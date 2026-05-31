Airbnb ή ενοίκιο; Το νέο δίλημμα των ιδιοκτητών μετά τους φόρους, τους περιορισμούς και την πίεση στη στέγη

Η εποχή που η βραχυχρόνια μίσθωση έμοιαζε με εύκολο και σχεδόν αυτόματο εισόδημα για κάθε ιδιοκτήτη έχει τελειώσει. Το Airbnb και οι αντίστοιχες πλατφόρμες εξακολουθούν να μπορούν να προσφέρουν υψηλότερα ακαθάριστα έσοδα από μια κλασική μακροχρόνια μίσθωση, ειδικά σε τουριστικές περιοχές, στο κέντρο της Αθήνας, στα νησιά και σε σημεία με υψηλή εποχική ζήτηση. Όμως το πραγματικό ερώτημα για το 2026 δεν είναι ποια επιλογή φέρνει περισσότερα χρήματα «στο χαρτί». Είναι ποια αφήνει καθαρό εισόδημα, με λιγότερο ρίσκο, λιγότερη γραφειοκρατία και μικρότερη πιθανότητα να βρεθεί ο ιδιοκτήτης εκτεθειμένος σε νέους κανόνες.

Η βραχυχρόνια μίσθωση μπαίνει πλέον σε πιο αυστηρό πλαίσιο. Η Ελλάδα έχει αυξήσει τη φορολογική και ρυθμιστική πίεση στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, με υψηλότερο ημερήσιο τέλος από το 2025, περιορισμούς σε νέες άδειες σε τμήματα της Αθήνας και αυστηρότερες προδιαγραφές για τα ακίνητα που μπορούν να διατίθενται ως τουριστικά καταλύματα. Παράλληλα, η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει κίνητρα για ιδιοκτήτες που μετατρέπουν βραχυχρόνιες μισθώσεις σε μακροχρόνιες, με στόχο να επιστρέψουν κατοικίες στην κανονική αγορά ενοικίασης.

Η βραχυχρόνια μίσθωση δεν είναι πια «παθητικό εισόδημα»

Το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν πολλοί ιδιοκτήτες είναι ότι συγκρίνουν το Airbnb με το μακροχρόνιο ενοίκιο μόνο με βάση το ακαθάριστο έσοδο. Βλέπουν, για παράδειγμα, ότι ένα διαμέρισμα μπορεί να αποφέρει 90 ή 120 ευρώ τη βραδιά σε περιόδους υψηλής ζήτησης και συμπεραίνουν ότι η βραχυχρόνια μίσθωση είναι αυτονόητα πιο συμφέρουσα. Η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη.

Στη βραχυχρόνια μίσθωση ο ιδιοκτήτης λειτουργεί ουσιαστικά σαν μικρή τουριστική επιχείρηση. Πρέπει να διαχειριστεί κρατήσεις, καθαρισμούς, check-in, ακυρώσεις, συντηρήσεις, αναλώσιμα, προμήθειες πλατφόρμας, φθορές, αξιολογήσεις, πιθανές καταγγελίες και εποχικές διακυμάνσεις. Αν δεν τα κάνει ο ίδιος, πρέπει να πληρώσει διαχειριστή. Αν τα κάνει ο ίδιος, πληρώνει με χρόνο και κόπο.

Αυτό σημαίνει ότι τα 2.000 ευρώ ακαθάριστου μηνιαίου τζίρου σε μια καλή περίοδο δεν είναι 2.000 ευρώ καθαρό εισόδημα. Από αυτά πρέπει να αφαιρεθούν καθαρισμοί, λευκά είδη, αναλώσιμα, ρεύμα, νερό, ίντερνετ, πλατφόρμες, συντηρήσεις, φόροι, τέλος ανθεκτικότητας και κενές ημέρες. Στο τέλος, η διαφορά με ένα καλό μακροχρόνιο ενοίκιο μπορεί να είναι μικρότερη από όσο φαίνεται.

