Συνάντηση-Γκιλφόιλ-με-εκπροσώπους-των-onex-και-hanwha-ocean

«Υπό την ηγεσία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεργάζονται με τους αξιόλογους εταίρους μας, την Ελλάδα και τη Δημοκρατία της Κορέας, για να επανακτήσουμε την κυριαρχία στη θάλασσα!», αναφέρει σε ανάρτησή της στο «X» η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

«Είχα την τιμή να φιλοξενήσω τις εταιρείες ONEX και Hanwha Ocean σε μια τελετή υπογραφής που εδραιώνει τη συνεργασία στον τομέα της ναυπηγικής μεταξύ των τριών μεγάλων χωρών μας», τονίζει.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι υπερήφανες που στέκονται στο πλευρό της Ελλάδας και της Κορέας για να χτίσουν μαζί ένα πιο ασφαλές και ευημερούμενο μέλλον. Αυτή είναι η στρατηγική επένδυση στην πράξη», καταλήγει.

