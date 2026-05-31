    ΥΠΕΝ: Καταδικαστέα η επίθεση έξω από το υπουργείο

    Η σημερινή επίθεση ομάδας ατόμων έξω από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι καταδικαστέα, αναφέρει το ΥΠΕΝ σε ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα.

    Στο Υπουργείο άγνωστοι πέταξαν προκηρύξεις που υπογράφει η «Αυτόνομη Εθνικιστική Νεολαία Αθήνας» με το σύνθημα «Ελληνικά βουνά χωρίς αιολικά».

    «Η προστασία του περιβάλλοντος, προσθέτει το ΥΠΕΝ, «δεν υπηρετείται με συνθήματα, ακρότητες ή πρακτικές εκφοβισμού».

    «Το ΥΠΕΝ προχωρά με σχέδιο, κανόνες και διαφάνεια. Το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ θέτει σαφή όρια και αυστηρές δικλείδες προστασίας.

    Η Δημοκρατία έχει κανόνες. Και το Υπουργείο θα συνεχίσει να λειτουργεί με οδηγό το δημόσιο συμφέρον, την επιστημονική τεκμηρίωση και τη νομιμότητα».

    - ΑΠΕ – ΜΠΕ