Η νέα φορολογική πραγματικότητα

Από το 2025, το ημερήσιο τέλος στις βραχυχρόνιες μισθώσεις αυξήθηκε σημαντικά. Για την περίοδο Απριλίου–Οκτωβρίου το τέλος ανέρχεται σε 8 ευρώ ανά ημέρα, από 1,5 ευρώ προηγουμένως, ενώ για τους χειμερινούς μήνες αυξάνεται στα 2 ευρώ, από 0,5 ευρώ. Η αύξηση αυτή εντάσσεται στη λογική χρηματοδότησης παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση συνεπειών της κλιματικής κρίσης, όμως για τον ιδιοκτήτη είναι ένα ακόμη κόστος που πρέπει να μπει στον υπολογισμό.

Το κόστος αυτό δεν είναι αμελητέο. Αν ένα ακίνητο έχει 20 διανυκτερεύσεις τον μήνα στην υψηλή περίοδο, μόνο το τέλος μπορεί να φτάσει τα 160 ευρώ μηνιαίως. Αν ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να το περάσει πλήρως στον επισκέπτη χωρίς να χάσει ανταγωνιστικότητα, τότε μειώνεται το καθαρό αποτέλεσμα. Αν το περάσει, αυξάνεται η τελική τιμή και ενδέχεται να πιεστεί η ζήτηση.

Παράλληλα, υπάρχει διαφορά ανάμεσα στον μικρό ιδιοκτήτη που διαθέτει ένα ακίνητο και σε εκείνον που λειτουργεί σε μεγαλύτερη κλίμακα. Όσο περισσότερα ακίνητα μπαίνουν στο παιχνίδι, τόσο περισσότερο η δραστηριότητα μοιάζει με οργανωμένη επιχειρηματική εκμετάλλευση, με άλλες φορολογικές και λειτουργικές απαιτήσεις. Για τον ιδιοκτήτη που θέλει απλώς ένα σταθερό συμπληρωματικό εισόδημα, αυτό αλλάζει την εικόνα.

Οι περιορισμοί στην Αθήνα και το μήνυμα της αγοράς

Η Αθήνα είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αλλαγής κλίματος. Η κυβέρνηση αποφάσισε πάγωμα νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης σε τρεις κεντρικές περιοχές της πρωτεύουσας από την 1η Ιανουαρίου 2025, με στόχο να αντιμετωπιστεί η πίεση στη στέγη και η υπερσυγκέντρωση τουριστικών καταλυμάτων. Το πλαίσιο προβλέπει αυστηρότερη στάση απέναντι στη μετατροπή κατοικιών σε τουριστική χρήση, ενώ έχει αναφερθεί και πρόστιμο 20.000 ευρώ για παραβάσεις των περιορισμών.

Το μήνυμα είναι καθαρό: το κράτος δεν αντιμετωπίζει πλέον τη βραχυχρόνια μίσθωση μόνο ως φορολογική δραστηριότητα, αλλά ως παράγοντα που επηρεάζει τη στεγαστική αγορά, τις γειτονιές και την κοινωνική συνοχή. Αυτό σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης πρέπει να υπολογίζει όχι μόνο το σημερινό καθεστώς, αλλά και την πιθανότητα νέων περιορισμών στο μέλλον.

Η συζήτηση δεν περιορίζεται στην Ελλάδα. Πόλεις όπως η Φλωρεντία, η Βαρκελώνη και άλλοι ευρωπαϊκοί τουριστικοί προορισμοί κινούνται προς αυστηρότερο έλεγχο των βραχυχρόνιων μισθώσεων, καθώς η πίεση στα ενοίκια έχει μετατραπεί σε πολιτικό ζήτημα πρώτης γραμμής. Στην Αθήνα, ο δήμαρχος έχει προειδοποιήσει ότι η πόλη δεν μπορεί να λειτουργεί σαν «γιγαντιαίο ξενοδοχείο», ζητώντας αυστηρότερους κανόνες για το ιστορικό κέντρο και τις κορεσμένες περιοχές.

