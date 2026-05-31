ΕΕ:-Εξετάζει-προσωρινό-πάγωμα-του-πλαφόν-τιμής-στο-ρωσικό-πετρέλαιο-λόγω-του-πολέμου-στο-Ιράν

Παράλληλα, οι Βρυξέλλες εξετάζουν και την επιβολή ενός ακόμη πακέτου κυρώσεων, ώστε να ασκηθεί ακόμη μεγαλύτερη πίεση στα ενεργειακά έσοδα της Ρωσίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει το ενδεχόμενο προσωρινού «παγώματος» του ανώτατου ορίου τιμής (price cap) στο ρωσικό πετρέλαιο, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται για τέταρτο μήνα, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τις σχετικές συζητήσεις, αναφέρει το -.

Η Ένωση υιοθέτησε πέρυσι έναν δυναμικό μηχανισμό ώστε το ανώτατο όριο τιμής να καθορίζεται αυτόματα κάθε έξι μήνες σε επίπεδο 15% χαμηλότερο από τη μέση τιμή αγοράς του ρωσικού αργού πετρελαίου Urals. Το σημερινό όριο ανέρχεται στα 44,10 δολάρια ανά βαρέλι και πρόκειται να επανεξεταστεί αργότερα μέσα στο καλοκαίρι.

Βάσει του μέτρου αυτού, απαγορεύεται στις ευρωπαϊκές εταιρείες να παρέχουν υπηρεσίες, όπως ασφάλιση και μεταφορά, για πετρέλαιο που πωλείται πάνω από το καθορισμένο όριο τιμής.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί λόγω του πολέμου με το Ιράν και του ουσιαστικού κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ. Η επόμενη αναθεώρηση του πλαφόν τον Ιούλιο πιθανότατα θα οδηγούσε σε αύξηση του ορίου τουλάχιστον στα 65 δολάρια ανά βαρέλι, υψηλότερα από το προηγούμενο όριο των 60 δολαρίων που είχε συμφωνηθεί συλλογικά από την Ομάδα των Επτά (G7), σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι οποίες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας επειδή οι διαβουλεύσεις είναι εμπιστευτικές.

Το «πάγωμα» θα διατηρούσε το ανώτατο όριο στην τρέχουσα τιμή. Άλλες επιλογές που εξετάζονται περιλαμβάνουν την αναστολή των δυναμικών και αυτόματων αυξήσεων έως το τέλος του έτους, λόγω των έκτακτων συνθηκών στη Μέση Ανατολή, ή τον περιορισμό οποιασδήποτε αύξησης στα 60 δολάρια, ώστε να ευθυγραμμίζεται ξανά με το επίπεδο της G7.

Η κίνηση αυτή θα αποτελούσε μέρος του νέου πακέτου κυρώσεων της ΕΕ, του 21ου από την έναρξη της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022. Η ΕΕ επιδιώκει να οριστικοποιήσει και να προτείνει επίσημα το νέο πακέτο μέτρων στις αρχές Ιουνίου. Οι πρεσβευτές των κρατών-μελών ενημερώθηκαν για τα σχέδια αυτά την περασμένη εβδομάδα.

Άλλα μέτρα που εξετάζονται

Μεταξύ των πρόσθετων μέτρων που συζητούνται περιλαμβάνονται:

Η επιβολή κυρώσεων σε περισσότερες τράπεζες, εμπόρους πετρελαίου, διυλιστήρια και παρόχους υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων σε τρίτες χώρες που χρησιμοποιούνται από τη Μόσχα για να παρακάμπτει τους περιορισμούς της ΕΕ.

Η επιβολή κυρώσεων σε περίπου 20 ακόμη δεξαμενόπλοια του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» που χρησιμοποιεί η Ρωσία για τη μεταφορά πετρελαίου.

Η μελλοντική επέκταση αυτού του καθεστώτος και σε πλοία που μεταφέρουν υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), περιορίζοντας τη δυνατότητα του Κρεμλίνου να δημιουργήσει αντίστοιχο «σκιώδη στόλο» για τις εξαγωγές LNG.

Η ΕΕ έχει ήδη επιβάλει κυρώσεις σε εκατοντάδες πλοία και σκοπεύει επίσης να στοχοποιήσει πλοία που παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης στα δεξαμενόπλοια αυτά, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Ωστόσο, το νέο πακέτο κυρώσεων είναι απίθανο να περιλαμβάνει πλήρη απαγόρευση των ναυτιλιακών υπηρεσιών. Αρκετά κράτη-μέλη εξακολουθούν να αντιτίθενται σε αυτή την επιλογή λόγω της αστάθειας στη Μέση Ανατολή, ενώ θεωρείται δύσκολο να προχωρήσει ένα τέτοιο μέτρο χωρίς την υποστήριξη της ευρύτερης ομάδας της G7.

Μεγαλύτερη πίεση

Οι βασικοί στόχοι του νέου πακέτου κυρώσεων, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είναι να ασκηθεί ακόμη μεγαλύτερη πίεση στα ενεργειακά έσοδα της Ρωσίας και στον χρηματοπιστωτικό της τομέα, καθώς και να στερηθεί η ρωσική πολεμική βιομηχανία από κρίσιμες προμήθειες και εξαρτήματα. Για να εγκριθούν οι κυρώσεις απαιτείται η υποστήριξη όλων των κρατών-μελών της ΕΕ και τα σχέδια ενδέχεται να τροποποιηθούν πριν από την τελική υιοθέτησή τους.

Ναυτιλιακές χώρες, όπως η Ελλάδα, έχουν συχνά εκφράσει αντιρρήσεις σε αλλαγές του ανώτατου ορίου τιμής του ρωσικού πετρελαίου, ενώ άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες εμφανίζονται ιδιαίτερα ευαίσθητες σε ζητήματα που, όπως υποστηρίζουν, επηρεάζουν τα ενεργειακά και εμπορικά τους συμφέροντα.

Άλλες προτάσεις που περιλαμβάνονται στο επόμενο πακέτο αφορούν την επιβολή εμπορικών περιορισμών σε ορισμένα κρίσιμα ορυκτά, μέταλλα και μεταλλεύματα που χρησιμοποιούνται στον ρωσικό αεροδιαστημικό τομέα, καθώς και στην ανάπτυξη των μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις εναντίον πόλεων της Ουκρανία. Στους περιορισμούς θα μπορούσαν επίσης να περιληφθούν τεχνολογίες όπως τα συστήματα ηλεκτρονικών παρεμβολών (jamming).

Η ΕΕ εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο επιβολής ελέγχων εξαγωγών σε περίπου δύο δωδεκάδες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Κίνα, την Ινδία, την Τουρκία και χώρες της Κεντρική Ασία, οι οποίες φέρονται να εξακολουθούν να προμηθεύουν τη Ρωσία με αγαθά που υπόκεινται σε περιορισμούς και έχουν εντοπιστεί σε οπλικά συστήματα ή είναι απαραίτητα για την κατασκευή τους.