Αγορά κοτόπουλου: Η μάχη για τον τζίρο των 1,3 δισ. και το big deal Νιτσιάκου – MHP

Νέο κεφάλαιο ανοίγει για την εγχώρια αγορά πουλερικών μετά τη συμφωνία Νιτσιάκου – MHP SE. Η επόμενη μέρα για την εταιρεία και για τον κλάδο συνολικά.

Ένα εντελώς νέο τοπίο στην αγορά κοτόπουλου στην Ελλάδα δημιουργεί το mega deal που ανακοινώθηκε αιφνίδια το βράδυ του Σαββάτου και αφορά στην εξαγορά της Νιτσιάκος, του μεγαλύτερου παραγωγού πουλερικών στην Ελλάδα και ενός από τους σημαντικότερους καθετοποιημένους ομίλους τροφίμων της χώρας, από την MHP SE, τον κορυφαίο παραγωγό πουλερικών στην Ευρώπη.

Η συναλλαγή προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε τρεις διαδοχικές φάσεις κατά τα επόμενα χρόνια, με την ουκρανική MHP να αποκτά σταδιακά το 70% της Νιτσιάκος. Η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης τελεί υπό την αίρεση της λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές, ενώ η MHP δύναται να αυξήσει τη συμμετοχή της έως και το 100% σε μεταγενέστερο στάδιο.

Οι στόχοι του deal

Το deal Νιτσιάκου – MHP δεν είναι ούτε μικρό, ούτε τυχαίο. Αντίθετα, δύναται να συνδυάσει την ισχυρή παραγωγική βάση, την ηγετική θέση στην αγορά και τη μακρόχρονη παρουσία της Νιτσιάκος στην Ελλάδα με τη διεθνή τεχνογνωσία της MHP και την εμπειρία της στην ανάπτυξη επιχειρήσεων τροφίμων στις ευρωπαϊκές αγορές.

Στόχος δε της συμφωνίας είναι η Νιτσιάκος να ενισχύσει περαιτέρω τις παραγωγικές και επιχειρησιακές της δυνατότητες, να επιταχύνει την ανάπτυξη νέων προϊόντων και να διευρύνει την παρουσία της στις διεθνείς αγορές, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της MHP.

Το νέο αυτό κεφάλαιο δημιουργεί ισχυρές προϋποθέσεις για την υλοποίηση της μακροπρόθεσμης αναπτυξιακής στρατηγικής και των επενδυτικών σχεδίων της Νιτσιάκος, διατηρώντας την παραγωγική και διοικητική της βάση στην Ήπειρο.

Από την Ήπειρο στην «αγκαλιά» της ουκρανικής MHP

Η ιστορία της Νιτσιάκος ξεκινά τη δεκαετία του ’70. Γεννημένος στις 25 Μαρτίου 1944, με καταγωγή από την Αετομηλίτσα των Ιωαννίνων και σπουδές στη Γεωπονική Σχολή της Θεσσαλονίκης αλλά και στην Ολλανδία, ο Θόδωρος Νιτσιάκος έκανε ένα πρωτοποριακό βήμα για την εποχή, ιδρύοντας το 1972 μια μικρή μονάδα αναπαραγωγής πατρογονικών ορνίθων λίγο έξω από τα Ιωάννινα. Για να συγκεντρώσει τα απαιτούμενα κεφάλαια, απευθύνθηκε στους γονείς του, οι οποίοι πούλησαν τα πρόβατά τους για να συνδράμουν στην προσπάθειά του.

Το 1980 έχοντας δημιουργήσει ένα μικρό κύκλωμα συνεργαζόμενων πτηνοτρόφων, προχωρά στη λειτουργία ιδιόκτητου πτηνοσφαγείου στο Ροδοτόπι Ιωαννίνων, ενώ το διάστημα 1990-1995 προχωρά σε σειρά επενδύσεων, δημιουργώντας ένα πλήρως καθετοποιημένο σύστημα παραγωγής το οποίο περιλαμβάνει πλέον μονάδες αναπαραγωγής και πάχυνσης, νέο εργοστάσιο ζωοτροφών, νέο εκκολαπτήριο και μονάδα περαιτέρω επεξεργασίας. Ακολούθησε η δημιουργία κέντρων διανομής στις μεγαλύτερες ελληνικές πόλεις και το 1999 προχώρησε στην εισαγωγή, για πρώτη φορά σογιάλευρου απευθείας από τη Λατινική Αμερική, σηματοδοτώντας τη δυναμική είσοδο της εταιρείας στην αγορά των ζωοτροφών και πρώτων υλών ζωοτροφών.

Το 2005 λειτούργησε νέο τυποποιητήριο κρέατος κοτόπουλου στη Βιομηχανική Περιοχή Ιωαννίνων, το οποίο έδωσε στην εταιρεία επιπλέον δυνατότητες για αυξημένη παραγωγή και παραγωγικότητα, νέα προϊόντα και εναλλακτικές συσκευασίες. Ακολούθησε το 2010 η ενασχόληση με νέα είδη μέσω της δημιουργίας φάρμας εκτροφής κουνελιών και κυκλώματος συνεργαζόμενων μονάδων γαλοπούλας με σκοπό τη διάθεση τεμαχίων γαλοπούλας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Το 2018 η εταιρεία προχώρησε στην απόκτηση και ανακατασκευή αποθηκών για πρώτες ύλες ζωοτροφών στη Χαλκίδα, σηματοδοτώντας την είσοδό της στην αγορά ζωοτροφών της Νότιας και νησιωτικής Ελλάδας, ενώ έναν χρόνο αργότερα πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση νέας γραμμής προψημένων προϊόντων στη μονάδα περαιτέρω επεξεργασίας της Άρτας.

Χρονιά ορόσημο για την εταιρεία αποδείχθηκε το 2020, με την είσοδό της στην αγορά του κόκκινου κρέατος με δημιουργία σταβλικών εγκαταστάσεων και μονάδας επεξεργασίας κρέατος. Το γεγονός αυτό κατέστησε τη Νιτσιάκος τη μόνη παραγωγική εταιρεία που διαθέτει όλα τα είδη κρέατος.

Η ιστορία της Νιτσιάκος είναι μια ιστορία συνεχούς ανάπτυξης, ενώ η ενασχόληση με όλα τα είδη κρέατος, το εύρος των προϊόντων και η σημασία που έχει αποκτήσει η δραστηριότητα των ζωοτροφών την έχουν μετατρέψει από μία πτηνοτροφική επιχείρηση σε έναν μεγάλο οργανισμό τροφίμων και αγροτικών προϊόντων. Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025, η Νιτσιάκος κατέγραψε ενοποιημένο κύκλο εργασιών περίπου 540 εκατ. ευρώ.

Ο ουκρανικός «γίγαντας» του Yuriy Kosyuk

Η MHP είναι ένας πανίσχυρος όμιλος τροφίμων και αγροδιατροφής με δραστηριότητες στους τομείς της γεωργίας, της παραγωγής τροφίμων, της εφοδιαστικής αλυσίδας και του λιανεμπορίου.

Στο τιμόνι της MHP βρίσκεται ο Ουκρανός επιχειρηματίας Yuriy Kosyuk, ιδρυτής, διευθύνων σύμβουλος και βασικός μέτοχος του ομίλου. Μέσω της WTI Trading ελέγχει περίπου το 60% της εταιρείας, ενώ το 2024 στο μετοχικό της κεφάλαιο εισήλθε και η σαουδαραβική SALIC, αποκτώντας ποσοστό 12,6%.

Γεννημένος τον Μάιο του 1968, ο Ουκρανός μεγιστάνας ξεκίνησε τη δραστηριότητά του στις αρχές της δεκαετίας του 1990 στον τομέα του εμπορίου αγροτικών προϊόντων. Η ίδρυση της MHP ήρθε το 1998. Ο Yuriy Kosyuk θεωρείται ένας από τους ισχυρότερους επιχειρηματίες της Ουκρανίας, ενώ έχει μπει και στο «κλαμπ» των δισεκατομμυριούχων.

Η MHP ξεκίνησε ως μια αμιγώς πτηνοτροφική επιχείρηση στην Ουκρανία και σήμερα έχει εξελιχθεί σε έναν από τους ισχυρότερους αγροδιατροφικούς ομίλους της Ευρώπης, με παραγωγικές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία, την Ισπανία και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς και με θυγατρικές στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία, τη Μέση Ανατολή και άλλες χώρες. Σύμφωνα με το WattPoultry, η MHP είναι ο κορυφαίος παραγωγός πουλερικών στην Ευρώπη. Ο όμιλος εξάγει προϊόντα πουλερικών, επεξεργασμένα προϊόντα κρέατος, δημητριακά, φυτικά έλαια και βιομεθάνιο σε περισσότερες από 80 χώρες παγκοσμίως. Η εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου από το 2008, ενώ το 2025 ο κύκλος εργασιών της ανήλθε σε περίπου 3,8 δισ. δολάρια.

Η MHP διαθέτει ισχυρό ιστορικό στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Perutnina Ptuj, η οποία μετά την εξαγορά της από τον όμιλο το 2019 εξελίχθηκε σε μία από τις πλέον δυναμικές εταιρείες παραγωγής πουλερικών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Μέχρι το 2025, η παραγωγή της είχε σχεδόν διπλασιαστεί και το EBITDA είχε τριπλασιαστεί, ενώ περισσότερα από 241 εκατ. ευρώ επενδύθηκαν στον εκσυγχρονισμό και την επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Το 2025, η MHP ολοκλήρωσε επίσης την εξαγορά ποσοστού άνω του 92% του μετοχικού κεφαλαίου της UVESA Group, ενός από τους κορυφαίους καθετοποιημένους παραγωγούς πουλερικών και χοιρινού κρέατος στην Ισπανία, διευρύνοντας περαιτέρω την παρουσία της στη Δυτική Ευρώπη.

Τα παραδείγματα αυτά επιβεβαιώνουν τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της MHP να επενδύει σε ισχυρές τοπικές επιχειρήσεις, ενισχύοντας την ανάπτυξή τους μέσω τεχνογνωσίας, επενδύσεων και πρόσβασης στις διεθνείς αγορές. Την ίδια φιλοσοφία την οποία σκοπεύει να «φέρει» και στη Νιτσιάκος.

Η επόμενη μέρα για την αγορά κοτόπουλου στην Ελλάδα

Η εξαγορά της Νιτσιάκος από την MHP αλλάζει άρδην τους συσχετισμούς στην εγχώρια αγορά κοτόπουλου, αλλά και στο σύνολο της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων, καθώς πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα αλλά και πιο ηχηρά deals των τελευταίων ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αξία της αγοράς κοτόπουλου στην Ελλάδα εκτιμάται σήμερα πέριξ των 1,3 δισ. ευρώ, ενώ η είσοδος σε αυτή ενός ουκρανικού κολοσσού θα ανατρέψει ισορροπίες που ίσχυαν για χρόνια. Η MHP μπαίνει με αξιώσεις στην ελληνική αγορά – σε έναν χώρο που μέχρι σήμερα υπερίσχυε το ελληνικό brand name μέσα από ελληνικές επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς.

Παράγοντες της αγοράς σχολίαζαν πρόσφατα πως σε όγκο παραγωγής, πρώτος σε μερίδια αγοράς στην αγορά κοτόπουλου έρχεται ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων «Πίνδος», με 32-33% και ακολουθούν οι εταιρείες Νιτσιάκος και Αμβροσιάδης με μερίδια 29% και 21% αντίστοιχα. Τα νούμερα αυτά αρκούν για να αντιληφθεί κανείς πόσο σκληρή αναμένεται να καταστεί η «μάχη» στην αγορά κοτόπουλου. Ιδίως αν λάβουμε σοβαρά υπόψιν πως στη σκιά των ισχυρών πληθωριστικών πιέσεων των τελευταίων ετών, η κατανάλωση κοτόπουλου έχει πάρει την ανιούσα τα τελευταία χρόνια τόσο πανευρωπαϊκά, όσο και στην Ελλάδα, καθώς πρόκειται για ένα φθηνό και συνάμα ποιοτικό κρέας.

Σύμφωνα με στοιχεία του 2025, η κατανάλωση κοτόπουλου στην Ευρώπη μέτρησε αύξηση κατά 2%, ενώ στην Ελλάδα το εν λόγω ποσοστό είναι ελαφρώς υψηλότερο.