Το επιχείρημα υπέρ του Airbnb

Παρά τους περιορισμούς, η βραχυχρόνια μίσθωση δεν έχει πάψει να είναι ελκυστική. Σε ακίνητα με εξαιρετική τοποθεσία, κοντά σε μετρό, ιστορικά σημεία, παραλίες, λιμάνια ή περιοχές υψηλής τουριστικής ζήτησης, το Airbnb μπορεί να αποδώσει σημαντικά υψηλότερα από το μακροχρόνιο ενοίκιο. Ειδικά αν το ακίνητο είναι ανακαινισμένο, μικρό, λειτουργικό και μπορεί να πετύχει υψηλή πληρότητα για πολλούς μήνες τον χρόνο.

Το πλεονέκτημα είναι η ευελιξία. Ο ιδιοκτήτης μπορεί να προσαρμόζει την τιμή, να εκμεταλλεύεται περιόδους αιχμής και να διατηρεί τον έλεγχο του ακινήτου χωρίς μακροχρόνια δέσμευση. Αν η αγορά «τραβάει», τα έσοδα μπορούν να ξεπεράσουν κατά πολύ το κλασικό ενοίκιο. Σε νησιά ή πολύ τουριστικά σημεία, λίγοι μήνες υψηλής ζήτησης μπορούν να βγάλουν το εισόδημα ολόκληρης χρονιάς.

Όμως αυτό ισχύει μόνο για συγκεκριμένα ακίνητα και συγκεκριμένους ιδιοκτήτες. Δεν ισχύει για κάθε διαμέρισμα σε κάθε περιοχή. Ένα μέτριο ακίνητο, σε μέτρια τοποθεσία, με χαμηλή πληρότητα και υψηλό κόστος διαχείρισης, μπορεί να αποδώσει λιγότερο από όσο υπόσχονται οι πλατφόρμες.

Το επιχείρημα υπέρ της μακροχρόνιας μίσθωσης

Η μακροχρόνια μίσθωση έχει ένα πλεονέκτημα που συχνά υποτιμάται: τη σταθερότητα. Ο ιδιοκτήτης γνωρίζει τι θα εισπράττει κάθε μήνα, έχει λιγότερη καθημερινή εμπλοκή, μικρότερη λειτουργική φθορά και λιγότερες υποχρεώσεις διαχείρισης. Δεν κυνηγά πληρότητα, δεν απαντά σε επισκέπτες, δεν διαχειρίζεται ακυρώσεις και δεν εξαρτάται τόσο από την τουριστική συγκυρία.

Σε μια περίοδο όπου τα ενοίκια έχουν αυξηθεί έντονα, η μακροχρόνια μίσθωση μπορεί να προσφέρει πλέον πολύ καλύτερη απόδοση από ό,τι πριν από λίγα χρόνια. Για παράδειγμα, ένα διαμέρισμα που παλαιότερα νοικιαζόταν 500 ευρώ μπορεί σήμερα να βρίσκεται στα 700 ή 800 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή και την κατάσταση. Αν το αντίστοιχο Airbnb έχει μεγάλες κενές περιόδους και υψηλά έξοδα, η μακροχρόνια μίσθωση δεν είναι καθόλου κακή επιλογή.

Επιπλέον, τα κυβερνητικά κίνητρα για ιδιοκτήτες που μετατρέπουν βραχυχρόνιες μισθώσεις σε μακροχρόνιες αλλάζουν την οικονομική σύγκριση. Η Ελλάδα έχει ανακοινώσει τριετή φορολογική ελάφρυνση για ιδιοκτήτες που μεταφέρουν ακίνητα από τη βραχυχρόνια στη μακροχρόνια μίσθωση, με στόχο να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών.

Το πραγματικό τεστ: καθαρή απόδοση, όχι εντυπωσιακός τζίρος

Ο ιδιοκτήτης πρέπει να κάνει έναν ψυχρό υπολογισμό. Όχι «πόσα θα έπαιρνα αν γέμιζε κάθε μέρα», αλλά πόσα μένουν καθαρά μετά από όλα τα έξοδα και τους κινδύνους.

