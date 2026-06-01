Δημοσκόπηση Opinion Poll: Ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό – Στο 25,6% η ΝΔ, δεύτερος ο Τσίπρας, τρίτη η Καρυστιανού

Σημαντικές ανακατατάξεις εμφανίζει το πολιτικό σκηνικό στη χώρα σύμφωνα με δημοσκόπηση της Opinion Poll για λογαριασμό του Action24, καθώς η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερά πρώτο κόμμα στην πρόθεση ψήφου, ωστόσο στη δεύτερη θέση καταγράφεται το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, το οποίο προηγείται του ΠΑΣΟΚ που υποχωρεί στην τέταρτη θέση. Παράλληλα, στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, πίσω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη εμφανίζεται ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ στην τρίτη θέση κατατάσσεται η Μαρία Καρυστιανού, πάνω από τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Ειδικότερα, στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει το 25,6% και ακολουθούν ΕΛΑΣ (Τσίπρας) με 13%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία (Καρυστιανού) με 10,5%, ΠΑΣΟΚ με 8,8%, ΚΚΕ με 5,5%, Ελληνική Λύση με 5%, Πλεύση Ελευθερίας με 4,2% ενώ αξίζει να σημειωθεί πως ο ΣΥΡΙΖΑ μένει εκτός Βουλής με 1,4%.

Παράλληλα, στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ είναι πρώτη με 30,5% και ακολουθούν ΕΛΑΣ με 15,5%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 12,6%, ΠΑΣΟΚ με 10,5%, ΚΚΕ με 6,5%, Ελληνική Λύση με 5,9%, Πλεύση Ελευθερίας με 5% ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει μόλις το 1,7%.

Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, πρώτος εμφανίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης μ ε 29% και ακολουθούν οι Αλέξης Τσίπρας με 13,2%, Μαρία Καρυστιανού με 7,7% και Νίκος Ανδρουλάκης στην τέταρτη θέση με 4,8%.

Εν τω μεταξύ, στην ερώτηση για το αν στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσουν για πολιτική σταθερότητα ή για διαμαρτυρία, το 56,6% απάντησε για σταθερότητα και το 33,5% για διαμαρτυρία.

Όσον αφορά το τι θα μετρήσει περισσότερο στην τελική επιλογή ψήφου; Το 37,6% απάντησε η εγγύηση ανόδου του βιοτικού επιπέδου, το 30% η ανάγκη σταθερότητας, το 22,1% η ανάγκη για αλλαγή, το 19,3% οι μεταρρυθμίσεις στο κράτος δικαίου, το 15,9% το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το 10,4% το πρόσωπο του αρχηγού, το 7,7% οι υποκλοπές, το 7,1% η ιδεολογική τοποθέτηση και το 3% η διαχρονική πολιτική ταύτιση με το κόμμα.

Τέλος, ως προς την ιεράρχηση των προβλημάτων, η εικόνα είναι εξής:Ακρίβεια/πληθωρισμός 55%, οικονομία/ανάπτυξη 33,9%, απονομή δικαιοσύνης/κράτος δικαίου 16%, εθνικά θέματα/ελληνοτουρκικά 13,8%, η κατάσταση στο ΕΣΥ 12,4%, τιμές, κόστος ενέργειας 12,3%, η διαφθορά 11,5% και η κατάσταση στην παιδεία 8,3%.

