«Αιχμές»-Διαμαντοπούλου-σε-Δούκα:-Το-ΠΑΣΟΚ-δεν-παρακαλεί-για-συνεργασίες,-πόσω-μάλλον-όσους-μας-προσβάλλουν

Μήνυμα συσπείρωσης γύρω από το ΠΑΣΟΚ και υπεράσπισης της αυτόνομης πολιτικής του πορείας έστειλε η Άννα Διαμαντοπούλου με ανάρτησή της σήμερα Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, τονίζοντας ότι το κόμμα δεν έχει ανάγκη από δεκανίκια ή πολιτικές συμπράξεις και ότι η κύρια πολιτική του αντιπαράθεση είναι με τη Νέα Δημοκρατία.

Η κ. Διαμαντοπούλου περιέγραψε το ΠΑΣΟΚ ως μια παράταξη με ισχυρούς δεσμούς με την κοινωνία και διαχρονική παρουσία σε ολόκληρη τη χώρα. Όπως σημείωσε, πρόκειται για έναν πολιτικό χώρο που διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της σύγχρονης Ελλάδας, αναγνώρισε τα λάθη του και σε κρίσιμες στιγμές έθεσε το εθνικό συμφέρον πάνω από το κομματικό.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι σήμερα η μόνη πολιτική δύναμη της αντιπολίτευσης που διαθέτει ολοκληρωμένο πρόγραμμα, έμπειρα αλλά και ανανεωμένα στελέχη, καθώς και ουσιαστική παρουσία στην κοινωνία. Τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία αποτελεί τον βασικό πολιτικό αντίπαλο του κόμματος σε επίπεδο πολιτικών επιλογών, προγράμματος, θεσμών αλλά και ηθικής τάξης, ενώ στο ίδιο μέτωπο τοποθέτησε τον λαϊκισμό, την παραπληροφόρηση και την ανεύθυνη πολιτική πρακτική.

Η Άννα Διαμαντοπούλου κατέστησε σαφές ότι το ΠΑΣΟΚ δεν αναζητά συνεργασίες ούτε απευθύνει προσκλήσεις πολιτικής σωτηρίας προς άλλες δυνάμεις, επιμένοντας στη στρατηγική της αυτονομίας, της διεύρυνσης της κοινωνικής του απήχησης, της τεκμηριωμένης αντιπολίτευσης και της διαμόρφωσης μιας αξιόπιστης εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης.

Όλη η ανάρτηση Διαμαντοπούλου

«Του Αγίου Πνεύματος σήμερα. Δεν ξέρω αν θα φωτιστούμε όλοι, αλλά μια προσπάθεια αξίζει.

Αγαπάς το ΠΑΣΟΚ; Απόδειξέ το

Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα κόμμα της συγκυρίας. Είναι ένα κόμμα με βαθιές ρίζες στην κοινωνία, σε κάθε γωνιά της χώρας, σε κάθε κοινωνικό και παραγωγικό χώρο.

Ένα κόμμα που άλλαξε την Ελλάδα. Που έκανε αυτοκριτική για τα λάθη του, όταν χρειάστηκε έβαλε την πατρίδα πάνω από το κομματικό συμφέρον.

Σήμερα είναι η μόνη δύναμη της αντιπολίτευσης με πρόγραμμα, στελέχη, εμπειρία, ανανέωση και παρουσία στην κοινωνία.

Ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Πολιτικά, προγραμματικά, θεσμικά και πλέον ηθικά. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι.

Αντίπαλός μας είναι επίσης ο λαϊκισμός, το ψέμα και η πολιτική χωρίς ευθύνη. Και σε αυτό συμφωνούμε όλοι.

Το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες (πόσω μάλλον όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας). Έχει αποφασίσει τον δρόμο του: αυτονομία, διεύρυνση, τεκμηριωμένη αντιπολίτευση και αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης.

Στόχος μας δεν είναι να διαχειριστούμε την παρακμή. Είναι να αποδείξουμε ότι η Ελλάδα μπορεί καλύτερα.

Έχουμε όραμα και σχέδιο για ισχυρή περιφέρεια. Μια χώρα που οι άνθρωποί της να δημιουργούν στις πόλεις, στα νησιά και στα βουνά της, που σήμερα ερημώνουν. Με παραγωγική οικονομία. Με στήριξη της εργασίας και της επιχειρηματικότητας. Με σοβαρή εξωτερική πολιτική. Με αληθινή δημοκρατία.

Αγαπάμε το ΠΑΣΟΚ;

Ας το αποδείξουμε. Ας στηρίξουμε την ενότητα (οι αντίπαλοι είναι εκτός), την αυτονομία και την πορεία προς τη νίκη.

Μόνο μπροστά! Καλό μήνα!

- sofokleous10.gr

