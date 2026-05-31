Π.-Μαρινάκης:-Στόχος-μας-η-αυτοδυναμία,-η-χώρα-χρειάζεται-σταθερές-κυβερνήσεις-και-καθαρές-λύσεις

Ο Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στο sofokleous10.gr και αναφερόμενος στην επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική σκηνή, υπογράμμισε ότι «σε μια Δημοκρατία κανείς δεν στερείται το δικαίωμα να επιστρέψει στην πολιτική ζωή και να ζητήσει ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών».

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Ωστόσο, σημείωσε πως «οι πολίτες έχουν μνήμη και συγκρίνουν», υπενθυμίζοντας τις συνέπειες της διακυβέρνησης της περιόδου 2015-2019.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «στο Θησείο είδαμε μια παράσταση. Και όχι πολύ καλή», επισημαίνοντας ότι η τελική κρίση ανήκει στους πολίτες, οι οποίοι αξιολογούν τις κυβερνήσεις βάσει αποτελεσμάτων.

Για τα νέα πολιτικά εγχειρήματα και τη συζήτηση γύρω από πρόσωπα που διεκδικούν πολιτικό ρόλο, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι «η πολιτική δεν είναι one-man ή one-woman show».

Επισήμανε ότι ένα κόμμα οφείλει να διαθέτει «θέσεις, πρόγραμμα και στελέχη» και όχι να στηρίζεται αποκλειστικά στη δημοφιλία ενός προσώπου.

Σχετικά με τις καταγγελίες και τις πολιτικές αντιπαραθέσεις που συχνά λαμβάνουν δικαστικές διαστάσεις, έκανε λόγο για μια τάση που επιβαρύνει τη δημόσια ζωή. Όπως είπε, «σύσσωμη η αντιπολίτευση έχει μετατρέψει τη χώρα σε ένα ατελείωτο δικαστήριο», ενώ πρόσθεσε ότι «δεν είναι δουλειά των κομμάτων να δικάζουν και να καταδικάζουν».

Υπογράμμισε επίσης ότι «κάθε πολιτική διαφωνία δεν πρέπει να μετατρέπεται αυτομάτως σε ποινική υπόθεση».

Για τις επόμενες εκλογές, επανέλαβε ότι «στόχος μας είναι ξεκάθαρα η αυτοδυναμία», εξηγώντας πως η χώρα χρειάζεται «σταθερές κυβερνήσεις και καθαρές λύσεις».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «η αυτοδυναμία δεν είναι αυτοσκοπός», αλλά προκύπτει από την ανάγκη διασφάλισης πολιτικής σταθερότητας.

Στα εθνικά θέματα υπερασπίστηκε τη στρατηγική της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα «είναι πιο ισχυρή διπλωματικά και αμυντικά από ποτέ». Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι «πατριωτισμός δεν είναι οι εύκολες κορώνες», αλλά «να ψηλώνεις τη χώρα στην πράξη».

Όσον αφορά την ακρίβεια, αναγνώρισε ότι «η ακρίβεια πιέζει έντονα τα εισοδήματα των πολιτών», επισημαίνοντας ωστόσο ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει ένα ευρύ πλέγμα μέτρων στήριξης, ενώ «εξαντλεί κάθε δημοσιονομικό περιθώριο χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα της οικονομίας».

Τέλος, αναφερόμενος στην ελευθερία του Τύπου και τη λειτουργία των ΜΜΕ, τόνισε ότι έχουν γίνει σημαντικές μεταρρυθμίσεις με στόχο τη διαφάνεια και την προστασία των δημοσιογράφων. Όπως δήλωσε, «στόχος μας είναι να μην υπάρχουν πια θολά σημεία στον τρόπο λειτουργίας των ΜΜΕ» και να διασφαλιστεί «πλήρης διαφάνεια» σε ολόκληρο το μιντιακό τοπίο.

- -

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.