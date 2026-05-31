softbank:-Επένδυση-μαμούθ-75-δισ.-ευρώ-στη-Γαλλία-για-το-μεγαλύτερο-κέντρο-τεχνητής-νοημοσύνης-της-Ευρώπης

Στο μεγαλύτερο εγχείρημα τεχνητής νοημοσύνης που έχει ανακοινωθεί ποτέ στην Ευρώπη προχωρά η SoftBank, δεσμευόμενη να επενδύσει έως και 75 δισ. ευρώ για τη δημιουργία ενός γιγαντιαίου δικτύου υπολογιστικών υποδομών στη Γαλλία.

Η επένδυση ενισχύει τις φιλοδοξίες του Παρισιού να εξελιχθεί σε ευρωπαϊκό κόμβο τεχνητής νοημοσύνης, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη προσπαθεί να καλύψει το χάσμα που τη χωρίζει από τις ΗΠΑ και την Κίνα.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ των Financial Times το σχέδιο αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση της SoftBank στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης εκτός αμερικανικού εδάφους και προσφέρει σημαντική ώθηση στον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ενόψει της ετήσιας συνόδου «Choose France», η οποία συγκεντρώνει κορυφαίους επενδυτές και επιχειρηματικούς ηγέτες από όλο τον κόσμο.

Η συμφωνία, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ των FT, επιταχύνθηκε μετά από συνάντηση και δείπνο του Μακρόν με τον ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της SoftBank, Μασαγιόσι Σον, στο Τόκιο τον περασμένο Απρίλιο.

Η γαλλική πλευρά φέρεται να πρόβαλε ως βασικά πλεονεκτήματα τη μεγάλη διαθεσιμότητα πυρηνικής ενέργειας και τις ταχύτερες διαδικασίες αδειοδότησης για εγκαταστάσεις τεχνητής νοημοσύνης.

Ένα έργο γιγαντιαίων διαστάσεων

Η αρχική φάση προβλέπει επενδύσεις 45 δισ. ευρώ για τη δημιουργία υποδομών ισχύος 3,1 γιγαβάτ στην περιοχή Hauts-de-France έως το 2031. Στη συνέχεια σχεδιάζεται επέκταση κατά ακόμη 2 γιγαβάτ.

Εάν το σύνολο του έργου ολοκληρωθεί, το συγκρότημα θα διαθέτει συνολική ισχύ 5 γιγαβάτ, επίπεδο αντίστοιχο με την παραγωγή πέντε πυρηνικών σταθμών ή περίπου τη μέγιστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της Νέας Υόρκης.

Κεντρικός πυλώνας του σχεδίου θα είναι μια μεγάλη εγκατάσταση στη Δουνκέρκη, όπου η SoftBank θα συνεργαστεί με τη Schneider Electric για τη δημιουργία κόμβου υποδομών τεχνητής νοημοσύνης και ρομποτικής παραγωγής.

Η Ευρώπη προσπαθεί να καλύψει το χαμένο έδαφος

Η επένδυση αναδεικνύει το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη υποδομών AI στην Ευρώπη, η οποία εξακολουθεί να υπολείπεται σημαντικά των Ηνωμένων Πολιτειών, της Κίνας και των χωρών της Μέσης Ανατολής στον αγώνα για την κατασκευή νέων data centers.

Οι επενδύσεις αυτού του τύπου κατευθύνονται συνήθως σε περιοχές που προσφέρουν χαμηλότερο ενεργειακό κόστος, ταχύτερη πρόσβαση στα ηλεκτρικά δίκτυα και ευνοϊκότερο κανονιστικό πλαίσιο.

Η Γαλλία επιχειρεί να αξιοποιήσει το πλεονέκτημα της χαμηλών εκπομπών πυρηνικής ενέργειας, προσελκύοντας μεγάλους διεθνείς παίκτες της τεχνητής νοημοσύνης.

Στο επίκεντρο της στρατηγικής της SoftBank

Το γαλλικό έργο εντάσσεται σε μια πολύ ευρύτερη στρατηγική του Μασαγιόσι Σον, ο οποίος έχει τοποθετήσει την τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο της επόμενης φάσης ανάπτυξης του ομίλου.

Η SoftBank έχει ήδη δεσμεύσει περισσότερα από 60 δισ. δολάρια στην OpenAI, ενώ παράλληλα συμμετέχει σε μεγάλα έργα υποδομών AI στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Μέση Ανατολή. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και η ανάπτυξη υποδομών 5 γιγαβάτ στο Άμπου Ντάμπι σε συνεργασία με τις G42, OpenAI, Oracle, Nvidia και Cisco.

Παρά τις φιλόδοξες ανακοινώσεις, αναλυτές επισημαίνουν ότι έργα τέτοιου μεγέθους απαιτούν τη συμμετοχή πολλών επενδυτών και σημαντική τραπεζική χρηματοδότηση, καθώς το τελικό κόστος υπερβαίνει κατά πολύ τα κεφάλαια που μπορεί να διαθέσει μόνη της η SoftBank.

Ωστόσο, η κίνηση αποτελεί ακόμη μία ένδειξη ότι η μάχη για την κυριαρχία στην τεχνητή νοημοσύνη δεν αφορά πλέον μόνο τα μοντέλα και το λογισμικό, αλλά και τον έλεγχο των υποδομών που θα τροφοδοτήσουν την επόμενη γενιά της παγκόσμιας οικονομίας.