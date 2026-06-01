Απώλειες στη Wall Street – Τα βλέμματα στραμμένα στη Μέση Ανατολή

Με ήπιες ζημιές ξεκινά την εβδομάδα και τον μήνα η Wall Street, καθώς η αναζωπύρωση των γεωπολιτικών εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ώθησε τις τιμές του πετρελαίου υψηλότερα, ενώ οι τεχνολογικές μετοχές συγκράτησαν τις πιέσεις χάρη στην ισχυρή άνοδο της Nvidia.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow υποχωρεί κατά 0,33% στις 50.864,93 μονάδες, ο S&P 500 χάνει ελαφρώς κατά 0,01% στις 7.579,66 μονάδες και ο Nasdaq ενισχύεται κατά 0,03% στις 26.981,89 μονάδες.

Στην αγορά ενέργειας, οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν σημαντικά. Το αμερικανικό αργό WTI σημειώνει άνοδο περίπου 5%, φτάνοντας κοντά στα 91 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent κινείται κατά 4% υψηλότερα, στα 95 δολάρια. Η άνοδος αποδίδεται στην αυξημένη ανησυχία για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, μετά τις πληροφορίες ότι το Ιράν διακόπτει τις επαφές με τις ΗΠΑ εξαιτίας των ισραηλινών επιχειρήσεων στον Λίβανο.

Το Σαββατοκύριακο, ΗΠΑ και Ιράν αντάλλαξαν νέες στρατιωτικές επιθέσεις, ενώ το Ισραήλ διεύρυνε τις επιχειρήσεις του στον Λίβανο. Παράλληλα, η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανακοίνωσε ότι αναχαιτίστηκαν δύο ιρανικοί βαλλιστικοί πύραυλοι που είχαν στόχο αμερικανικές δυνάμεις στο Κουβέιτ.

Στο ταμπλό, η Nvidia ξεχώρισε με άνοδο άνω του 3%, μετά την παρουσίαση νέου επεξεργαστή για προσωπικούς υπολογιστές. Κέρδη σημείωσαν επίσης οι Dell Technologies και HP, ενώ η Intel υποχώρησε περισσότερο από 4%, καθώς εντείνεται ο ανταγωνισμός στην αγορά των chips για υπολογιστές.

Παρά τη σημερινή διόρθωση, οι αμερικανικές μετοχές ολοκλήρωσαν έναν ιδιαίτερα ισχυρό Μάιο, με τον Nasdaq να ενισχύεται πάνω από 8%, τον S&P 500 κατά περίπου 5% και τον Dow Jones σχεδόν 3%.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στα στοιχεία απασχόλησης των ΗΠΑ που θα ανακοινωθούν την Παρασκευή, καθώς αναμένεται να επηρεάσουν τις εκτιμήσεις για την πορεία της οικονομίας και τις επόμενες κινήσεις της Fed.