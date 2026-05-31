Η-indian-oil-αυξάνει-την-τιμή-της-φιάλης-υγραερίου-19-κιλών-για-βιομηχανικούς-πελάτες

Η μεγαλύτερη κρατική εταιρεία διύλισης και λιανικής πώλησης καυσίμων της Ινδίας, η Indian Oil Corporation, αύξησε την τιμή μιας εμπορικής φιάλης LPG 19 κιλών για βιομηχανικούς πελάτες κατά 42 ρουπίες (0,4421 δολάρια) σε 3.113,50 ρουπίες από 3.071,5 ρουπίες, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της.

Οι ινδικές κρατικές εταιρείες λιανικής πώλησης καυσίμων IOC, Bharat Petroleum και Hindustan Petroleum τείνουν να καθορίζουν τις τιμές λιανικής των καυσίμων παράλληλα.

- Reuters