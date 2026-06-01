Βιλερουά-ντε-Γκαλό:-«Βλέπει»-υποβάθμιση-των-προβλέψεων-για-την-ανάπτυξη-της-Γαλλίας

Σε καθοδική αναθεώρηση των προβλέψεών της για την ανάπτυξη του γαλλικού ΑΕΠ αναμένεται να προχωρήσει αργότερα αυτόν τον μήνα η κεντρική τράπεζα της Γαλλίας, μετά από ένα απογοητευτικό ξεκίνημα του έτους και καθώς οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή συνεχίζονται, όπως ανέφερε ο απερχόμενος κεντρικός τραπεζίτης της χώρας, Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό..

«Η Τράπεζα της Γαλλίας θα δημοσιεύσει διάφορα σενάρια επειδή εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα», δήλωσε ο ίδιος μιλώντας στο Radio Classique. «Δεδομένης της αρνητικής έκπληξης στο πρώτο τρίμηνο, οι προβλέψεις ανάπτυξης του 2026 θα μειωθούν σε σύγκριση με εκείνες του Μαρτίου, ακόμη και αν αυτές οι προβλέψεις παραμείνουν θετικές στα περισσότερα σενάρια», ανέφερε.

Ο κεντρικός τραπεζίτης αρνήθηκε να μιλήσει «σήμερα» για μια πιθανή ύφεση για τη χώρα εάν το ΑΕΠ μειωθεί ξανά το δεύτερο τρίμηνο. Προειδοποίησε όμως για «αρκετές αβεβαιότητες σχετικά με τη διάρκεια της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή για το τι θα συμβεί με τις τιμές του πετρελαίου».

Όπως αναφέρει το -, τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα έδειξαν ότι η οικονομία της Γαλλίας συρρικνώθηκε απροσδόκητα στις αρχές του έτους, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ανθεκτικότητά της απέναντι στις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τα αναθεωρημένα στοιχεία ήρθαν μετά από μια σειρά ενδείξεων ότι οι αυξανόμενες τιμές του πετρελαίου περιορίζουν ολοένα και περισσότερο την οικονομική δραστηριότητα και υπονομεύουν την εμπιστοσύνη.

Το ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 0,1% το πρώτο τρίμηνο, όπως ανακοινώθηκε την Παρασκευή, μια μείωση που έθεσε εν αμφιβόλω την πρόβλεψη της κυβέρνησης για ανάπτυξη 0,9% στο σύνολο του έτους.

Σημειωτέον ότι η κεντρική τράπεζα της Γαλλίας μείωσε ήδη τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη του 2026 τον Μάρτιο, με τις βασικές προβλέψεις να τοποθετούν την ανάπτυξη στο 0,9% φέτος. Παράλληλα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) έχει μειώσει την πρόβλεψή του για την ίδια περίοδο στο 0,7% από 0,9%.

Σημειώνεται πως ο Γάλλος κεντρικός τραπεζίτης, ο οποίος είναι επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο ότι θα αποχωρήσει από τη θέση του μέχρι τα τέλη Ιουνίου, 18 μήνες νωρίτερα πριν από τη λήξη της θητείας του.

Αντικαταστάτης του θα είναι ο Εμανουέλ Μουλέν, στενός συνεργάτης του Εμανουέλ Μακρόν, μια κίνηση που σύμφωνα με τους επικριτές του γάλλου προέδρου αποτελεί μέρος μιας προσπάθειας για διορισμό συμμάχων του σε κορυφαίες θέσεις πριν από τη λήξη της θητείας του τον επόμενο Μάιο.