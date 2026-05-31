Νίκος-Ανδρουλάκης:-Η-ανακύκλωση-δεν-είναι-μπίζνα,-είναι-μια-επιλογή-για-το-περιβάλλον

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο νέο του βίντεο στα social media εστιάζει στο θέμα της ανακύκλωσης, που κατέληξε business για λίγους.

«Τα “σπιτάκια ανακύκλωσης” κόστισαν σαν… βίλες. Και σήμερα η υπόθεση ερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αλλά το πρόβλημα είναι βαθύτερο.

Για χρόνια, η πράσινη πολιτική έγινε πεδίο συμφερόντων.



Τώρα, εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για το νέο σύστημα επιστροφής συσκευασιών συγκεντρώνονται ξανά σε ένα μονοπωλιακό σχήμα.

Αυτο σταματάει εδώ. Το ΠΑΣΟΚ λέει ξεκάθαρα: διαφάνεια, έλεγχος και πραγματικός ανταγωνισμός».

- sofokleous10.gr

