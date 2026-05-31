Φλωρίδης:-aλλαγές-στον-Κώδικα-Δικηγόρων-θα-γίνουν-μόνο-αν-υπάρχει-απόλυτη-συμφωνία-του-δικηγορικού-σώματος

Στους Δελφούς, που διεξάγονται οι εργασίες της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ανέφερε, ότι θα υπάρχει στην Ελλάδα επενδυτική σταθερότητα σχετικά με την λειτουργία και ταχύτητα απονομής της Δικαιοσύνης ενώ παράλληλα δεσμεύτηκε ότι οι αλλαγές στον Κώδικα Δικηγόρων θα γίνουν μόνο αν υπάρχει απόλυτη συμφωνία του δικηγορικού σώματος.

Ο κ. Φλωρίδης, κατά τον χαιρετισμό του στις εργασίες της Ολομέλειας, ανέφερε ότι θα ανακοινωθεί μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα νομοσχέδιο με το οποίο αλλάζει ριζικά νόμος του 1929 (νόμος 3741/1929) για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ιδιωτικών περιουσιών, νόμο με τον οποίο «αναγνωρίζεται η διηρημένη κατ` ορόφους ή μέρη αυτών ιδιοκτησία επί του αυτού οικοδομήματος». Δηλαδή, το νομοσχέδιο αναμορφώνει τις ενοχικές σχέσεις στις οριζόντιες και κάθετες ιδιοκτησίες.

Παράλληλα, ο κ. Φλωρίδης κατ΄ αρχάς, αναφέρθηκε στις θεμελιώδεις, όπως τις χαρακτήρισε, νομοθετικές αλλαγές (δικαστικός χάρτης, κληρονομικό Δίκαιο, ηλεκτρονικός φάκελος δικογραφίας, κ.λπ.) που άλλαξαν και αλλάζουν το τοπίο στον τομέα της Δικαιοσύνης και του δικαίου. Οι αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τόνισε ο υπουργός Δικαιοσύνης, «εξαφάνισαν τον φαύλο κύκλο των καθυστερήσεων».

Αναφερόμενος στις επικείμενες αλλαγές στον Κώδικα Δικηγόρων, ο κ. Φλωρίδης, τόνισε ότι μόνο με την απόλυτη συμφωνία του 100% του δικηγορικού σώματος θα γίνουν οι αλλαγές, προσθέτοντας ότι «αν δεν συμφωνήσουμε στις αλλαγές δεν θα πάει στη Βουλή».

Ακόμη, ο υπουργός Δικαιοσύνης, επισήμανε ότι αν και έχει ολοκληρωθεί η ψηφιακή μετάβαση στη Δικαιοσύνη και ειδικά στα δικαστήρια της Αθήνας, ωστόσο μόνο το 5 με 10% των αγωγών κατατίθενται ηλεκτρονικά.

Ακόμη, ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας κατά τον χαιρετισμό του, επισήμανε ότι «η ανάγκη αλλαγών και η δραματική υστέρηση, που παρουσίαζε η χώρα μας στους δείκτες απονομής της Δικαιοσύνης μας ώθησε να τολμήσουμε μέτρα, που τα συζητούσαμε δεκαετίες ολόκληρες» και προσέθεσε:

«Όλες οι νομοθετικές πρωτοβουλίες διαπνέονται από την πεποίθησή μας ότι η Δικαιοσύνη αποτελεί θεμέλιο του κράτους δικαίου και βασική προϋπόθεση κοινωνικής συνοχής, ασφάλειας και δημοκρατικής σταθερότητας. Σε αυτή τη μεγάλη αποστολή, ο ρόλος του δικηγορικού σώματος είναι καθοριστικός. Ο δικηγόρος δεν είναι απλώς ένας επαγγελματίας του δικαίου. Είναι συλλειτουργός της Δικαιοσύνης, υπερασπιστής των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του πολίτη, εγγυητής της ισότιμης πρόσβασης όλων στη δικαστική προστασία».

Κλείνοντας τον χαιρετισμό του, ο κ. Μπούγας, τόνισε: «Η Κυβέρνηση απέδειξε ότι τιμά το ρόλο του δικηγόρου ως συλλειτουργού της Δικαιοσύνης όχι ρητορικά, αλλά ουσιαστικά, κυρίως με την ανάθεση οιονεί δικαιοδοτικού έργου και την ανάδειξη του δικηγορικού σώματος σε θεσμικό συνομιλητή μας και συνδιαμορφωτή των σχεδίων νόμων, που εισηγούμεθα».

Στη συνέχεια ο πρόεδρος της Ολομέλειας και πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, αναφέρθηκε «στο πρωταρχικό θέμα, της δίκη των Τεμπών — τη δίκη που απασχολεί βαθύτατα ολόκληρη την ελληνική κοινωνία» και συνέχισε: «Η τραγωδία των Τεμπών, μας επιβάλλει να αναμετρηθούμε με την ιστορική μας ευθύνη. Το δικηγορικό σώμα, διά των Δικηγορικών Συλλόγων, έχει δηλώσει παράστασή προς υποστήριξη της κατηγορίας. Πρόκειται για πράξη θεσμικής υπευθυνότητας. Μόνος γνώμονάς μας είναι η εύρεση της αλήθειας και η απόδοση Δικαιοσύνης. Το οφείλουμε στα θύματα, στους οικείους τους, στην κοινωνία και στην ιστορία μας».

Ακόμη, ο κ. Κουτσόλαμπρος επισήμανε: «Η νομιμοποίηση των Δικηγορικών Συλλόγων ως παρισταμένων προς υποστήριξη της κατηγορίας σε μια τέτοια δίκη μείζονος εθνικής σημασίας είναι ορόσημο στην ιστορία του σώματος: υπογραμμίζει με τον πιο ηχηρό τρόπο ότι οι Σύλλογοι δεν σιωπούμε απέναντι σε μεγάλα δικαϊκά διακυβεύματα, αλλά παίρνουμε θέση και παρεμβαίνουμε με τον δικονομικά προσήκοντα τρόπο ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών παρενέβη με επιμονή για τη διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών διεξαγωγής της δίκης, απαιτώντας την αναμόρφωση της δικαστικής αίθουσας με τρόπο που σέβεται την αξιοπρέπεια όλων των παραγόντων της δίκης.

Η προσπάθειά μας δικαιώθηκε με την προσθήκη εκατό νέων θέσεων στο δικαστήριο και την εξασφάλιση επαρκών μέσων προς άσκηση του λειτουργήματός μας (προσθήκη εδράνων κ.λπ.) — μία ακόμα ένδειξη ότι οι παρεμβάσεις μας αποδίδουν χειροπιαστά αποτελέσματα» και «από εδώ και πέρα, η δίκη πρέπει να προχωρήσει απρόσκοπτα και με σεβασμό στα δικαιώματα των διαδίκων και το Κράτος Δικαίου. Απόπειρες εργαλειοποίησης της δίκης για σκοπούς ξένους προς την απόδοση δικαιοσύνης πρέπει να αποκρουστούν καθώς απάδουν του νομικού μας πολιτισμού. Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι δεν θα υποκύψουμε σε σκοπιμότητες και δεν θα εργαλειοποιηθούμε. Η αλήθεια δεν εξυπηρετείται από τη δικονομική αταξία και προσπάθειες παρακώλυσης της διαδικασίας· εξυπηρετείται από την απρόσκοπτη πρόοδο της δίκης σε αρμονία με το ισχύον δικονομικό πλαίσιο».

Αναφορά, έκανε ο πρόεδρος της Ολομέλειας στις εταιρείες διαχείρισης Απαιτήσεων -funds, τονίζοντας: «Ένα από τα πλέον φλέγοντα ζητήματα που απασχολεί το δικηγορικό σώμα — αλλά και σύσσωμη την ελληνική κοινωνία — είναι οι καταχρηστικές συμπεριφορές που εκδηλώνουν τόσο τράπεζες όσο και Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων. Η Ολομέλεια έχει εκφράσει την κατηγορηματική αντίθεσή της στις αθέμιτες πρακτικές τραπεζών και των εταιριών διαχείρισης, ιδίως σε σχέση με την προσπάθεια να διορίζουν δικηγόρους της αρεσκείας τους για την εκπροσώπηση του δανειολήπτη στις προσημειώσεις — γεγονός που εγείρει σοβαρά ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων και υπονομεύει την ανεξαρτησία του δικηγόρου και την ελευθερία επιλογής δικηγόρου από τους πολίτες.

Η Ολομέλεια στηλιτεύει, παράλληλα, τις καταχρηστικές συμπεριφορές εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων, που φαλκιδεύουν τα δικαιώματα των δανειοληπτών, θέτουν σε κίνδυνο τα περιουσιακά τους δικαιώματα και εκδηλώνουν απαξιωτικές συμπεριφορές έναντι δικηγόρων και οφειλετών. Η αδράνεια της Τράπεζας της Ελλάδος απέναντι σε τέτοια φαινόμενα δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Έχουμε ζητήσει από το υπουργείο Οικονομικών, τη δημιουργία του αναγκαίου θεσμικού πλαισίου καθώς και την επιβολή κυρώσεων σε κάθε παραβίαση».

Σχετικά, με την αναμόρφωση του Κώδικα Δικηγόρων, ο κ. Κουτσόλαμπρος, ανέφερε: «Η αναμόρφωση του Κώδικα είναι ένα από τα μείζονα εγχειρήματα της προηγούμενης αλλά και της παρούσας Ολομέλειας. Η αρμόδια επιτροπή που λειτουργεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ολομέλειας, ανέλαβε το ιστορικό έργο της σύνταξης ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου — που θα καλύπτει τα θέματα από την άσκηση και την απόκτηση της δικηγορικής ιδιότητας, έως τα ασυμβίβαστα, τις αμοιβές και το πειθαρχικό δίκαιο.

Θέλουμε να συμβάλουμε στη διαμόρφωση ενός Κώδικα που θα διασφαλίζει την αυτορρύθμιση του επαγγέλματος – αρχή κατοχυρωμένη στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο, περιλαμβανομένης της προσφάτως υπογραφείσας Διεθνούς Σύμβασης για την Προστασία του Επαγγέλματος του Δικηγόρου της 13ης Μαΐου 2025- και θα δημιουργεί τις αναγκαίες συνθήκες για την άσκηση της δικηγορίας του μέλλοντος. Οι νέοι συνάδελφοι περιμένουν πολλά από εμάς και εμείς οφείλουμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες τους».

Η πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου ‘Αμφισσας και οικοδέσποινα Σταυρούλα Πήττα, ανέφερε ότι η παρουσία των συναδέλφων της στην πρωτεύουσα της Φωκίδας «επικυρώνει τη βαθειά σύνδεση του τόπου με τις έννοιες της ελευθερίας και της συγκροτημένης πολιτείας, ενώ υπενθυμίζει πανηγυρικά τον καθοριστικό ρόλο του δικηγόρου ως υπερασπιστή των δικαιωμάτων του πολίτη, ως θεματοφύλακα της δικαιοσύνης, αλλά και ως παράγοντα κοινωνικής συνοχής» και συνέχισε «μέσα από αυτή τη διαρκή επαφή με την περιφέρεια, ενισχύεται η ενότητα του δικηγορικού σώματος και επιβεβαιώνεται ότι η Δικαιοσύνη δεν περιορίζεται στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά αφορά ισότιμα κάθε πολίτη, σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας».

Απευθυνόμενη η κυρία Πήττα, στους συναδέλφους της, ανέφερε: «Ακολουθούμε πολλές φορές εντελώς διαφορετική διαδρομή στη σκέψη μας, έχουμε πολλές φορές αντικρουόμενες προσεγγίσεις μεταξύ μας σε σχέση με τα ζητήματα που απασχολούν το σώμα. Αλλά για όλους μας ο προορισμός και ο στόχος είναι ένας και είναι πάντα κοινός διαχρονικά… Αξιοπρεπής διαβίωση των δικηγόρων, αξιοπρεπείς συνθήκες άσκησης του λειτουργήματος, απρόσκοπτη απονομή Δικαιοσύνης.

Για τον λόγο αυτό, σε αυτή τη χρονική συγκυρία που πραγματοποιείται αυτή εδώ η Ολομέλεια και που ο θεσμός της Δικαιοσύνης, αλλά και η ισορροπία στις σχέσεις των συλλειτουργών της, βάλλονται και αμφισβητούνται, οφείλουμε να σταθούμε και πάλι σύσσωμοι στο ύψος που επιβάλλει το ηθικό βάρος της ιδιότητάς μας και να επιδιώξουμε πρώτοι από όλους εμείς την αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας και αμφισβήτησης, προς όφελος των πολιτών και της κοινωνικής ειρήνης».

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