Ας πάρουμε ένα υποθετικό διαμέρισμα στην Αθήνα. Στη μακροχρόνια μίσθωση μπορεί να δίνει 750 ευρώ τον μήνα, δηλαδή 9.000 ευρώ τον χρόνο ακαθάριστα. Στη βραχυχρόνια μίσθωση μπορεί σε καλές περιόδους να πιάνει 90 ευρώ τη βραδιά με μέση πληρότητα 18 ημέρες τον μήνα για 7 μήνες και 10 ημέρες τον μήνα για άλλους 5 μήνες. Το ακαθάριστο έσοδο φαίνεται πολύ υψηλότερο.

Όμως μετά αφαιρούνται καθαρισμοί, προμήθειες, λευκά είδη, αναλώσιμα, αυξημένοι λογαριασμοί, μικροζημιές, αντικαταστάσεις, διαχείριση, φόροι και τέλος. Αν ο ιδιοκτήτης πληρώνει εταιρεία διαχείρισης, η διαφορά μειώνεται ακόμη περισσότερο. Αν υπάρχει χαμηλή βαθμολογία ή κορεσμός στην περιοχή, πιέζεται και η τιμή. Αν προστεθεί νέα ρύθμιση, το ρίσκο αυξάνεται.

Συνεπώς, το Airbnb συμφέρει όταν το καθαρό αποτέλεσμα είναι αρκετά υψηλότερο ώστε να αποζημιώνει τον ιδιοκτήτη για τον κόπο, τη φθορά και το ρυθμιστικό ρίσκο. Αν η διαφορά είναι μικρή, η μακροχρόνια μίσθωση γίνεται πιο λογική.

Η κρυφή φθορά του ακινήτου

Ένα ακόμη σημείο που σπάνια μπαίνει στον υπολογισμό είναι η φθορά. Στη βραχυχρόνια μίσθωση το ακίνητο χρησιμοποιείται πιο έντονα, από διαφορετικούς ανθρώπους, με συνεχή check-in και check-out. Αυτό σημαίνει περισσότερη κατανάλωση, περισσότερες μικροζημιές, συχνότερες αντικαταστάσεις και μεγαλύτερη ανάγκη για άμεση συντήρηση.

Ένας καναπές, ένα στρώμα, μια ηλεκτρική συσκευή, μια κλειδαριά, μια βλάβη στον θερμοσίφωνα ή ένα πρόβλημα στο μπάνιο δεν είναι απλώς τεχνικές λεπτομέρειες. Είναι κόστος και χρόνος. Στη μακροχρόνια μίσθωση οι φθορές υπάρχουν, αλλά η χρήση είναι συνήθως πιο σταθερή και η διαχείριση λιγότερο καθημερινή.

Αυτό δεν σημαίνει ότι το Airbnb είναι λάθος. Σημαίνει ότι πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν επαγγελματική εκμετάλλευση, όχι σαν εύκολο συμπλήρωμα εισοδήματος.

Ποιοι ιδιοκτήτες πρέπει να μείνουν στη βραχυχρόνια

Η βραχυχρόνια μίσθωση έχει νόημα για ιδιοκτήτες που διαθέτουν ακίνητο σε περιοχή υψηλής ζήτησης, έχουν επαρκή χρόνο ή αξιόπιστη διαχείριση, μπορούν να αντέξουν εποχικότητα και γνωρίζουν ότι το καθαρό έσοδο υπερβαίνει ουσιαστικά τη μακροχρόνια μίσθωση. Επίσης, έχει νόημα για ακίνητα που ο ιδιοκτήτης θέλει να χρησιμοποιεί ο ίδιος κάποιες περιόδους του χρόνου.

Αν το ακίνητο βρίσκεται σε νησί, σε τουριστικό κέντρο ή σε σημείο με υψηλή διεθνή ζήτηση, το Airbnb μπορεί να παραμένει ισχυρή επιλογή. Αρκεί ο ιδιοκτήτης να έχει κάνει πραγματικό business plan: πληρότητα, μέση τιμή, έξοδα, φόροι, διαχείριση, συντήρηση και πιθανές κενές περίοδοι.

