπτωση, για την Ευρωπαϊκή Ένωση η κατάσταση που διαμορφώνεται σημαίνει πιο δύσκολες οικονομικές συνθήκες και λιγότερη ανάπτυξη, με όλα όσα συνεπάγεται αυτό για το βιοτικό επίπεδο των νοικοκυριών και τη λειτουργία των επιχειρήσεων .

Η προοπτική αύξησης του πληθωρισμού επαναφέρει την ενεργειακή πολιτική στο επίκεντρο της προσοχής ως αντίδοτο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο καθίσταται ακόμη πιο επείγον να αντιμετωπιστούν οι αιτίες του πληθωρισμού, και επομένως η ενεργειακή κρίση και η κατάρρευση των αλυσίδων εφοδιασμού. « Δεν μπορεί να υπάρξει ενίσχυση της παραγωγικής ικανότητας στην Ευρώπη εάν το κόστος της ενέργειας είναι πολύ υψηλό».

Επιδείνωση της έντασης με τη Μόσχα

Από αυτή την άποψη, η επιδείνωση των εντάσεων με τη Ρωσία είναι άσχημα νέα.

Τον Μάρτιο, η Ευρώπη αγόρασε περισσότερο υγροποιημένο αέριο από τη Μόσχα από ό,τι τους προηγούμενους μήνες.

Το Ηνωμένο Βασίλειο αποφάσισε να άρει τις κυρώσεις στις εισαγωγές προϊόντων διύλισης, βενζίνης, ντίζελ και καυσίμων αεροσκαφών, που παράγονται στο εξωτερικό με ρωσικό πετρέλαιο.

Το Λονδίνο επιτρέπει πλέον σε βρετανικές εταιρείες να υποστηρίζουν τις παραδόσεις ρωσικού φυσικού αερίου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επίσης λάβει παρόμοιες αποφάσεις.

Η φθηνή ρωσική ενέργεια όμως είναι εν μέρει ο λόγος που καταφέραμε να περιορίσουμε μια ενεργειακή κρίση που είναι δυνητικά πρωτοφανής στην ιστορία. Ο άλλος λόγος είναι το υψηλό επίπεδο απελευθέρωσης από τα αμερικανικά στρατηγικά αποθέματα, κάτι όμως ,που δεν θα είναι βιώσιμο για άλλους δύο ή τρεις μήνες. Μόλις εξαντληθούν τα αμερικανικά αποθέματα, δεν είναι σαφές εάν η Αμερική θα συνεχίσει να υποστηρίζει τους συμμάχους της

Κατακερματισμένη εγχώρια αγορά

Σε αυτό το δυσμενές πλαίσιο – σε αντίθεση με τους ανταγωνιστές τους στις ΗΠΑ και την Κίνα- οι ευρωπαϊκές εταιρείες αντιμετωπίζουν μια κατακερματισμένη εγχώρια αγορά προϊόντων και υπηρεσιών, παρόλο που η ενιαία αγορά θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί πριν από περισσότερα από 30 χρόνια. Οι διαφορετικοί νόμοι, κανονισμοί και απαιτήσεις έγκρισης προκαλούν υψηλό κόστος και εμποδίζουν την ταχεία επέκταση.

Η έλλειψη μιας πραγματικής ένωσης κεφαλαιαγορών είναι ιδιαίτερα επιζήμια για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις που έχουν ήδη επιβιώσει από την αρχική τους φάση αγοράς και τώρα πρέπει να αναπτυχθούν για να γίνουν κερδοφόρες. «Αυτή η φάση της κοιλάδας του θανάτου υπάρχει παντού, αλλά είναι χειρότερη στην Ευρώπη», λένε παράγοντες της αγοράς.

Η πορεία προς μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και επομένως προς περισσότερες θέσεις εργασίας και ευημερία σε ολόκληρη την ΕΕ, είναι στρωμένη με …αγκάθια. «Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε — απλώς δεν ξέρουμε πώς θα μπορούσαμε να επανεκλεγούμε αφού το κάνουμε», ήταν ένα διάσημο απόφθεγμα του πρώην προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ. Εξακολουθεί να περιγράφει εύστοχα το δίλημμα της ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής.