Ραγδαίες εξελίξεις στη Νέα Αριστερά – Προς ανεξαρτητοποίηση Χαρίτσης, Αχτσιόγλου, Ηλιόπουλος και Τζανακόπουλος

Σημαντικές εξελίξεις αναμένονται τις επόμενες ημέρες στο κόμμα της Νέας Αριστεράς, οι οποίες φτάνουν μέχρι τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας, με την αποχώρηση βουλευτών και βασικών στελεχών που τη συνέθεσαν μετά τη διάσπασή τους από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον τέσσερις βουλευτές της Νέας Αριστεράς θα ανακοινώσουν την ανεξαρτητοποίησή τους, ως αποτέλεσμα της διαφορετικής οπτικής που προέκυψε στο κόμμα αναφορικά με τις συνεργασίες στην κεντροαριστερά και βέβαια, μετά τις αναταράξεις που έχει προκαλέσει στην κεντροαριστερή πολυκατοικία η ανακοίνωση του κόμματος ΕΛ.Α.Σ. από τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα.

Όπως διέρρευσε, την ανεξαρτητοποίησή τους θα ανακοινώσουν -πιθανότατα την Τρίτη- οι Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος και Δημήτρης Τζανακόπουλος.

Εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες και οι τέσσερις βουλευτές κάνουν πράξη τις προθέσεις τους, αυτόματα θα διαλυθεί η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς.

Απάντηση μέσω πηγών της ηγεσίας

Πηγές από την ηγεσία της Νέας Αριστεράς άφησαν αιχμές εναντίον όσων αναμένεται να αποχωρήσουν. Πιο αναλυτικά ανέφεραν:

«Μας προκαλεί εντύπωση πως αποφάσισαν να φύγουν από την Νέα Αριστερά, τη στιγμή που εφαρμόζεται η απόφαση του Προγραμματικού Συνεδρίου, την οποία υπερψήφισαν.

Η απόφασή τους δεν έρχεται ως αποτέλεσμα επιφοίτησης του Αγίου Πνεύματος. Συμπίπτει χρονικά με την ανακοίνωση και την δημιουργία της ΕΛΑΣ. Όταν οι συγκεκριμένοι βουλευτές αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, μιλούσαν για την εναντίωσή τους σε προσωποπαγή κόμματα, στις συνέπειες του αρχηγισμού. Είναι απορίας άξιον γιατί τρία χρόνια μετά, αποφασίζουν να προσεγγίσουν σε ένα τέτοιο.

Όσοι πάρουν την απόφαση να διασπάσουν τη Νέα Αριστερά και να διαλύσουν την Κοινοβουλευτική της Ομάδα, να αποκλείσουν την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση μίας φωνής της αριστεράς την περίοδο της υπερσυντηρητικής παλινόρθωσης, θα κριθούν αυστηρά από τους αριστερούς και προοδευτικούς πολίτες».