Ποιοι ιδιοκτήτες πρέπει να στραφούν στο μακροχρόνιο ενοίκιο

Η μακροχρόνια μίσθωση είναι πιο λογική για ιδιοκτήτες που θέλουν σταθερότητα, δεν έχουν χρόνο να ασχολούνται, δεν θέλουν ρυθμιστικό ρίσκο ή διαθέτουν ακίνητο σε περιοχή όπου η τουριστική ζήτηση δεν είναι αρκετά ισχυρή. Είναι επίσης πιο ασφαλής επιλογή για ιδιοκτήτες που εξαρτώνται από το εισόδημα του ακινήτου για να καλύπτουν δικές τους υποχρεώσεις.

Αν κάποιος χρειάζεται προβλέψιμη ροή 700 ή 800 ευρώ κάθε μήνα, η μακροχρόνια μίσθωση μπορεί να είναι ανώτερη από ένα Airbnb που έναν μήνα πάει καλά και τον επόμενο έχει κενά. Η σταθερότητα έχει αξία. Και σε ένα περιβάλλον όπου η πολιτεία πιέζει για επιστροφή κατοικιών στην αγορά, η επιλογή αυτή μπορεί να γίνει ακόμη πιο ελκυστική.

Το κοινωνικό ζήτημα που δεν μπορεί να αγνοηθεί

Η συζήτηση δεν είναι μόνο λογιστική. Είναι και κοινωνική. Η εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων έχει συνδεθεί με την πίεση στα ενοίκια, την έλλειψη διαθέσιμων κατοικιών και την αλλαγή φυσιογνωμίας ολόκληρων γειτονιών. Στην Αθήνα, τα στοιχεία και η δημόσια συζήτηση δείχνουν ότι το κέντρο αντιμετωπίζει πια πρόβλημα κορεσμού, με τον Δήμο να ζητά πιο ενεργό ρόλο στη ρύθμιση της τουριστικής ανάπτυξης.

Αυτό σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες πρέπει να καταλάβουν προς τα πού φυσά ο άνεμος. Όσο το στεγαστικό πρόβλημα οξύνεται, τόσο πιθανότερο είναι να αυξάνονται οι περιορισμοί, οι έλεγχοι και τα κόστη στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Η πολιτική πίεση δεν θα μειωθεί εύκολα, γιατί αφορά ενοικιαστές, νέους, φοιτητές, εργαζόμενους και οικογένειες.

Συμπέρασμα

Το 2026 το δίλημμα «Airbnb ή μακροχρόνια μίσθωση» δεν απαντάται με ένα απλό «το Airbnb βγάζει περισσότερα». Αυτή είναι μισή αλήθεια και, σε πολλές περιπτώσεις, επικίνδυνη απλούστευση.

Η βραχυχρόνια μίσθωση συμφέρει όταν το ακίνητο έχει ισχυρή τοποθεσία, υψηλή πληρότητα, επαγγελματική διαχείριση και καθαρή απόδοση αρκετά μεγαλύτερη από το ενοίκιο. Η μακροχρόνια μίσθωση συμφέρει όταν ο ιδιοκτήτης θέλει σταθερότητα, χαμηλότερο ρίσκο, λιγότερη φθορά και μικρότερη έκθεση σε νέους περιορισμούς.

Με άλλα λόγια, το πραγματικό ερώτημα δεν είναι ποια επιλογή είναι πιο «μοντέρνα». Είναι ποια αφήνει περισσότερα καθαρά χρήματα με λιγότερη ένταση. Για πολλούς ιδιοκτήτες, ειδικά μετά τους νέους φόρους, τους περιορισμούς και την πίεση στη στέγη, το ασφαλές μακροχρόνιο ενοίκιο μπορεί να αποδειχθεί πιο έξυπνη επιλογή από ένα Airbnb που υπόσχεται πολλά αλλά κρύβει κόστος, κόπο και πολιτικό ρίσκο.