Νέες-εικόνες-από-σοκαριστική-υπόθεση-αστυνομικής-βίας-στην-Αυστραλία:-Κλώτσησαν-στο-κεφάλι-και-ψέκασαν-με-σπρέι-πιπεριού-γυμνή-γυναίκα

Νέο υλικό από κάμερες σώματος αστυνομικών στην Αυστραλία φέρνει ξανά στο προσκήνιο μία από τις πιο σοκαριστικές υποθέσεις αστυνομικής βίας των τελευταίων ετών. Το βίντεο καταγράφει δύο αστυνομικούς στη Νέα Νότια Ουαλία να επιτίθενται στην 48χρονη Τζόντι Νοτ, η οποία βρισκόταν γυμνή και σε κατάσταση σοβαρής ψυχικής κρίσης, ενώ οι συγγενείς της καταγγέλλουν ότι αντιμετωπίστηκε με ακραία βία αντί να λάβει ιατρική βοήθεια.

«Ήταν γυμνή και ανυπεράσπιστη»

Η ταυτότητα της γυναίκας, που μέχρι σήμερα δεν είχε δημοσιοποιηθεί, έγινε γνωστή για πρώτη φορά. Πρόκειται για την Τζόντι Νοτ, η οποία πέθανε από καρκίνο περίπου 18 μήνες μετά το περιστατικό. Οι ξαδέλφες της, Νικόλ Άλεν και Σαρί Καστάνια, έδωσαν μάχη προκειμένου να αποδεσμευθεί το βίντεο και να γίνει γνωστό στο κοινό. Η Άλεν ξέσπασε σε κλάματα όταν παρακολούθησε το υλικό. «Δεν τους ένοιαζε ότι υπήρχαν κάμερες ή ότι κατέγραφαν οι κάμερες σώματος», δήλωσε η Καστάνια. «Αυτό δείχνει ότι υπάρχει σοβαρό πολιτισμικό πρόβλημα μέσα στην αστυνομία, αν θεωρείται αποδεκτή μια τέτοια συμπεριφορά».

Η Άλεν πρόσθεσε: «Δεν φορούσε τίποτα. Ήταν γυμνή, ευάλωτη. Τι μπορούσε να τους κάνει; Δύο μεγαλόσωμοι άνδρες εμφανίστηκαν μπροστά της. Δεν επρόκειτο να κάνει τίποτα».

«Επέλεξαν να τη βασανίζουν συνεχώς και να της επιτίθενται σε κάθε βήμα. Ήταν πεσμένη στο έδαφος και συνέχιζαν να τη χτυπούν. Είναι φρικτό».



Η συνάντηση που κατέληξε σε εφιάλτη

Τον Ιανουάριο του 2023, οι αστυνομικοί Νέιθαν Μπλακ και Τίμοθι Τζον Τράουτς, οι οποίοι φορούσαν πολιτικά ρούχα, κλήθηκαν σε βιομηχανική περιοχή στο Έμιου Πλέινς για έλεγχο. Βρήκαν την Τζόντι Νοτ γυμνή και σκυμμένη κάτω από ένα δέντρο. Λίγο πριν την προσεγγίσει, ο Μπλακ φόρεσε μπλε χειρουργικά γάντια. «Μη φοβάσαι», ακούγεται να λέει.

Η γυναίκα απαντά ουρλιάζοντας: «Είναι θέμα ότι φοβάμαι εσάς. Είμαι τρομοκρατημένη από εσάς. Φύγετε».

«Δεν μπορείτε να με χτυπήσετε. Άντε γ@@@@@τε».

Η Τζόντι Νοτ που έχει φύγει από τη ζωή υπέστη βάναυση κακοποίηση κατά τη διάρκεια μιας σοκαριστικής επίθεσης από δύο αστυνομικούς





«Ρίξ’ το στα μάτια της»

Το βίντεο δείχνει τους δύο αστυνομικούς να πατούν και να κλωτσούν τη γυναίκα ενώ βρίσκεται στο οδόστρωμα. Σύμφωνα με το βίντεο, ο Μπλακ ψέκασε με σπρέι πιπεριού ακόμη και τα τραύματα που είχε στο σώμα της, ενώ η γυναίκα δέχθηκε ψεκασμό εξ επαφής στο πρόσωπο, πρακτική που θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνη λόγω του κινδύνου σοβαρών τραυματισμών στα μάτια αλλά και τα γεννητικά της όργανα.

Η επίθεση καταγράφηκε από κάμερα σώματος που έφεραν οι αστυνομικοί.

Σε μία από τις πιο σοκαριστικές στιγμές του βίντεο ακούγεται αστυνομικός να λέει: «Ρίξ’ το στα μάτια της, ρίξ’ το στα μάτια της».

Όταν τελείωσαν τα δοχεία σπρέι πιπεριού, οι δύο άνδρες συζητούσαν για άλλα μέσα καταστολής.

«Χρειαζόμαστε τέιζερ», ακούγεται να λέει ο Μπλακ.

Η Τζόντι Νοτ φωνάζει: «Θεέ μου, σε παρακαλώ. Είμαι δυνατή, Θεέ μου, αλλά όχι χωρίς εσένα».

Την ίδια ώρα που ακούγονται γέλια από τον Τράουτς.