ΥΠΕΝ:-Καταδικαστέα-η-επίθεση-έξω-από-το-υπουργείο

Η σημερινή επίθεση ομάδας ατόμων έξω από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι καταδικαστέα, αναφέρει το ΥΠΕΝ σε ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα.

Στο Υπουργείο άγνωστοι πέταξαν προκηρύξεις που υπογράφει η «Αυτόνομη Εθνικιστική Νεολαία Αθήνας» με το σύνθημα «Ελληνικά βουνά χωρίς αιολικά».

«Η προστασία του περιβάλλοντος, προσθέτει το ΥΠΕΝ, «δεν υπηρετείται με συνθήματα, ακρότητες ή πρακτικές εκφοβισμού».

«Το ΥΠΕΝ προχωρά με σχέδιο, κανόνες και διαφάνεια. Το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ θέτει σαφή όρια και αυστηρές δικλείδες προστασίας.

Η Δημοκρατία έχει κανόνες. Και το Υπουργείο θα συνεχίσει να λειτουργεί με οδηγό το δημόσιο συμφέρον, την επιστημονική τεκμηρίωση και τη νομιμότητα».

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

